Τέχνη και Ίαση: Ένα σεμινάριο από τη Γεωργία Σαγρή και τον Γιώργο Ίκαρο Μπαμπασάκη

Απέναντι στον ζόφο, η Τέχνη —φιλοσοφώντας με τον ιδιαίτερο τρόπο της, άλλοτε λυρικό και άλλοτε σπασμωδικά ατίθασο, ακατάτακτο— παρέχει την παρηγορία της «άλλης φωνής», στήνοντας (έστω νοερά) έναν άλλο χώρο, συγκροτώντας (έστω φαντασιακά) έναν άλλο χρόνο, που μας προτρέπουν να αναστοχαστούμε την καθημερινή πραγματικότητα.

Με έναυσμα την πολυετή ερευνητική και καλλιτεχνική πρακτική ΙΑΣΗ της καλλιτέχνιδας Γεωργίας Σαγρή, η καλλιτέχνιδα και ο Γιώργος – Ίκαρος Μπαμπασάκης θα εξετάσουν μαζί, δημιουργικά, τις σχέσεις Τέχνης και Ίασης.

Μέσα από συζήτηση, διάβασμα, παράθεση σκέψεων και ανάλυση έργων καλλιτεχνών θα διαφανούν οι τρόποι με τους οποίους η Τέχνη λειτουργεί τόσο διαγνωστικά όσο και ιαματικά, καθώς αποφορτίζει τις αρνητικές εντάσεις, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, προσφέρει διεξόδους ψυχικές, πνευματικές, και σωματικές.

Μια διάθλαση είναι η Τέχνη. Και, σε καιρούς ασφυξίας, η Τέχνη, η ποίηση είναι ένας ζωτικής σημασίας αναπνευστήρας — είναι οξυγόνο αντιδιαστολής, όπως έγραφε ο Νίκος Καρούζος.

«Η ζωή υποβιβάζεται σε μια βιολογική διαδικασία, η οποία οφείλει να βελτιστοποιηθεί. Χάνει κάθε μετά-φυσική διάσταση. Το “self-tracking’’ ανάγεται σε λατρεία. Η ψηφιακή υποχονδρία, η συνεχής καταμέτρηση των βιολογικών λειτουργιών μας με app υγείας και fitness υποβιβάζουν τη ζωή σε απλή λειτουργία. Η ζωή απογυμνώνεται από κάθε νοηματοδοτούν αφήγημα. Δεν είναι πια αφήγηση, αλλά μέτρηση και υπολογισμός. Η ζωή γίνεται γυμνή, και μάλιστα χυδαία. Τίποτα δεν διασφαλίζει διάρκεια» Γράφει ο Μπιούνγκ-Τσουλ Χαν.

Ήδη η επαφή μας με σημαντικά έργα τέχνης αποτελεί γόνιμη άσκηση, πόσο μάλλον η δημιουργία έργων. Αναλύοντας έργα τέχνης, κυριευόμαστε από την θετική τάση να δημιουργήσουμε και εμείς. Περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε την άλλη ματιά της Τέχνης για μια νοηματοδότηση της ζωής, για να εναντιωθούμε στην απογύμνωσή της, στον υποβιβασμό της σε απλή λειτουργία. Χρειαζόμαστε την αύρα και τις μαρμαρυγές της Τέχνης ώστε να γίνει και πάλι η ζωή αφήγηση και όχι μόνο μέτρηση και υπολογισμός. Θα συστήσουμε, επίσης, τις θεμελιώδεις αρχές της Αφηγηματικής Ιατρικής, μιας μεθόδου για την επανασύνδεση της Ιατρικής με τον Λόγο, τη Τέχνη, τη Φιλοσοφία, και τη Λογοτεχνία.

