Εκτός καλλιτενχικής διεύθυνσης της Versace ο Dario Vitale - Δεν παρουσίασε ούτε την πρώτη του συλλογή

Η απόφαση για τον Dario Vitale έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με το κλείσιμο του «deal» για την εξαγορά της Versace από τον όμιλο Prada Group

Φωτ. αρχείου: EPA
Περίπου εννέα μήνες διήρκησε η θητεία του Ντάριο Βιτάλε (Dario Vitale) στην καλλιτεχνική διεύθυνση της Versace, καθώς ο οίκος επιβεβαίωσε ότι ο σχεδιαστής αποχωρεί λίγους μόλις μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και πριν παρουσιάσει την πρώτη ολοκληρωμένη συλλογή του.

Ο Dario Vitale αντικατέστησε την Ντονατέλα Βερσάτσε στη Versace, ενώ τον Ιανουάριο είχε αφήσει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του ready-to-wear στη Miu Miu.

Η απόφαση έρχεται σχεδόν ταυτόχρονα με το κλείσιμο του «deal» για την εξαγορά της Versace από τον όμιλο Prada Group έναντι 1,3 δισ. ευρώ, μια συμφωνία που ολοκληρώθηκε την Τρίτη και φαίνεται πως έφερε άμεσες ανακατατάξεις στον χώρο της μόδας. Σύμφωνα με πληροφορίες του WWD, η συνεργασία του Vitale επρόκειτο να διαρκέσει τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο, όταν και θα παρουσίαζε τη φθινοπωρινή συλλογή του. Η παρθενική του εμφάνιση τον Σεπτέμβριο θα είναι τελικά και η τελευταία.

Dario Vitale: Το «ευχαριστώ» της Versace

«Ευχαριστούμε θερμά τον Dario για τη σημαντική συμβολή του στη διαμόρφωση της δημιουργικής στρατηγικής του μπραντ κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο και του ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον» αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Versace.

Ο οίκος σημείωσε ότι ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής θα ανακοινωθεί «εν καιρώ». Η αποχώρηση του Olivier Rousteing από το Μπαλμέν τον προηγούμενο μήνα έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο για σενάρια διαδοχής, με την αγορά να αναμένει την επόμενη κίνηση του Prada Group.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη, η Prada ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την εξαγορά της Versace, ενός brand που όπως είπε ο διάσημος ιταλικός οίκος, επιθυμούσε εδώ και χρόνια να αποκτήσει.

Η Prada είχε υπογράψει τον Απρίλιο τη δεσμευτική συμφωνία για την αγορά της Versace από την αμερικανική Capri Holdings, έναντι περίπου 1,3 δισ. ευρώ (1,51 δισ. δολαρίων).

Ο Lorenzo Bertelli, γιος των ιδιοκτητών της Prada, Miuccia Prada και Patrizio Bertelli, είχε δηλώσει στο Reuters τον Νοέμβριο ότι θα αναλάβει ως πρόεδρος της Versace μόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά του επίσης πολυτελούς οίκου μόδας, εξηγώντας ότι επιδίωκαν αυτή τη συμφωνία εδώ και αρκετά χρόνια.

«Είχαν υπάρξει ήδη επαφές κατά την περίοδο της COVID, υπήρχαν συζητήσεις ακόμη και πριν από την πώληση της Capri στην Tapestry. Όταν εκείνη η συμφωνία κατέρρευσε λόγω ζητημάτων ανταγωνισμού, επιστρέψαμε και προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες», ανέφερε ο Lorenzo Bertelli.

Ο Lorenzo Bertelli, εξήγησε ότι η Versace πληρούσε δύο βασικές προϋποθέσεις για την εξαγορά της. Ότι δεν ήταν οικονομικά υπερβολικά ριψοκίνδυνη κίνηση και ότι άξιζε την επένδυση, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα brands παγκοσμίως.

