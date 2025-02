Τέιλορ Σουίφτ: Θα απονείμει βραβείο στη φετινή τελετή των Grammy 2025

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη βραδιά της τελετής των Grammy 2025, με την Τέιλορ Σουίφτ εκτός από υποψήφια, φέτος να έχει ακόμη έναν «ρόλο».

Όπως ανακοινώθηκε, η Τέιλορ Σουίφτ, που είναι φέτος υποψήφια σε έξι κατηγορίες με το 11ο άλμπουμ της «The Tortured Poets Department», θα απονείμει βραβείο κατά τη διάρκεια της τελετής. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό σε ποια κατηγορία θα είναι αυτό.

Η κορυφαία ποπ σταρ έχει κερδίσει 14 βραβεία Grammy στο παρελθόν, μεταξύ άλλων, τέσσερις φορές στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς για τα «Midnights», «Folklore», «1989» και «Fearless».

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως φέτος, η Beyoncé έκανε την έκπληξη και την ξεπέρασε, καθώς έλαβε τις περισσότερες υποψηφιότητες. Με το άλμπουμ «Cowboy Carter» να κυριαρχεί στις ΗΠΑ, η Beyonce προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες των Grammy με 11, ανεβάζοντας το σύνολο της καριέρας της σε 99 υποψηφιότητες. Tο «Cowboy Carter» είναι υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς σε country, ενώ το «Texas Hold 'Em» είναι υποψήφιο μεταξύ άλλων για τραγούδι της χρονιάς.

Σημειώνεται πως στη φετινή τελετή απονομής για το Άλμπουμ της Χρονιάς, συνυποψήφιες της Τέιλορ Σουίφτ είναι η Beyoncé με το «Cowboy Carter», η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το «Short and Sweet» και η Μπίλι Άιλις με το «Hit Me Hard And Soft». Οι τρεις τραγουδίστριες είναι επίσης υποψήφιες στις κατηγορίες Τραγούδι και Ηχογράφηση της Χρονιάς.

Τέλος υπενθυμίζεται πως τα 67α βραβεία Grammy 2025 θα απονεμηθούν στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες — και η Recording Academy (Ακαδημία Ηχογράφησης) που τα διοργανώνει έχει επικεντρώσει εκ νέου τον στόχο της στις προσπάθειες ανακούφισης μετά τις καταστροφικές φωτιές στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από Variety