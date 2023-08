Ξεκινά το 16ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αίγινας

Το φεστιβάλ κινηματογράφου Αίγινας ξεκίνησε το 2007 με την φιλοδοξία να είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Ελλάδα πού δίνει το πρώτο λόγο στον Έλληνα σκηνοθέτη και τον ελληνικό κινηματογράφο. Με 360 ελληνικές ταινίες και την παρουσία σκηνοθετών το φεστιβάλ εξελίχθηκε σε έναν ανεξάρτητο θεσμό στην Αίγινα με χιλιάδες θεατές όλα αυτά τα χρόνια.

Δύο αιωνόβιες ελιές ορίζουν τον χώρο της μεγάλης οθόνης, με ένα καλοκαιρινό «αμφιθέατρο» που στήνεται για το κοινό κάτω από τον έναστρο ουρανό της Αίγινας.

Φέτος, παράλληλα με το πρόγραμμα προβολών θα φιλοξενήσει για συζήτηση στο τέλος κάθε ταινίας τους σκηνοθέτες Δημήτρη Βόρρη, Άγγελο Ράλλη, Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη, Πάνο Αγγελόπουλο, Ηλία Γιαννακάκη, Δημήτρη Γιατζουζάκη, Γιάννη Χατζήμπεη, Ιρίνα Μπόικο, Άγγελο Κοβότσο και τη Μαρί-Λουίζ Βαρθολομαίου, σύντροφο και σκηνογράφο του σκηνοθέτη Νίκου Νικολαΐδη, την Κατερίνα Τσιώλη, κόρη του Σταύρου Τσιώλη, και τις ηθοποιούς Μαρία Σόκαλη και Μπέτυ Λιβανού, με αφορμή την ταινία Μήνας του μέλιτος του Γιώργου Πανουσόπουλου, η οποία θα κλείσει το φεστιβάλ στις 30 Αυγούστου.

Επίσης, φέτος περιλαμβάνεται δύο αφιερώματα, το ένα στη μνήμη του συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου και το άλλο στους σκηνοθέτες Ανιές Σκλάβου και Στέλιο Τατάκη, παρουσιά των οποιών θα προβληθούν οι ταινίες Βυζιά και Ρωμανιώτες. Οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων ενώ ο Μπάμπης Πλαϊτάκης θα παρουσιάσει τις εκπομπές του στο Μονόγραμμα παρουσιά και του γλύπτη Κώστα Βαρώτσου.

Και μια εξαίρεση στον ελληνικό πρόγραμμα: η ειδική προβολή της ταινίας The Road to God Knows Where του Uli M. Schueppel που θεωρείται το καλύτερο ντοκιμαντέρ για τον Νick Cave, παρουσία του Γερμανού σκηνοθέτη που παραθερίζει στην Αίγινα και θα μιλήσει για την περιπέτεια της ταινίας.

Πρεμιέρα του 16ου Φεστιβάλ την Τρίτη 1 Αυγούστου με την ταινία Μπάσταρδα του Νίκου Πάστρα, παρουσία του σκηνοθέτη. Η ταινία έχει τιμηθεί με το βραβείο Αργυρός Αλέξανδρος – Film Forward στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2022 ενώ ήταν υποψήφια για τα Βραβεία Πρωτότυπης Μουσικής και Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη των βραβείων Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2023.

Τη φετινή αφίσα φιλοτέχνησε ο καθηγητής ζωγραφικής της Σχολής Καλών Τεχνών, Γιάννης Σκαλτσάς.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αίγινας 2023

1 Αυγούστου

Μπάσταρδα (2022 | 94')

του Νίκου Πάστρα

Πέντε αγόρια και πέντε κορίτσια αφήνουν πίσω τους την καλοκαιρινή καθημερινότητα της πόλης και ζουν το εδώ και τώρα σ’ ένα απομονωμένο σπίτι στην εξοχή. Με τους: Αφροδίτη Καποκάκη, Ναταλία Σουίφτ, Εριφύλη Κιτζόγλου, Ζαχαρία Γουέλα.

2 Αυγούστου

To Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών (2019 |121')

του Σύλλα Τζουμέρκα

Η διαδρομή ζωής μιας αστυνομικού που έχει μετατεθεί από την αντιτρομοκρατική στο Μεσολόγγι και μιας γυναίκας που εργάζεται στο τοπικό εργοστάσιο επεξεργασίας χελιών θα διασταυρωθεί με αναπάντεχα μακάβριο τρόπο. Με τους: Αγγελική Παπούλια, Χρήστο Πασσαλή, Γιούλα Μπούνταλη, Λαέρτη Μαλκότση.

