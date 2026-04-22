Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ πάνε Κάννες

Η νέα ταινία του Τζέιμς Γκρέι, με Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ, προστίθεται τελικά στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών, ενώ η Neon εξασφάλισε ήδη τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.

φωτογραφία: Getty images
Οι Κάννες προσθέτουν την τελευταία στιγμή ένα από τα πιο ηχηρά αμερικανικά χαρτιά της φετινής χρονιάς. Το «Paper Tiger» του Τζέιμς Γκρέι, με Σκάρλετ Γιόχανσον, Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ, ενώ η Neon εξασφάλισε ήδη τα δικαιώματα για τη Βόρεια Αμερική.

Η προσθήκη έχει και το μικρό της παρασκήνιο. Οταν ο Τιερί Φρεμό ανακοίνωσε στις 9 Απριλίου το βασικό lineup των Καννών, το «Paper Tiger» έλειπε, παρότι θεωρούνταν από πολλούς σχεδόν βέβαιο για την Κρουαζέτ. Ο ίδιος είχε αφήσει τότε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προστεθεί αργότερα, μιλώντας για ένα «πολύ James Gray φιλμ» και για εκκρεμότητες που έμεναν να λυθούν.

Το «Paper Tiger» είναι ένα σκοτεινό crime thriller για δύο αδέλφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο και μπλέκουν σε μια υπόθεση που μοιάζει υπερβολικά καλή για να είναι αληθινή, πριν βρεθούν αντιμέτωποι με διαφθορά, βία και τη ρωσική μαφία. Οπως όλα δείχνουν, πρόκειται για ένα ακόμη σκληρό, ανδρικό και βαθιά αμερικανικό δράμα από τον σκηνοθέτη του «Ad Astra», του «The Lost City of Z» και του «Armageddon Time».

Για τον Γκρέι, οι Κάννες δεν είναι καινούριο έδαφος. Το φεστιβάλ έχει ήδη φιλοξενήσει αρκετές από τις ταινίες του, από το «The Yards» και το «We Own the Night» μέχρι το «Two Lovers», το «The Immigrant» και το «Armageddon Time». Με το «Paper Tiger» επιστρέφει τώρα στο κεντρικό διαγωνιστικό, αυτή τη φορά με ένα cast που από μόνο του αρκεί για να ανεβάσει τη θερμοκρασία της φετινής διοργάνωσης.

Η Γιόχανσον και ο Ντράιβερ ξανασυναντιούνται έπειτα από το «Marriage Story», ενώ δίπλα τους ο Μάιλς Τέλερ συμπληρώνει ένα τρίο που δίνει στην ταινία πολύ πιο καθαρό star power από το συνηθισμένο αμερικανικό arthouse πακέτο. Με τη Neon να μπαίνει ήδη δυναμικά πίσω από το φιλμ, το «Paper Tiger» φαίνεται πως δεν θα είναι απλώς μία ακόμη συμμετοχή στις Κάννες, αλλά ένα από τα αμερικανικά στοιχήματα που θα συζητηθούν περισσότερο στην Κρουαζέτ.

Με στοιχεία από Variety και Deadline.

Φαντάσματα, γυμνά και queer στέμματα: τι δείχνει για τη φωτογραφία σήμερα η φετινή AIPAD

Από τα αινιγματικά “ghost” prints του Andy Mattern και τα παραμορφωμένα γυμνά του Bill Brandt μέχρι τη queer ορατότητα της Zanele Muholi και το ψηφιακό άγχος της Tania Franco Klein, η φετινή φωτογραφική έκθεση AIPAD στη Νέα Υόρκη δείχνει μια φωτογραφία πιο σωματική, πιο υβριδική και πιο ανήσυχη από ποτέ.
Η γκαρνταρόμπα και το βλέμμα της Νταϊάν Κίτον βγαίνουν στο σφυρί

Οκτώ μήνες μετά τον θάνατό της, η Bonhams ανακοινώνει τέσσερις δημοπρασίες με περισσότερα από 400 αντικείμενα από το προσωπικό αρχείο της Νταϊάν Κίτον, από ρούχα Ralph Lauren και Thom Browne μέχρι το αρχικό σενάριο του «Annie Hall»
Ο Αντόνιο Μούνιοθ Μολίνα βλέπει έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» πίσω από την κρίση του δημόσιου λόγου

Ο επιφανής συγγραφέας μιλά για την αποδυνάμωση της δημοκρατικής λογικής, την υπεροχή της φτηνής γνώμης απέναντι στο ρεπορτάζ και τη δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών να διαμορφώνουν έναν όλο και πιο επιθετικό δημόσιο χώρο.
Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Με αφορμή τη νέα του ταινία "Στο νησί του Αμρούμ", ο γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μιλά για το ναζιστικό παρελθόν, τη σημερινή σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι ο Πέδρο Σάντσεθ "έχει cojones."
Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο Μάρτιν Σόνγκαουερ δεν είναι από τα ονόματα που λένε πολλά σήμερα έξω από τους κύκλους της ιστορίας της τέχνης. Κι όμως, επηρέασε τον Ντύρερ, τον Μιχαήλ Αγγελο και αργότερα τον Ρέμπραντ. Τώρα, μια μεγάλη έκθεση στο Λούβρο τον επαναφέρει στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σπουδαίο χαράκτη και ζωγράφο, αλλά και ως έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσαν οι εικόνες στην Ευρώπη
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.
Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
