ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την οικονομική ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις από τους πίνακες του Ross στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Bob Ross: Σε δημοπρασία πίνακές του για την ενίσχυση δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Τριάντα πίνακες που δημιούργησε ο Bob Ross θα τεθούν σύντομα σε δημοπρασία, με σκοπό να καλυφθούν τα έξοδα προγραμμάτων για μικρούς και επαρχιακούς δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από τις περικοπές στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση.

Ο Ross, σταθερή παρουσία της δημόσιας τηλεόρασης τη δεκαετία του 1980 και του 1990, «αφιέρωσε τη ζωή του στο να κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους», δήλωσε η Joan Kowalski, πρόεδρος της εταιρείας Bob Ross Inc. «Αυτή η δημοπρασία εξασφαλίζει ότι η κληρονομιά του θα συνεχίσει να στηρίζει το ίδιο το μέσο που μετέφερε τη χαρά και τη δημιουργικότητά του στα αμερικανικά σπίτια για δεκαετίες.»

Ο οίκος Bonhams στο Λος Άντζελες θα δημοπρατήσει τρεις από τους πίνακες του Ross στις 11 Νοεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες δημοπρασίες στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, τη Βοστώνη και διαδικτυακά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε σταθμούς που προβάλλουν προγράμματα της American Public Television.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους σταθμούς που δυσκολεύονται να καλύψουν τα τέλη αδειοδότησης, ώστε να μπορούν να μεταδίδουν δημοφιλή προγράμματα, όπως το “The Best of Joy of Painting” (βασισμένο στην εκπομπή του Ross), το “America’s Test Kitchen”, το “Julia Child’s French Chef Classics” και το “This Old House.”

Ύστερα από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, το Κογκρέσο κατήργησε χρηματοδότηση ύψους 1,1 δισ. δολαρίων που είχε διατεθεί για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, αφήνοντας περίπου 330 σταθμούς PBS (δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο) και 246 σταθμούς NPR (δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο) να αναζητήσουν εναλλακτικές πηγές εσόδων.

Πολλοί ξεκίνησαν επείγουσες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, ενώ κάποιοι αναγκάστηκαν να απολύσουν προσωπικό και να μειώσουν τα προγράμματά τους.

Ο Bob Ross πέθανε το 1995 από επιπλοκές καρκίνου, ύστερα από 11 χρόνια παραγωγής της εκπομπής “The Joy of Painting.” Το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα προβαλλόταν σε σταθμούς σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς.

Ο πρώην λοχίας της Πολεμικής Αεροπορίας, γνωστός για τον ήρεμο τόνο και τα ενθαρρυντικά του λόγια, γνώρισε αναβίωση δημοφιλίας κατά τη διάρκεια των lockdown της πανδημίας COVID-19.

Καθώς ζωγράφιζε στον αέρα, ο Ross συνήθιζε να μιλάει για «χαρούμενα μικρά σύννεφα και δέντρα» και για το ότι «δεν υπάρχουν λάθη, μόνο όμορφα λάθη».

Οι τριάντα πίνακες που θα δημοπρατηθούν καλύπτουν ολόκληρη την καλλιτεχνική του πορεία και περιλαμβάνουν τοπία με βουνοκορφές και λίμνες, χαρακτηριστικά του ύφους του. Τους περισσότερους από αυτούς τους δημιούργησε κατά τη διάρκεια των τηλεοπτικών εκπομπών του, μέσα σε λιγότερο από 30 λεπτά, δηλαδή όσο διαρκούσε ένα επεισόδιο.

Η Bonhams είχε πουλήσει τον Αύγουστο δύο πίνακες του Ross από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, με θέμα βουνά και λίμνες, για 114.800 δολάρια και 95.750 δολάρια αντίστοιχα. Οι επερχόμενες δημοπρασίες των τριάντα πινάκων εκτιμάται ότι θα αποφέρουν συνολικά από 850.000 έως 1,4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Με πληροφορίες από AP News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Διεθνή / Τραμπ: Απειλεί με στρατό στους δρόμους των ΗΠΑ βάσει νόμου του 1807

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης του 1807 για να αναπτύξει στρατεύματα σε αμερικανικές πόλεις, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση με δημοκρατικά καθοδηγούμενες πολιτείες που αντιδρούν στη στρατιωτικοποίηση του εσωτερικού των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Διεθνή / Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Η υπόθεση της ψυχοθεραπεύτριας Kaley Chiles στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανοίγει νέο μέτωπο για τη θρησκευτική ελευθερία, την ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των LGBTQ+ νέων
LIFO NEWSROOM
Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Διεθνή / Νέο γεωπολιτικό «πόκερ»: Το Πακιστάν και το μυστικό σχέδιο για νέο αμερικανικό λιμάνι κοντά στο Ιράν

Το Πακιστάν προτείνει στις ΗΠΑ την ανάπτυξη νέου λιμανιού στην Πάσνι, κοντά στο Ιράν, με στόχο την εξαγωγή κρίσιμων ορυκτών και την εξισορρόπηση της κινεζικής επιρροής στην περιοχή. Ένα σχέδιο με τεράστιες γεωπολιτικές προεκτάσεις
LIFO NEWSROOM
Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διεθνή / Ρύζι μπασμάτι: Ινδικής ή πακιστανικής προέλευσης; - Η απόφαση που καλείται να πάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η επίσημη αναγνώριση της προέλευσης του ρυζιού δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πιέσεις και από τις δύο πλευρές
LIFO NEWSROOM
ΓΑΛΛΙΑ ΛΕΚΟΡΝΙ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Αγωνία για πρόωρες εκλογές - Ποιοι κερδίζουν πολιτικά

Η κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού στη Γαλλία κατέρρευσε πριν ορκιστεί, δημιουργώντας πολιτική κρίση, αναταράξεις στις αγορές και αβεβαιότητα για πρόωρες εκλογές και τον προϋπολογισμό
LIFO NEWSROOM
Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Διεθνή / Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη: Τουλάχιστον δέκα τραυματίες, τέσσερις αγνοούμενοι

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι επτά εργάτες βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου, το οποίο ανακαινιζόταν για να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ωστόσο τέσσερις από αυτούς δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη
LIFO NEWSROOM
Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Διεθνή / Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει το Νόμπελ Ειρήνης; Η απάντηση είναι θετική

Ο λόγος; Οι τελευταίες του κινήσεις στα δύο πιο επικίνδυνα μέτωπα του πλανήτη –την Ουκρανία και τη Γάζα– έχουν, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, ανοίξει συζήτηση για πιθανές διπλωματικές λύσεις
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Διεθνή / Σουδάν: Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καταδίκασε τον Αλί Κουσάιμπ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο πόλεμος του Νταρφούρ, που ξέσπασε το 2003, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 300.000 ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια, ενώ χαρακτηρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως γενοκτονία
LIFO NEWSROOM
ΣΑΡΔΗΝΙΑ ΥΠΕΡΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διεθνή / Σαρδηνία: Δίνει 15.000€ και σπίτια 1€ για να μην χαθούν τα χωριά της, αλλά κανείς δεν πάει

Η Σαρδηνία αντιμετωπίζει πληθυσμιακή κατάρρευση στα μικρά χωριά της λόγω χαμηλής γονιμότητας και μετανάστευσης - Επιδοτήσεις, σπίτια 1€ και ξένοι επενδυτές δίνουν νέα ζωή σε κοινότητες που κινδυνεύουν να γίνουν φαντάσματα
LIFO NEWSROOM
 
 