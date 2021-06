Όλοι θυμούνται ότι κάπου εκεί πίσω υπήρχε ένα βουνό, ίσως και ένα ποτάμι, στα έργα του Bob Ross.

Πλέον όλα αυτά μπορεί να τα δει ο καθένας μέσα από την ψηφιακή αίθουσα τέχνης με έργα του δημιουργού.

Την ιδέα της αίθουσας τέχνης Bob Ross Virtual Art, υλοποίησαν οι Connor Rothschild και Jared Wilber, δύο επιστήμονες στον τομέα των ψηφιακών δεδομένων.

Το σάιτ παρουσιάζει 403 πίνακες από τη σειρά Joy of Painting, η χαρά της ζωγραφικής, που μπορεί ο καθένας να δει με μία μόνο ψηφιακή επίσκεψη.

Εκτός από αυτό όμως υπάρχουν και άλλα ευχάριστα νέα. Αντί να εμφανίζονται απλά τα έργα τέχνης του Ross, το δίδυμο συνέλεξε δεδομένα από τους πίνακές του, προκειμένου να μάθει περισσότερα γι 'αυτούς. Μία από τις απορίες για παράδειγμα είναι πόσο συχνά χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια χρώματα.

Αποδεικνύεται έτσι, ότι ο καλλιτέχνης αγαπούσε να χρησιμοποιεί ένα χρώμα που ονομάζεται «alizarin crimson».

Το γεγονός ότι κανείς δεν μπόρεσε να αγοράσει πίνακες ζωγραφικής του Ross κάνει αυτήν την εμπειρία ακόμη πιο πολύτιμη.

🎨🖌🖼 New project! 🖼🖌🎨



Explore all 403 paintings from The Joy of Painting in the Bob Ross Virtual Art Gallery 👨‍🎨https://t.co/3OpwiaQgE6