Θύελλα από τις κάρτες που προτείνει ο Τραμπ με ένα αετό που θυμίζει ναζιστικό θυρεό

Μέχρι σήμερα κάποιος θα μπορούσε να εντοπίσει έναν υποστηρικτή του Τραμπ από τα κόκκινα τζόκεϊ καπέλα που έγραφαν Make America Great Again (MAGA).

Ξεκινώντας τη νέα του καμπάνια με σκοπό να προσελκύσει οπαδούς και χρήματα, επιμένοντας να μην αφήσει την πολιτική του καριέρα και ενώ προετοιμάζεται να βάλει ξανά υποψηφιότητα, ο τέως Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ένα μειλ του κοινοποίησε την «κάρτα Τραμπ» σε μέγεθος πιστωτικής, το νέο «διαβατήριο της καμπάνιας του» με υποψήφιους κατόχους όσους θέλουν να δείξουν την υποστήριξή τους στο πρόσωπό του.

Οι πιο αφοσιωμένοι οπαδοί του έλαβαν στο μειλ τους τέσσερα δείγματα της κάρτας Τραμπ, με την ιδέα της νέας του καμπάνιας. Σε κόκκινο και χρυσό με βαριά γραμματοσειρά, οι τρεις από αυτές έχουν το σύνθημα Save America, το όνομά του και την σφηνοειδή υπογραφή του, ενώ στην τρίτη κάρτα υπάρχει και ένα ορθογραφικό λαθάκι, αντί για OFFICIAL αναγράφεται OFFICAL. Η πρώτη κάρτα είναι αυτή που ξεσήκωσε θύελλα. Με έναν αετό, θυμίζει περισσότερο ναζιστικό σύμβολο και λιγότερο το Εθνόσημο των Ηνωμένων Πολιτειών, κακό αντίγραφο από τη μεγάλη σφραγίδα που χρησιμοποιείται για να επικυρώσει ορισμένα έγγραφα που εκδίδει η κυβέρνηση και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1782.

Και ενώ οι υποστηρικτές του Τραμπ κλήθηκαν να επιλέξουν την «αγαπημένη τους» από τις τέσσερις κάρτες, η πρώτη κάρτα έχει ήδη επικριθεί σφοδρά, με τους χρήστες των σόσιαλ μίντια να την τοποθετούν δίπλα στα ναζιστικά πανό, διαλύοντας τις προσδοκίες της ομάδας επικοινωνίας του να δώσει την ευκαιρία στους οπαδούς του να αποδείξουν την αφοσίωσή τους.

Η οικειότητα των δυο σχεδίων μοιάζει να είναι μάλλον αποτρεπτική «για τους ισχυρότερους υποστηρικτές του Προέδρου Τραμπ» στoυς οποίους απευθύνεται η αποστoλή των καρτών προκειμένου να επιλέξουν, με τον ίδιο τον πρώην πρoέδρο των ΗΠΑ να διατρανώνει την πίστη του τόσο στις «όμορφες» κάρτες, όσο και στο γούστο των οπαδών του αφού όπως έχει δηλώσει, ο αμερικανικός λαός «ξέρει ΠΑΝΤΑ καλύτερα!».

Για την απόκτηση της κάρτας υπάρχει μια συνεισφορά τουλάχιστον 50 δολαρίων. Όσο για τον αετό που θυμίζει μια από τις πιο μαύρες σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, υπήρξε μεν μέρος των θυρεών των ηγεμόνων και των κυβερνήσεων της Γερμανίας από την εποχή της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά κανένας δεν μοιάζει με τους αετούς που υιοθετήθηκαν από το Ναζιστικό Κόμμα και το Τρίτο Ράιχ τα χρόνια που προηγήθηκαν του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, το 1935, με τον αετό να είναι σκαρφαλωμένος σε μια σβάστικα.

Οι χρήστες του twitter δεν δίστασαν να τις συγκρίνουν με πολύ συγκεκριμένες κάρτες που μοιράζονται σε VIP champagne room σε πολύ συγκεκριμένα κλαμπ, άλλοι έθεσαν το δίλημμα, σε μια χώρα με περισσότερους από 600.000 νεκρούς από κορωνοϊό, γράφοντας, με ειρωνεία προς τον τέως πλανητάρχη: τι προτιμάτε; Κάρτα εμβολιασμού -κυριολεκτικού κομμουνισμού ή τις φυσιολογικές και λογικές κάρτες Τραμπ; Αυτή είναι κάποια αμερικανική ναζιστική εικονογραφία. Φωνάζει «δώστε κάτι που ουρλιάζει Γ’ Ράιχ έγραψε ένας άλλος χρήστης.

