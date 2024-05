Σταύρος Νιάρχος: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο ΚΠΙΣΝ για το φετινό καλοκαίρι

Όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και το φετινό το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), θα φιλοξενήσει μεταξύ άλλων συναυλίες, προβολές ταινιών, παιχνίδια και DJsets.

Με σύνθημα «Όλα όσα σημαίνουν καλοκαίρι έρχονται στο ΚΠΙΣΝ», το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποδέχεται το καλοκαίρι με μια σειρά συναυλιών καλλιτεχνών διεθνούς βεληνεκούς όπως είναι οι Buena Vista Social Club και ο Devendra Banhart.

Για ένατη χρονιά στον υπαίθριο χώρο του ιδρύματος θα προβληθούν ταινίες για μικρούς και μεγάλους, ενώ οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την πανσέληνο του Ιουλίου και του Αυγούστου στο Full Moon Sleepover. Κάθε Τετάρτη Έλληνες Dj θα βρίσκονται στη βεράντα του Φάρου στα Sunset DJ sets.

Αναλυτικά το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Parklife

Συναυλία Devendra Banhart

Πέμπτη 25/07

Ξέφωτο

Από τους βασικούς εκφραστές της psychedelic folk σκηνής, ο Devendra Banhart έρχεται στην Αθήνα μετά από 18 χρόνια, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής περιοδείας του, με πρώτο σταθμό το Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Την Πέμπτη 25 Ιουλίου θα παρουσιάσει κομμάτια από το σύνολο της δισκογραφίας του, αλλά και από το τελευταίο του άλμπουμ Flying Wig, το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2023 και περιλαμβάνει, όπως ο ίδιος δηλώνει, «μερικά νέα τραγούδια απελπισίας, ευγνωμοσύνης, συγχώρεσης και θλίψης». Το Flying Wig αποτελεί ένα «κουτί» με συναισθήματα, αλλά και παράδοξα, που προέκυψαν από την 20ετή ενασχόληση του Banhart με τη μουσική: πληγωμένος από τη μάχη με τη ζωή και την απώλεια βρέθηκε σε απελπισία και το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός άλμπουμ όπου τα συνθεσάιζερ δείχνουν την πιο συναισθηματική πτυχή τους.

Ο Banhart έχει συνεργαστεί με σπουδαίους μουσικούς όπως οι Anohni & The Johnsons, ο Beck και ο ηθοποιός Gael García Bernal, ενώ άλμπουμ του όπως το Niño Rojo και το Rejoicing in the Hands ήταν indie επιτυχίες που αγαπήθηκαν εξίσου από κοινό και κριτικούς.

Παραμένει, μέχρι σήμερα, ένας μουσικός που δεν είναι εύκολο να τον κατατάξεις. Και αυτό επειδή η εκτενής του δισκογραφία περιλαμβάνει ψήγματα ambient μουσικής, fuzz rock της δεκαετίας του '60, new wave της δεκαετίας του '80 αλλά και λατινοαμερικανική tropicália, καταφέρνοντας κάθε φορά να ενσωματώνει όλους αυτούς τους ήχους σε ένα και μόνο τραγούδι.

Συναυλία Buena Vista All Stars

Σάββατο 29/06

Ξέφωτο

Φτάνοντας από τους δρόμους της Αβάνας στη σκηνή του ΚΠΙΣΝ, οι Buena Vista All Stars έρχονται στο Ξέφωτο, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «Una Noche en La Habana» (Μια νύχτα στην Αβάνα), για μια βραδιά γεμάτη μαγευτικούς λατινοαμερικανικούς ρυθμούς και διαχρονικά τραγούδια, όπως τα “Chan-Chan”, “Dos Gardenias”, “El Cuarto De Tula”, “Candela”, “Carretero”, κ.ά.

Όταν οι Buena Vista Social Club -αυτή η υπέροχη ομάδα των βετεράνων Κουβανών μουσικών που απέκτησε μια «δεύτερη ζωή», αφού πρώτα συναντήθηκε σχεδόν τυχαία σε ένα στούντιο ηχογράφησης στην Αβάνα στα μέσα της δεκαετίας του ‘90- ολοκλήρωσαν την περιοδεία τους Adiós το 2015, όλοι πίστεψαν ότι όντως επρόκειτο για τον συναυλιακό τους αποχαιρετισμό. Μετά το επίσημο αυτό «αντίο», ήρθε η νοητή μουσική τους συνέχεια: oι Buena Vista All Stars, οι μουσικοί κληρονόμοι και διάδοχοι του διάσημου Buena Vista Social Club.

Το μουσικό σύνολο των Buena Vista All Stars περιλαμβάνει μερικούς από τους πιο διακεκριμένους Κουβανούς μουσικούς του σήμερα: τον βραβευμένο Ibrahim Ferrer Jr., τον γιο του Ibrahim Ferrer του Buena Vista Social Club, τον βραβευμένο με Grammy και επικεφαλής της μπάντας, Juan De Marcos Gonzalez, καθώς και μια all-star σύνθεση μουσικών που ενορχηστρώνεται από τον μαέστρο Demetrio Muñiz.

