Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, ο Τζόρτζιο Αρμάνι παρουσίασε ένα σόου μέσα στη σιωπή ως φόρο τιμής στην Ουκρανία που υποφέρει.

Ο 87χρονος κορυφαίος Ιταλός σχεδιαστής έκλεισε τη μουσική για να πραγματοποιήσει την επίδειξη μόδας του στο Μιλάνο σιωπηλά την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, από σεβασμό προς τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στην πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία.

Τα μοντέλα βάδιζαν στην πασαρέλα σε μια απόκοσμη ησυχία, που διακόπτονταν από το χειροκρότημα του κοινού, φορώντας κοντά σακάκια σε παστέλ αποχρώσεις και λαμπερά, μαύρα και ασημί φορέματα με παγιέτες.

Mr Armani has chosen to not use any music at the #GiorgioArmani Fall Winter 2022-23 show as a sign of respect to the unfolding tragedy in Ukraine. pic.twitter.com/IUXLhI2m7d