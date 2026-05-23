Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Καταζητούμενος με βαρύ ποινικό παρελθόν ο τραυματίας

Καταζητούμενος με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο τραυματίας των πυροβολισμών που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5:30 το πρωί, όταν αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν τυχαίο έλεγχο, εντόπισαν τον άνδρα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο, κρίνοντάς τον ύποπτο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο άνδρας φέρεται να αντέδρασε βγάζοντας όπλο, με αποτέλεσμα αστυνομικός να ανοίξει πυρ και να τον τραυματίσει.

Όπως έγινε γνωστό στην κατοχή του βρέθηκαν και τρία όπλα, ανάμεσά τους γεμιστήρας με 30 σφαίρες, γεγονός που ενίσχυσε από την πρώτη στιγμή την εκτίμηση ότι πρόκειται για άτομο υψηλής επικινδυνότητας.

Παράλληλα, σε τσάντα που βρέθηκε πολύ κοντά στο σημείο όπου τραυματίστηκε, εντοπίστηκαν έξι χειροβομβίδες.

Άμεσα η περιοχή αποκλείστηκε, ενώ στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για έλεγχο του χώρου.

Πυροβολισμοί στο Μικρολίμανο: Οι πρώτες πληροφορίες για τον τραυματία

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Αττικό και σύμφωνα με πληροφορίες είχε τις αισθήσεις του κατά τη διακομιδή του.

Εκτιμάται ότι έχει τραυματιστεί στην περιοχή της γνάθου ή του λαιμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για άνδρα αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να καταζητείται τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις διωκτικές αρχές την τελευταία δεκαετία, ενώ φέρεται να είχε διαφύγει στο παρελθόν στην Αλβανία, όπου φέρεται επίσης να έχει εμπλακεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