3 Αυγούστου

Τζένη Τζένη (1966 | 98‘)

του Ντίνου Δημόπουλου, με την παρουσία της Μαρίας Σόκαλη

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης κατεβαίνει ως υποψήφιος βουλευτής στο νησί του θείου του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Αν και παντρεμένος, ο Νίκος αναγκάζεται από τον θείο του να παντρευτεί εικονικά την Τζένη Καρέζη, κόρη του πολιτικού του αντιπάλου Διονύση Παπαγιαννόπουλου. Εχθρός της η ανταγωνίστρια και κόρη βαθύπλουτου Μαρία Σόκαλη.

4 Αυγούστου

Cosmic Candy (2020 | 100’)

της Ρηνιώς Δραγασάκη

Μια μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του μπαμπά της. Με τους: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνα Κουρή, Δημήτρη Λάλο, Δημήτρη Δρόσο, Φώτη Θωμαϊδη, Εύη Δοβέλου, Elena Mirtchofska, Αντώνη Τσιοτσιόπουλο.

5 Αυγούστου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΑΚΗΣ, εικαστικός. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΡΤ (2011 | 25΄)

και

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ, γλύπτης. ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ, ΕΡΤ (2016 | 28΄)

του Μπάμπη Πλαϊτακη

6 Αυγούστου

The Road to God Knows Where (1990 | 88')

του Uli M Schueppel

Μια ταινία με τον Νick Cave. Θα παραβρεθεί ο Γερμανός σκηνοθέτης της ταινίας, Uli M Schueppel: “This film is beautiful, because it’s so sad. And that is true.” Με ελληνικούς υπότιτλους.

7 Αυγούστου

Αλέξανδρος και Αϊσέ (2001 | 110')

του Δημήτρη Κολλάτου

Ένας χριστιανός και μια μουσουλμάνα από την Κομοτηνή έχουν έναν απαγορευμένο ερωτικό δεσμό. Πριν την ταινία, στις 21:00 θα γίνει παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του Δημήτρη Κολλάτου "Ταξίδι στη Συρία". Θα προλογίσει ο καθηγητής Σταμάτης Γεωργούλης.

8 Αυγούστου

Πνοές (2015 | 60’)

του Κυριάκου Χατζημιχαηλίδη

«Πνοές» είναι σειρά video art, έχουν άρωμα από το έργο σπουδαίων Ελλήνων και ξένων ποιητών, τόσο παλαιότερων όσο και πιο σύγχρονων, η αξία και το ποιητικό μέγεθος των οποίων είναι αδιαμφισβήτητα: Καβάφης, Χουλιαράκης, Καρυωτάκης, Καββαδίας, κ.ά.

9 Αυγούστου

Γυναίκες που περάσατε από δω (2017 | 85’)

του Σταύρου Τσιώλη, με την παρουσία της Κατερίνας Τσιώλη

Δύο άνεργοι άντρες προσλαμβάνονται να φυλάξουν τσίλιες σε ένα αθηναϊκό σπίτι, οπού χτίζεται αυθαίρετα ένα επιπλέον δωμάτιο. Από τον δρόμο περνούν πολλοί περαστικοί, πιθανόν πολεοδόμοι, ελεγκτές του ΙΚΑ που υποκρίνονται τους ανυποψίαστους διαβατές, για να συλλάβουν τους παραβάτες επ’ αυτοφώρω. Με τους Κωνσταντίνο Τζούμα, Ερρίκο Λίτση, Ελένη Ουζουνίδου, Κωνσταντία Τακάλου, Έλλη Τρίγγου.

10 Αυγούστου

Mighty Afrin: In the Time of Flood (2023 | 92’)

του Άγγελου Ράλλη

Μια ταινία για την κλιματική κρίση. Απεικονίζει την βίαιη ιστορία επιβίωσης της νεαρής Aφρίν που αναπόφευκτα την οδηγεί στον αναγκαστικό ξεριζωμό.

11 Aυγούστου

Ένας Ήρωας στη Ρώμη (2007 | 97’)

του Πάνου Αγγελόπουλου

Ένας νεαρός θαυμαστής του Λουτσιάνο Παβαρότι ξεκινά από την Ελλάδα για τη Ρώμη και τη συναυλία του αγαπημένου του τενόρου. Μόλις, όμως, βρεθεί εκεί θα πέσει θύμα κλοπής και θα μπλέξει σε μια σειρά από απίστευτες περιπέτειες. Με τους Τζιουζέπε Σούλφαρο, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Πασχάλη Τσαρούχα.

12 Αυγούστου

Βυζιά (2022 | 55')

των Ανιές Σκλάβου, Στέλιου Τατάκη / Αφιέρωμα Ανιές Σκλάβου, Στέλιος Τατάκης, με την παρουσία τους

Τα βυζιά που αποκτούν φωνή και μιλούν, το σύμβολο της θηλυκότητας αποκτά πολλές διαφορετικές διαστάσεις, ερωτική, σεξουαλική, αυτή της τροφοδοσίας, του θαυμασμού, γίνεται χυδαίο, αντικείμενο ζήλιας, σε κάνει ακόμα και να πονάς.