Συναυλία Queen Symphonic με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΡΤ

Κυριακή 08/09

Ξέφωτο

Στις 8 Σεπτεμβρίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, θα παρουσιάσουν στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Queen, ενός από τα πιο επιτυχημένα rock γκρουπ στην ιστορία. Τραγούδια που σημάδεψαν για πάντα τη rock μουσική, όπως τα “We will rock you”, “We are the champions”, “The show must go on”, “Bohemian rhapsody”, “I want to break free”, “Another one bites the dust”, “I want it all” και πολλές ακόμη επιτυχίες, θα αποδοθούν συμφωνικά, με απόλυτο σεβασμό στο πρωτότυπο μουσικό κείμενο, από τον συνθέτη Αχιλλέα Γουάστωρ. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί σε μουσική διεύθυνση Γιάννη Χατζηλοΐζου και διδασκαλία χορωδίας Μιχάλη Παπαπέτρου.

Park Your Cinema

Από τέλος Μαΐου έως μέσα Σεπτεμβρίου

Ξέφωτο

Μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας συμβαίνουν πάντα το καλοκαίρι. Καθόλου συμπτωματικά, κάποιες από τις πιο αγαπημένες μας ταινίες διαδραματίζονται επίσης τους μήνες του θέρους. Γιατί το καλοκαίρι είναι πάντα κινηματογραφικό και το καλοκαίρι στο σινεμά, είναι τόσο σύνθετο και πλούσιο όσο η ίδια η ζωή. Ρομαντικοί έρωτες, απροσδόκητες περιπέτειες, έντονα καρδιοχτύπια, δυνατή μουσική, ηλεκτρισμένη αγωνία, καθαρτικός τρόμος, χορταστικά γέλια -η φετινή επιλογή ταινιών έχει κάτι για όλους. Κι έχει ακόμη το άρωμα του αντηλιακού, τη γεύση του παγωτού και την αίσθηση της άμμου ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών. Φέτος το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το ΚΠΙΣΝ μας πάνε διακοπές, στην πιο όμορφη παραλία που βουτήξαμε ποτέ: αυτή της μεγάλης οθόνης.

Park Your Cinema Kids

Από τέλος Μαΐου έως μέσα Σεπτεμβρίου

Ξέφωτο

Οι μικροί θεατές και οι οικογένειές τους είναι καλεσμένοι και φέτος στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ για να ανακαλύψουν αρχαίους μύθους, κλασικά παραμύθια και ιστορίες με φαντασία, μάγια και μυστήρια μέσα από συναρπαστικές ταινίες κινουμένων σχεδίων και live action, για όλες τις ηλικίες.

Από τις ιπτάμενες περιπέτειες του Ίκαρου και του Δαίδαλου στην ομώνυμη ταινία, μέχρι την περιήγηση στην πολύχρωμη «Χώρα των Νεκρών» του Coco, και από τη γεμάτη αινίγματα και εκπλήξεις αναζήτηση του αγαπημένου Μικρού Νικόλα στην ταινία Ο Μικρός Νικόλας και το Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού, μέχρι τη νέα εκδοχή της Μικρής Γοργόνας με τη φωνή της Μαρίνας Σάττι, οι επιλογές του φετινού προγράμματος φιλοδοξούν να προσκαλέσουν τα παιδιά σε ένα ταξίδι στη φαντασία και στους διαχρονικούς μύθους. Καθώς το Ξέφωτο θα μετατραπεί σε έναν θαυμαστό κόσμο κλασικών αφηγήσεων, γέλιου, χαράς και περιέργειας, μικροί και μεγάλοι θα περάσουν αξέχαστες στιγμές παρέα με τους ήρωες που είναι φτιαγμένοι για να μας συντροφεύουν μια ζωή.

Full Moon Sleepover

Κυριακή 21/07 και Δευτέρα 19/08

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Μετά την περσινή επιτυχία, φέτος το ΚΠΙΣΝ υποδέχεται το κοινό και στις δύο πανσελήνους!

Στις 21/07, στην Πανσέληνο του Ελαφιού, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος διανυκτερεύει και προσκαλεί όλες και όλους να ζήσουν μια βραδιά διαφορετική από τις άλλες με πολλή μουσική, παιχνίδια, προβολές και πολλές ακόμη δράσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση, η διάθεση για ξενύχτι! Το Athens Open Air Film Festival επιλέγει τις ταινίες που θα προβληθούν στο Ξέφωτο από το σούρουπο ως το ξημέρωμα. Μια τόσο συναρπαστική νύχτα υπάρχει κανείς που θα θέλει να κλείσει μάτι;

Full Moon Film Marathon: Στις 19/08 τo Film Pit προσγειώνεται στο ΚΠΙΣΝ για να «ντύσει» την Πανσέληνο του Αυγούστου με ταινίες από το κινηματογραφικό του μπαούλο σε ένα μαραθώνιο ταινιών με 80s νοσταλγία. Τέρατα της μυθολογίας, ιπτάμενοι εξωγήινοι, αυτοκίνητα χωρίς φρένα, διάλογοι με αξέχαστες ατάκες, αγωνία, δράση και… μια μεταμεσονύχτια έκπληξη για όσους, όσες και όσα αντέξουν!