Βιογραφικά

Ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1960, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι ποιητής, μεταφραστής και συγγραφέας. Σπούδασε οικονομικά στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς, κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου, και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Bielefeld, στη Γερμανία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, άρχισε να ζει ελεύθερα και όχι δίχως περιπέτειες στην Αθήνα, να γράφει σε έντυπα, όπως το Ιδεοδρόμιο του Λεωνίδα Χρηστάκη, η Χιονάτη του Βαγγέλη Κοτρώνη, η Οδός Πανός, ο Ήχος, το Κάππα, η Λέξη, η Πολιορκία, το Δέντρο, και να συνθέτει ποιήματα και πεζογραφήματα. Ο τρόπος ζωής του τον οδήγησε στη συστηματική μελέτη των λεγόμενων «ιστορικών πρωτοποριών» (Φουτουρισμός, Dada, Υπερρεαλισμός), των Beat ποιητών και συγγραφέων, καθώς και του ρεύματος για την «υπέρβαση και την πραγμάτωση της Τέχνης» (Cobra, Λετριστές, Καταστασιακοί). Καρπός αυτών των αναζητήσεών του είναι τα πολυσυζητημένα του βιβλία για τον William S. Burroughs, για την Internationale Situationniste, για τον Guy Debord, για τον Μάη του ’68. Εργάστηκε στην ελληνική ραδιοφωνία (Δεύτερο Πρόγραμμα, ΕΡΑ 4, Εν Λευκώ, Στο Κόκκινο, Κανάλι 1, και 24/7). Ίδρυσε και διηύθυνε την επιθεώρηση Propaganda και το Εγχείρημα Κορέκτ όπου δημοσιεύτηκαν κρίσιμα κείμενα για την πολιτική και την κουλτούρα των καιρών μας. Από τις εκδόσεις Εστία κυκλοφορεί το έργο του Τριλογία του Χάους (Διασυρμός, Αγάπη/Love, Πάρκο), και από τις εκδόσεις νήσος το μυθιστόρημά του Η Κοκό στην Κοπεγχάγη.

Η Γεωργία Σαγρή γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1979. Είναι καλλιτέχνις και καθηγήτρια της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Εχει σπουδάσει τσέλο και ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο. Είναι πτυχιούχος της Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας με διάκριση, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέα Υόρκης. Είναι υπότροφος των ιδρυμάτων Ωνάσης, Προποντίς, Λεβέντης και Fulbright. Το έργο της έχει παρουσιαστεί διεθνώς σε μουσεία και γκαλερί μεταξύ άλλων: YOYI! Care, Repair, Heal, Gropius Bau, Berlin, Germany (2022), Case_L, Friart, Fribourg, Switzerland (2022), ΙΑΣΗ/IASI, de Appel, Amsterdam, Netherlands (2021); ΙΑΣΗ/IASI, Mimosa House, London, England (2020); ΙΑΣΗ/IASI, TAVROS, Athens, Greece (2020); Portikus, Frankfurt/ Main, Germany (2018); Kunstverein Braunschweig, Germany (2017, 2018); Cycladic Museum, Athens Greece (2017); Museum of Modern Art, Warsaw, Poland (2016); Sculpture Center, New York, USA (2016); KW Institute for Contemporary Art, Berlin, Germany (2016, 2015); Forde, Geneva, Switzerland (2015); Kunsthalle Basel Switzerland (2014); MoMA PS1, New York, USA (2013); Museum of Modern Art, Warsaw, Poland (2013); Guggenheim Bilbao, Spain (2011); MoMA, New York, USA (2011); Macedonian Museum, Thessaloniki, Greece (2011); The Dakis Joannou Collection, DESTE Foundation, Athens, Greece (2006). Sagri has also participated in documenta 14 (2017), Manifesta 11 (2016), Istanbul; Biennial (2015), Lyon Biennial (2013), Whitney Biennial (2012), Thessaloniki Biennial (2011), and Athens Biennial (2007).Η πρώτη της μονογραφία εκδόθηκε από την Sternberg Press, μετάτις ατομική έκθεση Georgia Sagri Georgia Sagri στο Kunstverein Braunschweig και Georgia Sagri and I στο Portikus. Το βιβλίο της Stage of Recovery εκδόθηκε από την Divided Publishing τον Μάιο του 2021.

Σεμινάριο ΤΕΧΝΗ και ΙΑΣΗ

Εισήγηση-Συντονισμός: Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης

Σύλληψη-Οργάνωση: Γεωργία Σαγρή

Χώρος: Ύλη

Πειραιώς 1, 2ος όροφος, #7

Αθήνα 10552

+30 211 410643