Άγιο Φως: Πώς θα έρθει στην Ελλάδα εν μέσω πολέμου

Ερωτήματα υπάρχουν για το πώς θα μεταφερθεί το Άγιο Φως και θα έρθει στην Ελλάδα, ενόψει του Πάσχα 2026, την ώρα που οι πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής συνεχίζονται.

Το Συμβούλιο των Αρχηγών των Εκκλησιών, υπό τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο, έχει αποστείλει επιστολή προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητώντας οδηγίες για την ασφαλή διεξαγωγή των εορτασμών και κατ' επέκταση την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων έχει επιβάλει αυστηρά μέτρα ασφαλείας σε όλους τους χώρους λατρείας, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στην αγιοταφική κοινότητα.

Άγιο Φως: Εναλλακτικές λύσεις από το ΥΠΕΞ για τη μεταφορά του

Παρά τις δυσκολίες, η επιθυμία των εκκλησιαστικών Αρχών είναι να τελεστεί κανονικά η γιορτή της Χριστιανοσύνης με ασφάλεια.

Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η διαδικασία για το Άγιο Φως και τη μεταφορά του στην Ελλάδα, θα πραγματοποιηθεί κανονικά, αλλά με περιορισμούς, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση και θα επιτρέπονται μόνο 50 άτομα στην τελετή.

Σε διαφορετική περίπτωση, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξετάζει εναλλακτικές λύσεις, όπως η αεροπορική μεταφορά με κυβερνητικό αεροσκάφος, προσαρμόζοντας τα σχέδια στις εξελίξεις στο πεδίο.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος τις προηγούμενες ημέρες, ανέφερε σε δηλώσεις του πως «η δική μας πρόθεση, εμένα προσωπικά είναι να βρίσκομαι εκεί, να παρακολουθήσω την άγια τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός, να το παραλάβω από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και να το φέρω στην Ελλάδα».

«Η τελετή θα γίνει κανονικά οπωσδήποτε, απλά δεν θα γίνει με το πλήθος πιστών που γινόταν τις προηγούμενες χρονιές» ξεκαθάρισε μιλώντας στην ΕΡΤ.

