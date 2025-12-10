Καματερό: Συνελήφθη 48χρονος που κυνηγούσε με μαχαίρι ανήλικα κορίτσια

Δικογραφία για το έγκλημα της «απειλής» σχηματίστηκε σε βάρος ενός 48χρονου, ο οποίος το περασμένο Σάββατο (6/12) συνελήφθη στο Καματερό, κυνηγώντας με αιχμηρό αντικείμενο τρία ανήλικα κορίτσια.

Ο 48χρονος στο Καματερό φέροντας μαχαίρι, περίπου, 22,5 εκατοστών και υπό την επήρεια, όπως προέκυψε από τους σχετικούς ελέγχους, μέθης άρχισε να απειλεί τις μαθήτριες Λυκείου.

Οι ανήλικες κατάφεραν να του ξεφύγουν βρίσκοντας μπροστά τους μία παρέα αγοριών που κατάφεραν με ήρεμο τρόπο να τον πείσουν να βάλει μέσα το μαχαίρι, ενώ στο σημείο εκλήθη και η ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία συνέλαβε τον 48χρονο στο Καματερό, την ώρα που ο ίδιος δεν είχε να δώσει εξηγήσεις στις αρχές, καθώς όπως είπε ήταν μεθυσμένος και δεν θυμόταν τι έκανε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, και τις επόμενες ημέρες θα περάσει το γραφείο του εισαγγελέα.

