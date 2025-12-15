ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Λαμία: Καβγάς μεταξύ ανηλίκων στο κέντρο της πόλης - Τραυματίστηκε μητέρα

Η μητέρα στη Λαμία τραυματίστηκε στον αυχένα και υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Περιστατικό ανήλικης βίας καταγράφηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12) στη Λαμία, όταν 17χρονες μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί μία μητέρα που πήγε να τις χωρίσει, και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Άξιο αναφοράς είναι ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων, μετά τα όσα έγιναν στην Κυψέλη. Όσον αφορά στον καβγά στη Λαμία, οι μαθήτριες άρχισαν να τσακώνονται ήδη από το εσωτερικό του σχολείου, με την ένταση να μεταφέρεται στη συνέχεια σε εξωτερικό χώρο και πιο συγκεκριμένα στο κέντρο της πόλης.

Μάλιστα, μία από τις ανήλικες στη Λαμία κάλεσε τη μητέρα της για βοήθεια, με συνέπεια να σπεύσει στο σημείο και να τραυματιστεί στην προσπάθειά της να τις χωρίσεις. Όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, καθώς χτύπησε στον αυχένα της.

Αρκετοί μαθητές ήταν παρόντες την ώρα του καβγά στη Λαμία, ωστόσο σύμφωνα με το Mega κανείς δεν προσπάθησε να χωρίσει τις μαθήτριες, παρά διερχόμενοι οδηγοί και περαστικοί.

Ελλάδα

