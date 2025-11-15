ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τα «ήρεμα τοπία» του Μπομπ Ρος συγκεντρώνουν 600.000 δολάρια για δημόσιους σταθμούς

O πίνακας «Winter’s Peace», ένα γαλήνιο, χιονισμένο τοπίο που ο Ρος ζωγράφισε σε επεισόδιο του «The Joy of Painting» το 1993, πουλήθηκε έναντι 318.000 δολαρίων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Bob Ross Inc.
0

Τρία έργα του Μπομπ Ρος,  της θρυλικής, απόλυτα ήρεμης παρουσίας της αμερικανικής δημόσιας τηλεόρασης, πουλήθηκαν την Τρίτη σε δημοπρασία έναντι συνολικού ποσού άνω των 600.000 δολαρίων. Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών που έχουν πληγεί από τις περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Στη ζωντανή δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Λος Άντζελες, ο πίνακας «Winter’s Peace», ένα γαλήνιο, χιονισμένο τοπίο που ο Ρος ζωγράφισε σε επεισόδιο του «The Joy of Painting» το 1993, πουλήθηκε τηλεφωνικά έναντι 318.000 δολαρίων. «Για έναν καλό σκοπό — και παίρνετε και τον πίνακα», σχολίασε ο δημοπράτης Άαρον Μπάστιαν, υπενθυμίζοντας με χιούμορ τη φιλοσοφία του Ρος: «Ο Μπομπ θα σας θύμιζε ότι αυτός είναι ο κόσμος σας και μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε».

Δύο ακόμη έργα από την ίδια χρονιά, το καταπράσινο «Home in the Valley» και το «Cliffside», έφτασαν τις 229.100 και 114.800 δολάρια αντίστοιχα, ξεπερνώντας κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις που δεν υπερέβαιναν τα 50.000 δολάρια. Τα ποσά περιλαμβάνουν το buyer’s premium του οίκου Bonhams, ενώ οι αγοραστές δεν έγιναν γνωστοί.

Άλλα τρία έργα αναμένεται να δημοπρατηθούν στις 27 Ιανουαρίου στη Μασαχουσέτη, με επόμενες δημοπρασίες να προγραμματίζονται και για τη Νέα Υόρκη. Τα συνολικά έσοδα θα στηρίξουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που χρησιμοποιούν περιεχόμενο της American Public Television.

Ο Μπομπ Ρος έγινε εμβληματική φιγούρα της αμερικανικής δημόσιας τηλεόρασης τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, χάρη στο χαρακτηριστικό αφάνα μαλλί του, τη γλυκιά, καθησυχαστική φωνή του και τις «χαρούμενες μικρές πινελιές» που έγιναν σήμα κατατεθέν. Η δημοτικότητά του όχι μόνο άντεξε στο χρόνο, αλλά γνώρισε αναβίωση κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας.

Με πληροφορίες από Associated Press

