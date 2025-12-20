Αγία Παρασκευή: Θύμα μπούλινγκ 13χρονη από συμμαθήτριες - Τι καταγγέλλει η μητέρα της

Θύμα σχολικού εκφοβισμού (bullying) έπεσε από συνομήλικές της μία 13χρονη στην Αγία Παρασκευή, με τη μητέρα της ανήλικης να καταγγέλλει -για αδράνεια- καθηγήτρια του σχολείου.

Ως προς το επεισόδιο, φέρεται να σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Δεκεμβρίου, στο 1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, με δύο 13χρονες να επιτίθενται λεκτικά και σωματικά στη συνομήλικη συμμαθήτριά τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος και έγινε αντιληπτό από μια καθηγήτρια που ενημέρωσε σχετικά τη μητέρα της μαθήτριας που δέχθηκε επίθεση. Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της μιας 13χρονης στην Αγία Παρασκευή, ενώ αναζητείται η δεύτερη.

Αγία Παρασκευή: Τι κατήγγειλε η μητέρα του θύματος

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ανήλικη που συνελήφθη είχε εμπλακεί και σε άλλο παρόμοιο περιστατικό πριν από λίγο καιρό. Συγκεκριμένα, στις 17/10/2025 είχε εξαναγκάσει ένα κορίτσι να γονατίσει μπροστά της και στη συνέχεια τη χαστούκισε, ενώ παράλληλα τη βιντεοσκοπούσε.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η 13χρονη αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, η μητέρα του θύματος μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, όπου στάθηκε στη συμπεριφορά της καθηγήτριας και πώς θα μπορούσε να αποτρέψει το επεισόδιο ανάμεσα στις ανήλικες: «Η δασκάλα του σχολείου ήταν αγενέστατη. Την άκουγα να μουρμουράει και να λέει "καλά έπαθε που έφαγε ξύλο"».

«Της λέω, τι μουρμουράτε, μπορείτε να μου πείτε; Φεύγει από το γραφείο που ήμασταν, και ξαναγυρίζει και μου λέει, με το ύφος αυτό, σε μία μάνα που το παιδί της πέρασε αυτό που πέρασε. Για κάποιους είναι λίγο, για κάποιους είναι πολύ, για μένα είναι πολύ να πουν στο παιδί μου, γονάτισε και ζήτα συγγνώμη και να το σπρώχνουνε και να το χτυπάνε. Και να γυρίζει η κυρία αυτή με το θράσος και το θάρρος και να λέει "και το παιδί σου δεν πρέπει να προκαλεί, και εμένα μου πέταγε χαρτάκια στην τάξη"» πρόσθεσε η καταγγέλλουσα μητέρα.

«Λυπάμαι που στην εκπαίδευση υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι» κατέληξε.