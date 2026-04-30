Αριστουργήματα των Κλιμτ, Ματίς, Μοντιλιάνι θα δημοπρατηθούν στο Λονδίνο

Η Sotheby’s ανακοίνωσε ότι η συλλογή του δισεκατομμυριούχου Joe Lewis και της κόρης του αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 150 εκατομμύρια λίρες στη δημοπρασία του Ιουνίου

«Γυναίκα με ένα γκρι πουλόβερ» του Λούσιαν Φρόιντ/Φωτογραφία: Sotheby's
Μια σημαντική συλλογή αριστουργημάτων από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μοντέρνας τέχνης πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Sotheby’s, σε μια δημοπρασία που αναμένεται να είναι η πιο πολύτιμη συλλογή που έχει ποτέ προσφερθεί στο Λονδίνο.

Τα έργα, τα οποία παραχωρήθηκαν από τον Joe Lewis και την κόρη του Vivienne – η οικογένεια της οποίας είναι ιδιοκτήτρια της Tottenham Hotspur – περιλαμβάνουν πίνακες των Γκούσταφ Κλιμτ, Έγκον Σίλε, Αμεντέο Μοντιλιάνι, Φράνσις Μπέικον, Ανρίς Ματίς, Χαΐμ Σουτίν, Λούσιαν Φρόιντ και Γκιστάβ Καγιεμπότ.

Η Sotheby’s δήλωσε ότι η συλλογή αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 150 εκατομμύρια λίρες.

Σε συνδυασμό με άλλα έργα που θα βγουν στην αγορά τον Ιούνιο, η πώληση αυτή θα μπορούσε να καταστήσει την εβδομάδα αυτή την πιο κερδοφόρα εβδομάδα δημοπρασιών που έχει διοργανωθεί ποτέ στο Λονδίνο.

Ο Όλιβερ Μπάρκερ, πρόεδρος της Sotheby’s Europe, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian ότι η συλλογή παρουσίαζε μια σπάνια «συγκέντρωση αριστουργημάτων μουσειακού επιπέδου» και ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στον τομέα της σύγχρονης παραστατικής ζωγραφικής. «Πολλά από αυτά δεν έχουν εμφανιστεί στην αγορά εδώ και δεκαετίες – αν έχουν εμφανιστεί ποτέ –, γεγονός που μαρτυρά τόσο τη σπανιότητά τους όσο και την ιστορική τους σημασία», ανέφερε.

Χαρακτήρισε τη δημοπρασία ως «μια δημοπρασία που θα μείνει στην ιστορία». Ακολουθεί την πώληση της συλλογής της Pauline Karpidas τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία απέφερε 101 εκατομμύρια λίρες και έγινε η πώληση με την υψηλότερη αξία από έναν μόνο ιδιοκτήτη που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Ο Μπάρκερ είπε ότι η δημοπρασία ήταν «ένα πραγματικό σημείο καμπής» που βοήθησε στην αναζωογόνηση της εμπιστοσύνης στην παγκόσμια αγορά τέχνης.

«Η πώληση ήταν απτή απόδειξη ότι οι συλλέκτες σε όλο τον κόσμο εμπνέονται βαθιά από συλλογές που έχουν δημιουργηθεί με βάση μια μοναδική όραση, διαποτισμένες με συνοχή, σπανιότητα και ιστορία», είπε.

Επιλεγμένα έργα από τη συλλογή Lewis θα εκτεθούν στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο πριν από τις δημοπρασίες του Ιουνίου.

Μεταξύ των σημαντικότερων αντικειμένων βρίσκεται ένα ολόσωμο πορτρέτο της υψηλής κοινωνίας από τον Κλιμτ, το «Bildnis Gertrud Loew (Gertha Felsőványi)» του 1902, το οποίο εκτιμάται ότι θα πιάσει τιμή 20-30 εκατομμυρίων λιρών. Το μοντέλο ήταν μία από τις προστάτιδες του καλλιτέχνη, από την οποία το έργο εκλάπη από τους Ναζί όταν έφτασαν στη Βιέννη. Τα τελευταία χρόνια εκτίθεται μαζί με άλλα έργα του Κλιμτ στη Neue Galerie.

«Bildnis Gertrud Loew (Gertha Felsőványi)» του Κλιμτ/Φωτογραφία: Sotheby's

Όταν παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην έκθεση Κλιμτ της Vienna Secession το 1903, ο κριτικός Λούντβιχ Χέβεσι περιέγραψε τον πίνακα ως «την πιο ευωδιαστή ποίηση που μπορεί να δημιουργήσει η παλέτα». Η Sotheby’s ανέφερε ότι μόνο πέντε σημαντικά πορτρέτα του Κλιμτ έχουν βγει σε δημοπρασία τα τελευταία 25 χρόνια, και το καθένα ξεπέρασε την ανώτατη εκτίμησή του.

Επίσης προς πώληση είναι το έργο του Σίλε, που ζωγραφίστηκε όταν ο καλλιτέχνης ήταν μόλις 19 ετών και το οποίο καταδεικνύει τις δεξιότητες που τον χαρακτήρισαν. Εκτιμάται ότι θα πιάσει 12-18 εκατομμύρια λίρες, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ για έργο του Σίλε.

Άλλα σημαντικά έργα περιλαμβάνουν το «Homme à la pipe (Le notaire de Nice)» του Μοντιλιάνι, το οποίο δεν έχει εκτεθεί για σχεδόν μισό αιώνα και εκτιμάται ότι θα πιάσει 12-18 εκατομμύρια λίρες, καθώς και ένα σπάνιο διπλό αυτοπροσωπογραφία του Μπέικον από το 1977, που εκτιμάται ότι θα πιάσει 8-12 εκατομμύρια λίρες.

Ο Joe Lewis γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ιστ Εντ του Λονδίνου, όπου ανέπτυξε ένα πάθος για τους ζωγράφους της Σχολής του Λονδίνου, μεταξύ των οποίων οι Μπέικον και Φρόιντ. Αυτό το πρώιμο πάθος αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία μιας από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, η οποία διαμορφώθηκε από τη γοητεία που ασκούσε πάνω του η ανθρώπινη μορφή σε όλες τις εκφάνσεις της.

Το έργο του Αμεντέο Μοντιλιάνι «Άνδρας με πίπα» δεν έχει εμφανιστεί δημόσια εδώ και 50 χρόνια/Φωτογραφία: Sotheby's

Ο Μπάρκερ δήλωσε ότι η μεταφορά των έργων στο Λονδίνο ήταν μια «στιγμή που έκλεισε τον κύκλο», προσθέτοντας ότι η συλλογή θα παρουσιαζόταν με «όλη τη φροντίδα, την προσοχή και τη φανφάρα που επιβάλλει η σημασία της».

Η δημοπρασία του Ιουνίου ακολουθεί την πώληση τεσσάρων έργων της Σχολής του Λονδίνου από τη Συλλογή Lewis στη Sotheby’s τον Μάρτιο, η οποία απέφερε 35,8 εκατομμύρια λίρες – το διπλάσιο της συνολικής χαμηλότερης εκτίμησής τους.

Με πληροφορίες από Guardian

