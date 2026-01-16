Αγία Παρασκευή: Γείτονες άκουσαν φωνές το βράδυ πριν βρεθεί νεκρός ο 25χρονος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛΑΣ για την υπόθεση θανάτου του 25χρονου που είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι και βρέθηκε νεκρός στην Αγία Παρασκευή.

Ο 25χρονος από το Μαρούσι, αγνοούνταν από την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων από τις 12 Ιανουαρίου.

Έκτοτε αναζητούνταν από τις Αρχές, ενώ για την εξαφάνιση του, είχε βγάλει ανακοίνωση και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και από τότε δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν.

Την Πέμπτη κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, η ομάδα Anubis ανέλαβε τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, λίγες ώρες αργότερα, εντόπισαν τον 25χρονο νεκρό σε οικοδομή, στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

«Μετά από αίτημα στις 15/1/2026 της οικογένειας του αγνοούμενου Γ.Κ. από τις 12/1/2026 η ομάδα μας ενεργοποιήθηκε παρέχοντας ειδικά συνεργεία έρευνας για τον εντοπισμό του. Μετά από ανάλυση ψηφιακών τεκμηρίων από τον κο Κρανιδιώτη Νικόλαο και νέο επίσημο μέλος της ομάδας μας καταφέραμε και εντοπίσαμε εντός 3 ωρών την σορό του αγνοούμενου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Μετά από τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και πληροφορείς που αναφέρουν ότι το βράδυ της Τετάρτης, κάτοικοι άκουσαν φωνές στη γειτονιά που εντοπίστηκε νεκρός, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.