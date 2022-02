Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, έδωσε σήμερα οδηγίες να ανασταλεί οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμός ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.

Σημειώνεται ότι η ήδη αναβληθείσα εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron - The Athens Concert Hall .

Σε όλο τον κόσμο πολιτιστικοί οργανισμοί όπως η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου ακυρώνουν συνεργασίες με ρωσικά σχήματα και καλλιτέχνες, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Η καλοκαιρινή σεζόν του Μπαλέτου Μπολσόι στη Βασιλική Όπερα βρισκόταν στα τελευταία στάδια σχεδιασμού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Δυστυχώς, υπό τις παρούσες συνθήκες, η σεζόν δεν μπορεί τώρα να προχωρήσει», ανέφερε η διοίκηση της Βασιλικής Όπερας αποτελώντας το τελευταίο, μέχρι στιγμής, δυτικό ίδρυμα, που ακυρώνει τη συνεργασία της με τη Ρωσία.

Τις τελευταίες ημέρες, Ρώσοι καλλιτέχνες δέχονται πιέσεις για να καταδικάσουν τις ενέργειες του Πούτιν, διαφορετικά είναι αντιμέτωποι με ακυρώσεις συνεργασιών. Το Carnegie Hall και η Φιλαρμονική της Βιέννης την προηγούμενη εβδομάδα διέκοψαν τη συνεργασία με δύο Ρώσους καλλιτέχνες, για σειρά προγραμματισμένων εμφανίσεων, λόγω των σχέσεών τους με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πρόκειται για τον μαέστρο Βαλερί Γκεργκίεφ και τον πιανίστα Ντένις Ματσούεφ, ενώ ο πρώτος κινδυνεύει να χάσει αρκετές σημαντικές θέσεις, μεταξύ άλλων του διευθυντή ορχήστρας της Φιλαρμονικής του Μονάχου.

Ακόμη και ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ανακοίνωσε ότι κανένας Ρώσος δεν θα επιτρέπεται να λάβει μέρος στον φετινό διαγωνισμό μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι πλέον δεν θα συνεργάζεται με καλλιτέχνες ή θεσμούς που έχουν εκφράσει υποστήριξη για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, καθώς προστέθηκε στη λίστα πολιτιστικών οργανισμών που επιδιώκουν να πάρουν αποστάσεις από Ρώσους καλλιτέχνες εν μέσω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο γενικός διευθυντής, Πίτερ Γκελμπ, δήλωσε ότι η Metropolitan Opera- που για χρόνια δουλεύει με Ρώσους καλλιτέχνες και έχει συνεργασία με το θέατρο Μπολσόι της Μόσχας- έχει υποχρέωση να δείξει υποστήριξη στον λαό της Ουκρανίας.

Η απόφαση αυτή θα επηρεάσει καλλιτέχνες όπως η σούπερσταρ σοπράνο Άννα Νετρέμπκο, η οποία έχει δεσμούς με τον Πούτιν και κάποτε φωτογραφήθηκε να κρατά σημαία που χρησιμοποιείται από κάποιες ομάδες αυτονομιστών της Ουκρανίας οι οποίοι υποστηρίζονται από τη Μόσχα. Η Νετρέμπκο ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στην όπερα «Turandot» του Πουτσίνι, από τις 30 Απριλίου.