Sunset DJ sets

Κάθε Τετάρτη, από τις 17/07

Βεράντα Φάρου

Στο ψηλότερο σημείο του ΚΠΙΣΝ, τη Βεράντα του Φάρου, με θέα 360˚ από τον Σαρωνικό μέχρι την Ακρόπολη, αγαπημένοι DJs μας περιμένουν κάθε Τετάρτη με φόντο το ηλιοβασίλεμα και ρυθμούς από soul, funk και trip hop, μέχρι electronica και world beats.

SNFCC Green Weekend

Σάββατο 21 και Κυριακή 22/09

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το ΚΠΙΣΝ διοργανώνει, για τρίτη συνεχή χρονιά, το SNFCC Green Weekend, ένα διήμερο αφιερωμένο στο περιβάλλον, με ποικίλες δράσεις και κεντρική θεματική για φέτος την «Πράσινη Πόλη». Αποτελώντας μια πλατφόρμα συζήτησης, ενημέρωσης και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, το SNFCC Green Weekend στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στην ενεργή συμμετοχή τους.

In Orbit v.5

Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6/10

Θόλος

Η σύγχρονη μουσική σκηνή δίνει ραντεβού για πέμπτη συνεχή χρονιά στον Θόλο για το Music Escapades: In Orbit v.5, ένα τριήμερο φεστιβάλ που χαρτογραφεί τη hip hop, electro και rock μουσική της πόλης στην καθιερωμένη τους, πλέον, συνάντηση με το αθηναϊκό κοινό.

Εκθέσεις

Άλεξ Μυλωνά | Εκπλήρωση

Ό,τι δε γίνεται μνημείο, γίνεται αντικείμενο ή εξάρτημα

Εικαστική Εγκατάσταση

Έως 30/09, Εσπλανάδα

Την αναβίωση ή/και την εκπλήρωση του οράματος της Άλεξ Μυλωνά -με σύγχρονους όρους- προτείνει η υπαίθρια έκθεση που παρουσιάζεται στην Εσπλανάδα του ΚΠΙΣΝ σε επιμέλεια Συραγώς Τσιάρα, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) με την Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου (ΕΠΜΑΣ).

Το σκεπτικό της έκθεσης επικεντρώνεται στη σχέση της γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας με την ιστορική και θεσμική πραγματικότητα, τους περιοριστικούς όρους, το όνειρο και την έμπρακτη υπέρβαση. Εκκινεί από τις γλυπτικές/αρχιτεκτονικές προτάσεις που συνέλαβε και υλοποίησε η Άλεξ Μυλωνά κατά τη δεκαετία του 1970, αναπτύσσεται ως ένα σπονδυλωτό πρότζεκτ που συνομιλεί με το πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ και επιδιώκει να εκπληρώσει το αρχικό όραμα της δημιουργού με σύγχρονους όρους εκθεσιακού βιώματος, ορατότητας και συμμετοχικής δράσης στη δημόσια σφαίρα.

Η διαδρομή του δυναμικού αυτού εγχειρήματος, με τη συνδρομή της εικαστικού Ελένης Μυλωνά, του MOMus - Μουσείου Άλεξ Μυλωνά και του Ιδρύματος «Μουσείο Άλεξ Μυλωνά», ξεκίνησε τον Απρίλιο στο πλαίσιο του φεστιβάλ WOW Αθήνα 2024.

Στο πλαίσιο παρουσίασης της έκθεσης, υλοποιείται μια σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων από σύγχρονους εικαστικούς καλλιτέχνες που απευθύνονται σε όλα τα ηλικιακά κοινά. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πέπη Λουλακάκη | Πορτραίτα Γυναικών

Έκθεση φωτογραφίας

Έως 30/06, Περίμετρος Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Μέσα από μια σειρά 48 φωτογραφιών, η έκθεση «Πορτραίτα Γυναικών» της Πέπης Λουλακάκη παρουσιάζει φωτογραφικές προσωπογραφίες γυναικών (1992-2020) από την ελληνική ύπαιθρο ή/και μη προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα του αστικού ιστού -παιδικές, εφηβικές στιγμές, αλλά και αποτυπώσεις από την ενήλικη ζωή γυναικών που παραμένουν τολμηρές και άφοβες, ανοιχτές στις προκλήσεις, με καθαρότητα, γλυκύτητα, ενθουσιασμό, δύναμη και ευγένεια -τέτοιο είναι και το φωτογραφικό βλέμμα που τις «αιχμαλωτίζει», πάντοτε ελεύθερες μέσα σε έναν ακίνητο χρόνο. Οι γυναίκες, όπως τις εξερευνά ο φωτογραφικός φακός της Πέπης Λουλακάκη, δεν μεγαλώνουν ποτέ.

Η έκθεση πραγματοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ΕΕ, μέσω του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.