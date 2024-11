Grammy 2025: Η Beyonce γράφει ιστορία φέτος με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των βραβείων

Η Beyonce «ηγείται» στα φετινά Grammy καθώς η «Queen B» έχει συνολικά 11 υποψηφιότητες, αποτελώντας τον καλλιτέχνη με τις περισσότερες στην ιστορία του θεσμού.

Με το άλμπουμ «Cowboy Carter» να κυριαρχεί στις ΗΠΑ, η Beyonce προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες των Grammy με 11, ανεβάζοντας το σύνολο της καριέρας της σε 99 υποψηφιότητες. Tο «Cowboy Carter» είναι υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς σε country, ενώ το «Texas Hold 'Em» είναι υποψήφιο μεταξύ άλλων για τραγούδι της χρονιάς.

Η κορυφαία τραγουδίστρια είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει υποψηφιότητες στις κατηγορίες «Country» και «Americana». Αν η Beyoncé κερδίσει το άλμπουμ της χρονιάς, θα γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα που το καταφέρνει στον 21ο αιώνα. Η Lauryn Hill κέρδισε για τελευταία φορά το 1999 για το «The Miseducation of Lauryn Hill», ενώ η Natalie Cole και η Whitney Houston είναι οι μόνες μαύρες γυναίκες που έχουν πάρει το κορυφαίο βραβείο των Grammy.

Ο Post Malone έλαβε επίσης τις πρώτες του υποψηφιότητες στις κατηγορίες country φέτος, αφού κυκλοφόρησε τον Αύγουστο το ντεμπούτο country άλμπουμ του «F-1 Trillion». Ο καλλιτέχνης βρίσκεται ακριβώς πίσω από την Beyoncé, με επτά υποψηφιότητες, ισοβαθμώντας με την Billie Eilish, τον Kendrick Lamar και την Charli XCX, η οποία κέρδισε τις πρώτες της υποψηφιότητες ως σόλο καλλιτέχνης.

Την προηγούμενη χρονιά, οι γυναίκες καλλιτέχνες κυριάρχησαν στις μεγάλες κατηγορίες των Grammys κάτι που συνεχίζεται και φέτος, με την τάση ωστόσο να είναι η διαφοροποίηση του είδους. Στην κατηγορία άλμπουμ της χρονιάς, μαζί με το «Cowboy Carter» είναι το «New Blue Sun» του André 3000 και το «Djesse Vol. 4» του Jacob Collier. Τα ανερχόμενα αστέρια της ποπ Sabrina Carpenter και Roan, συμπληρώνουν το σύνολο, με τα «Short n' Sweet» και «The Rise and Fall of a Midwest Princess» αντίστοιχα, καθώς και το «The Tortured Poets Department» της Taylor Swift, το «Hit Me Hard and Soft» της Eilish και το «BRAT» της Charli XCX.

Οι υποψηφιότητες για τα φετινά Grammy

Album of the year

"Brat" by Charli XCX

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" by Chappell Roan

"Cowboy Carter" by Beyoncé

"Hit Me Hard and Soft" by Billie Eilish

"The Tortured Poets Department" by Taylor Swift

"New Blue Sun" by André 3000

"Short N' Sweet" by Sabrina Carpenter

"Djesse Vol.4" by Jacob Collier

Record of the year

"Now and Then" by the Beatles"

"Texas Hold 'Em" by Beyoncé

"360" by Charli XCX

"Espresso" by Sabrina Carpenter

“Good Luck Babe!” by Chappell Roan

“Not Like Us” by Kendrick Lamar

"Fortnight” by Taylor Swift

"Birds of a Feather" by Billie Eilish

Song of the year

"Good Luck Babe!" by Chappell Roan; written by Kayleigh Rose Amstutz, Daniel Nigro & Justin Tranter

"Not Like Us" by Kendrick Lamar; written by Kendrick Lamar

"Fortnight" by Taylor Swift; written by Jack Antonoff, Austin Post & Taylor Swift

"A Bar Song (Tipsy)" by Shaboozey; written by Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry and Mark Williams

"Birds of a Feather" by Billie Eilish; written by Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

