Αγία Παρασκευή: 25χρονος αγνοούμενος από το Μαρούσι εντοπίστηκε νεκρός

Νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκε το βράδυ της Πέμπτης (15/1) ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαύτης από το Μαρούσι, ο οποίος αγνοούνταν από την ευρύτερη περιοχή των Βορείων Προαστίων από τις 12 Ιανουαρίου.

Για τον 25χρονο από το Μαρούσι είχε εκδοθεί Missing Alert από το «Χαμόγελο του Παιδιού», ενώ τον εντόπισε η ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες κατόπιν αιτήματος των συγγενών του.

Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 25χρονος είχε φύγει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και από τότε δεν είχε επικοινωνήσει με κανέναν.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.