13 Αυγούστου

Ρωμανιώτες. Οι Έλληνες Εβραίοι των Ιωαννίνων (2019 | 67’)

των Ανιές Σκλάβου, Στέλιου Τατάκη

Παρουσίαση της ταινίας και αναφορά στο βιβλίο ΤΟ ΣΥΝΑΓΩΙ (Ινφογνώμων, 2023) με τον αρχιτέκτονα Ηλία Μεσσίνα για το οδοιπορικό του στις συναγωγές της Ελλάδας τα τελευταία 30 χρόνια. Ρωμανιώτες: η ελληνική εβραϊκή κοινότητα, της οποίας τα χνάρια χάνονται στο χρόνο. Η γλώσσα, τα ήθη, τα έθιμα, όπως και η αλληλεπίδραση με τους Χριστιανούς και τους Μουσουλμάνους, τους κάνουν να ξεχωρίζουν από άλλες εβραϊκές κοινότητες.

14 Αυγούστου

1964, Ελιές, 1966, Ο Θάνατος του Αλεξάνδρου

Αφιέρωμα Γιάννης Μαρκόπουλος, Η μουσική του στον Ασπρόμαυρο Κολλάτο

Στις 15 Αυγούστου δεν θα προβληθεί τίποτα λόγω θρησκευτικής εορτής.

16 Αυγούστου

Black Stone (2022 | 87’)

του Σπύρου Ιακωβίδη

Δύο κινηματογραφιστές πέφτουν τυχαία πάνω στη Χαρούλα, μια απελπισμένη, υπερπροστατευτική Ελληνίδα μάνα, η οποία αναζητά τον γιο της. Όταν αυτός κατηγορείται για απάτη, η Χαρούλα ξεκινάει μαζί με τον άλλο ανάπηρο γιο της και έναν Eλληνο-Aφρικανό ταξιτζή για να τον φέρει πίσω στο σπίτι... Με τους: Ελένη Κοκκίδου, Julio Γιώργος Κατσή, Αχιλλέα Χαρίσκο, Kevin Zans Ansong.

17 Αυγούστου

Η Αστέρω (1929 | 57’)

του Γαζιάδη Δημήτρη

Βουκολικό δράμα του του 1929, το οποίο αφηγείται τον απαγορευμένο έρωτα ανάμεσα στην Αστέρω και τον Θύμιο. Aρχείο ταινιοθήκης.

18 Αυγούστου

Εξέγερση του Δεκέμβρη (2014 | 104')

του Δημήτρη Βόρρη

Τις ημέρες της εξέγερσης του 2008 και τα γεγονότα που ακολούθησαν ενώ σε παράλληλη δράση παρακολουθεί τις αγωνιώδεις συγκρούσεις ανάμεσα σε εφτά χαρακτήρες εγκλωβισμένους σε έναν υπόγειο κινηματογράφο.

19 Αυγούστου

Μεταφορά (2020 | 115’)

του Ηλία Γιαννακάκη σε αφήγηση της Αμαλίας Μουτούση

Η Εθνική Βιβλιοθήκη είναι έτοιμη για τη μεταφορά της στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μια περίπλοκη, περιπετειώδης διαδικασία με αβέβαια αποτελέσματα

20 Αυγούστου

Η φόνισσα (1974 | 90’)

του Κώστα Φέρρη

Κινηματογραφική διασκευή της ομώνυμης νουβέλας του Α. Παπαδιαμάντη, που έχει για ηρωϊδα τη Φραγκογιαννού, τη γριά-φόνισσα, η οποία σκοτώνει μικρά κορίτσια πιστεύοντας ότι έτσι τα λυτρώνει από τα βάσανα που τα περιμένουν σ' αυτό τον κόσμο. Με τους Μαρία Αλκαίου, Δήμητρα Ζέτα, Φοίβο Ταξιάρχη, Δημήτρη Πουλικάκο.

21 Αυγούστου

Το πέρασμα (1989 | 88’)

της Βασιλικής Ηλιοπούλου

Δύο φαντάροι επιστρέφουν στα σπίτια τους, μετά την ολοκλήρωση της θητείας τους. Μια συμπλοκή θα αλλάξει τη ζωή τους. Με τους Γιώργο Νινιό, Βαγγέλη Λιοδάκη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

22 Αυγούστου

Εύα (1953 | 81’)

της Μαρία Πλυτά

Ο νεαρός Αντίνοος παραθερίζει σε κάποιο νησί κι εκεί γνωρίζει μια γυναίκα-πειρασμό, την Εύα, η οποία πλήττει θανάσιμα δίπλα στον μεσήλικα άντρα της, τον Αλέκο. Η Εύα ελκύεται από τον Αντίνοο ο οποίος γεμίζει το κενό της ζωής της, αλλά ταυτόχρονα αισθάνεται ενοχές, προσπαθώντας να τιθασεύσει τον ερωτικό της πόθο. Με τους Ντίνο Ηλιόπουλο Αλίκη Γεωργούλη, Νανά Βιοπούλου, Θανάση Παπαδόπουλο, Διονυσία Ρώη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Μάνο Κατράκη.