"Die with a Smile" by Lady Gaga and Bruno Mars; written by Dernst Emile II, James Fauntleroy, Lady Gaga, Bruno Mars & Andrew Watt

"Please Please Please" by Sabrina Carpenter; written by Amy Allen, Jack Antonoff and Sabrina Carpenter

"Texas Hold 'Em" by Beyoncé; written by Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro and Raphael Saadiq

Best new artist

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Producer of the year, non-classical

Alissia

D’mile

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro

Songwriter of the year, non-classical

Jessi Alexander

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye

Best pop solo performance

"Bodyguard" by Beyoncé

"Espresso" by Sabrina Carpenter

"Apple" by Charli XCX

"Birds of a Feather" by Billie Eilish

"Good Luck Babe!" by Chappell Roan

Best pop duo/group performance

"Us." by Gracie Abrams feat. Taylor Swift

"Levii's Jeans" by Beyoncé feat. Post Malone

"Guess" by Charli XCX feat. Billie Eilish

"The Boy is Mine" by Ariana Grande feat. Brandy and Monica

"Die with a Smile" by Lady Gaga and Bruno Mars

Best pop vocal album

"Short N' Sweet" by Sabrina Carpenter

"Hit Me Hard and Soft" by Billie Eilish

"The Rise and Fall of a Midwest Princess" by Chappell Roan

"Eternal Sunshine" by Ariana Grande

"The Tortured Poets Department" by Taylor Swift

Best dance pop recording

"Make You Mine" by Madison Beer

"Von Dutch" by Charli XCX

"L'Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]" by Billie Eilish

"Yes, And?" by Ariana Grande

"Got Me Started" by Troye Sivan

Best dance/electronic album

"Brat" by Charli XCX

"Timeless" by Kaytranada

"Hyperdrama" by Justice

"Three" by Four Tet

"Telos" by Zedd

Best remixed recording

“Alter Ego — Kaytranada Remix” remixed by Kaytranada; performed by Doechii feat. JT

“A Bar Song (Tipsy) [Remix]” remixed by David Guetta; performed by Shaboozey & David Guetta

“Espresso (Mark Ronson x FNZ Working Late Remix)” remixed by FNZ & Mark Ronson; performed by Sabrina Carpenter

“Jah Sees Them — Amapiano Remix” remixed by. Alexx Antaeus, Footsteps & MrMyish; performed by Julian Marley & Antaeus

“Von Dutch” remixed by A.G. Cook; performed by Charli xcx and A.G. Cook feat. Addison Rae

Best country solo performance

“16 Carriages” Beyoncé

“I Am Not Okay” Jelly Roll

“The Architect” Kacey Musgraves

“A Bar Song (Tipsy)” Shaboozey

“It Takes A Woman” Chris Stapleton

Best country duo/group performance

“Cowboys Cry Too” Kelsea Ballerini With Noah Kahan

“II Most Wanted” Beyoncé Featuring Miley Cyrus

“Break Mine” Brothers Osborne

“Bigger Houses” Dan + Shay

“I Had Some Help” Post Malone Featuring Morgan Wallen

Best country song

“The Architect” Kacey Musgraves. Written by Shane McAnally, Kacey Musgraves & Josh Osborne

“A Bar Song (Tipsy)” Shaboozey. Written by Sean Cook, Jerrel Jones, Joe Kent, Chibueze Collins Obinna, Nevin Sastry & Mark Williams

“I Am Not Okay” Jelly Roll. Written by Casey Brown, Jason DeFord, Ashley Gorley & Taylor Phillips

“I Had Some Help” Post Malone featuring Morgan Wallen. Written by Louis Bell, Ashley Gorley, Hoskins, Austin Post, Ernest Smith, Ryan Vojtesak, Morgan Wallen & Chandler Paul Walters

“Texas Hold ‘Em” Beyoncé. Written by Brian Bates, Beyoncé, Elizabeth Lowell Boland, Megan Bülow, Nate Ferraro & Raphael Saadiq

Best country album

"Cowboy Carter" by Beyoncé

"F-1 Trillion" by Post Malone

"Deeper Well" by Kacey Musgraves

"Higher" by Chris Stapleton

"Whirlwind" by Lainey Wilson

Με πληροφορίες από Billbord