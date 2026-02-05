Versace: Ο Pieter Mulier είναι ο νέος δημιουργικός διευθυντής του οίκου μόδας

Η Versace, ο ιταλικός οίκος μόδας που πέρυσι εξαγοράστηκε από τον ανταγωνιστικό όμιλο Prada, ανακοίνωσε ότι διόρισε νέο δημιουργικό διευθυντή τον Pieter Mulier, ο οποίος αποχωρεί από τον οίκο Alaïa που ανήκει στον όμιλο Richemont.

Ο παριζιάνικος οίκος μόδας Alaïa, μέρος του ελβετικού ομίλου πολυτελών ειδών που κατέχει επίσης τον οίκο κοσμημάτων Cartier, ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο Mulier θα αποχωρήσει μετά την επίδειξη του οίκου στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού τον Μάρτιο.

Ο Βέλγος σχεδιαστής εντάχθηκε στον Alaïa το 2021, έχοντας προηγουμένως διατελέσει global creative director στην Calvin Klein και, νωρίτερα, design director στον οίκο Christian Dior.

VERSACE APPOINTS PIETER MULIER AS CHIEF CREATIVE OFFICER



Versace and Prada Group announce the appointment of Pieter Mulier as Chief Creative Officer, effective July 1st, 2026. This choice marks the beginning of a new chapter for the brand.



Throughout his career, Mulier has… pic.twitter.com/0gP8N1AArF — VERSACE (@Versace) February 5, 2026

Η Prada, η οποία ολοκλήρωσε την εξαγορά της Versace τον Δεκέμβριο, επικεντρώνεται στην επανατοποθέτηση του brand στην αγορά, έπειτα από μια περίοδο πτώσης των πωλήσεων υπό τον προηγούμενο ιδιοκτήτη της, την Capri Holdings, σε ένα γενικότερο κλίμα επιβράδυνσης της ζήτησης για προϊόντα πολυτελείας.

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, και πλέον εκτελεστικός πρόεδρος της Versace, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Mulier είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να «ξεκλειδώσει το πλήρες δυναμικό της Versace και να εμπλακεί σε έναν γόνιμο διάλογο με την ισχυρή κληρονομιά του brand».

Ο Mulier θα αναλάβει τα νέα του καθήκοντα τον Ιούλιο.

Ο διορισμός του ακολουθεί την αποχώρηση του προηγούμενου δημιουργικού διευθυντή της Versace, Dario Vitale, ο οποίος έφυγε από τον οίκο στα τέλη του 2025, έπειτα από μόλις λίγους μήνες στη θέση.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Εκτός καλλιτενχικής διεύθυνσης της Versace ο Dario Vitale