23 Αυγούστου

Τα όρια μας (2021 | 70‘)

του Δημήτρη Γιατζουζάκη

Με «πρωταγωνιστή» τον Γιάννη Χατζήμπεη, παραολυμπιακό αθλητή και πρωταθλητή τριάθλου, ο Δημήτρης Γιατζουζάκης επιστρατεύει το έμπειρο βλέμμα του και τον ακολουθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες της ζωής του.

24 Αυγούστου

Cage survivor (2023 | 70’)

της Ιρίνα Μπόικο

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία της Τέρρυ, η οποία είναι 33 ετών. Νιώθει παγιδευμένη. Μετά από 10 χρόνια ζωής στην Αθήνα, αφήνει το σπίτι, τις δουλειές, τους φίλους και τις προπονήσεις της, για αγώνες ΜΜA και αποφασίζει να επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι στη Πάργα για να κάνει μια νέα αρχή.

25 Αυγούστου

Η προκυμαία της Σμύρνης (2022 | 85‘)

του Άγγελου Κοβότσου

Το ντοκιμαντέρ βασίζεται στο βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίο των Γιώργου Πουλημένου και Αχιλλέα Χατζηκωνσταντίνου. Μία ταινία που επαναφέρει τον μεγάλο πολιτισμό της Σμύρνης πριν την καταστροφή της το 1922 που υπήρχε χάρη στη συνύπαρξη των διαφορετικών εθνικοτήτων, γλωσσών και νοοτροπιών σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό κράμα…

26 Αυγούστου

Ευτυχία (2019 | 123’)

του Άγγελου Φραντζή

Η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου εμφανίζεται σε μια βραδιά που διοργανώνεται προς τιμήν της. Παρόντες όλοι οι σπουδαίοι δημιουργοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί, εκείνης ο νους, όμως, τρέχει στο παρελθόν… Με τους Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη.

27 Αυγούστου

Η Ζωή με τον Άλκη (1988 | 100’)

του Δημήτρη Κολλάτου

28 Αυγούστου

Ένας «Έλληνας» κόμης, ο πρώτος ευρωπαϊστής. Ο Κουντενχόβε-Καλλέργης (1988 | 100')

Ο Αδόλφος Χίτλερ τον απεχθανόταν και όλα όσα πρέσβευε. Οι οπαδοί του και πολλοί άλλοι που απλώς θεωρούν τον εαυτό τους "πατριώτες", συνεχίζουν να διαστρεβλώνουν το μήνυμα του, το οποίο γίνεται όλο και περισσότερα επίκαιρο. Ακολουθεί συζήτηση με συντονιστή το συγγραφέα Ευάγγελο Βενέτη.

29 Αυγούστου

Zero years (2005 | 120‘)

του Νίκου Νικολαΐδη,με την παρουσία της Μαρί-Λουίζ Βαρθολομαίου, σύντροφο και σκηνογράφο του σκηνοθέτη

Τέσσερις γυναίκες, στειρωμένες και κάτω από μόνιμη τοξική καταστολή και παρακολούθηση, υπηρετούν τη θητεία τους σ’ έναν κρατικό οίκο ανοχής. Υποχρέωσή τους να κάνουν σεξ και να ξυλοκοπούν ανελέητα τους πελάτες τους. Με του Βίκυ Χάρρις, Τζένη Κιτσέλη, Αρχόντισσα Μαυρακάκη, Ευτυχία Γιακουμή, Michele Valley, Άλκη Παναγιωτίδη.

30 Αυγούστου

Ταξίδι του μέλιτος (1979 | 100')

του Γιώργου Πανουσόπουλου, με την παρουσία της Μπέτυ Λιβανού

«Το φιλμ γυρίστηκε σαν μια ταινία φαντασίας», σημειώνει ο σκηνοθέτης. «Μια εξερεύνηση σε έναν κόσμο που’ ναι ο πιο σιωπηλός, ο πιο βίαιος, όπου χρειάζονται όλο και λιγότερα και λείπουν όλα. Με τους Σταύρο Ξενίδη, Αλέκα Παΐζη, Μπέτυ Λιβανού. Μετά την προβολή, γιορτή Αλέξανδρου.

Το 16ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αίγινας θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 1ης και 30 Αυγούστου 2023 με ελεύθερη είσοδο.