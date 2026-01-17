Αγία Παρασκευή: «Δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν» - Νέα στοιχεία για τον 25χρονο που βρέθηκε νεκρός

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα σχετικά με τον 25χρονο που εντοπίστηκε νεκρός στην Αγία Παρασκευή.

​Η σορός του 25χρονου που αγνοούνταν από την περιοχή του Αμαρουσίου από τις 12 Ιανουαρίου, εντοπίστηκε από την ομάδα Anubis το βράδυ της Πέμπτης στην Αγία Παρασκευή.

Ο άτυχος νέος, βρέθηκε νεκρός σε μία ημιτελή οικοδομή που είναι εγκαταλελειμμένη εδώ και πάνω από 30 χρόνια, σε σημείο ψηλά στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση, οι Αρχές εικάζουν ότι ο θάνατος προήλθε από πτώση από μεγάλο ύψος, ωστόσο η προανάκριση συνεχίζεται για να εξακριβωθεί αν πράγματι πρόκειται για ατύχημα ή για άλλη αιτία.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού", Κώστας Γιαννόπουλος, αποκάλυψε πως ο 25χρονος δεν αντιμετώπιζε κάποιο έντονο ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά φέρεται πως ήταν ιδιαίτερα πιεσμένος.

«Δεν είχε φύγει ξανά από το σπίτι. Αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα προσωπικά. Δεν είχε φίλους και δεν εργαζόταν. Δεν είχε κάποιο ψυχικό έντονο πρόβλημα. Ήταν πιεσμένος. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα είναι πολλοί πιεσμένοι», ανέφερε αρχικά ο κ. Γιαννόπουλος.

«Να πω και κάτι που ζούμε. Κάθε δεύτερη μέρα ζούμε μια αγωνία για παιδιά και ενήλικες που παίρνουν τηλέφωνο, ότι θέλουν να κάνουν κάτι κακό. Δυστυχώς, υπάρχει αυτή η πραγματικότητα. Τώρα είναι αργά για τον Γιώργο, αλλά να προλαβαίνουμε τέτοιες καταστάσεις», κατέληξε.

