Σωσίβιο από τον «Τιτανικό» θα δημοπρατηθεί έναντι 350.000 λιρών

Το σωσίβιο ανήκει σε άτομο που επιβίωσε από το ναυάγιο

Φωτ. BNPS/BBC
Ένα σωσίβιο που φορούσε επιζώσα του Τιτανικού πρόκειται να δημοπρατηθεί με τιμή που μπορεί να φτάσει τις 350.000 λίρες.

Πρόκειται για το μοναδικό σωσίβιο μίας επιζώσας που έχει βγει ποτέ προς πώληση, με τους δημοπράτες να περιγράφουν το σπάνιο αυτό αντικείμενο ως «ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά στη ζωή για τους συλλέκτες».

Η δημοπρασία πραγματοποιείται την Τετάρτη, την ημέρα που το Σαουθάμπτον τιμά την 114η επέτειο της τραγωδίας του RMS Τιτανικού με τελετή μνήμης.

Το σωσίβιο θα δημοπρατηθεί στο Henry Aldridge and Son στο Ντέβιζ, Γουίλτσαϊρ, και αναμένεται να πιάσει τιμή μεταξύ 250.000 και 350.000 λιρών.

Ο δημοπράτης Άντριου Άλντριτζ είπε ότι το σωσίβιο είναι ένα «απίστευτα εμβληματικό και συγκινητικό αντικείμενο με εξαιρετική προέλευση».

Πρόσθεσε ότι το σπάνιο αυτό αντικείμενο είναι «το μοναδικό σωσίβιο επιζώσας που εμφανίζεται σε δημοπρασία τα τελευταία 114 χρόνια, οπότε αποτελεί κυριολεκτικά μια μοναδική ευκαιρία για τους συλλέκτες».

Η επιβάτης πρώτης θέσης Λόρα Μέιμπελ Φρανκατέλι χρησιμοποίησε το σωσίβιο πριν επιβιβαστεί σε σωσίβια λέμβο και ήταν μία από τους περίπου 700 ανθρώπους που επέζησαν της τραγωδίας το 1912.

Αυτή και άλλοι επιζώντες υπέγραψαν το σωσίβιο, αφήνοντας τις υπογραφές τους στο κρεμ χρώματος γιλέκο, το οποίο διαθέτει 12 τσέπες.

Η δημοπρασία στο οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge and Son θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο.

Τελετή μνήμης για το ναυάγιο

Την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί τελετή που διοργανώνεται από το Merchant Navy Welfare Board (MNWB) στο Μνημείο των Μηχανικών του Τιτανικού στο East Park, στο Σαουθάμπτον.

Η τελετή μνήμης θα τιμήσει περισσότερους από 540 επιβάτες και τους 35 μηχανικούς και ηλεκτρολόγους που έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο βυθίστηκε στις 15 Απριλίου 1912.

Ο δήμαρχος του Σαουθάμπτον θα παραστεί στην τελετή, η οποία θα περιλαμβάνει αναγνώσεις, κατάθεση στεφάνων και δύο λεπτά σιγής.

Η Σάρον Κόβενι, αναπληρώτρια επικεφαλής του MNWB, δήλωσε ότι ο εορτασμός της επετείου του Τιτανικού «παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στη σημερινή ναυτιλιακή κοινότητα να συγκεντρωθεί και να αποτίσει φόρο τιμής στους μηχανικούς και το πλήρωμα, των οποίων η αφοσίωση και η γενναιότητα παραμένουν ένα διαχρονικό μέρος της κοινής κληρονομιάς του Σαουθάμπτον».

Με πληροφορίες από BBC

ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

Πολιτισμός / Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Διεθνή / Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Η φετινή λίστα του TIME με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα βάζει μαζί ηγέτες, σταρ, creators και πρόσωπα της τεχνητής νοημοσύνης. Και δείχνει ότι η επιρροή σήμερα δεν ανήκει σε έναν μόνο κόσμο, αλλά εκεί όπου συναντιούνται η εξουσία, η εικόνα και η δημόσια προσοχή.
THE LIFO TEAM
KATY PERRY ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Διεθνή / Katy Perry: «Και οι δύο είχαν πιει πάρα πολύ» λέει ο πρώην μάνατζερ του κλαμπ στη Μελβούρνη

Ο πρώην μάνατζερ του κλαμπ όπου φέρεται να σημειώθηκε το περιστατικό για το οποίο καταγγέλθηκε η Katy Perry, μιλώντας στο «Rolling Stone Australia», τοποθετήθηκε πρώτη φορά δημόσια για εκείνο το βράδυ
THE LIFO TEAM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΣ

Διεθνή / Τουρκία: Τι βρήκε η αστυνομία στο κινητό του 14χρονου δράστη που σκότωσε εννέα ανθρώπους

Συνελήφθη ο πατέρας του, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι πρώην αστυνομικός επιθεωρητής - Βίντεο από κάμερες του σχολείου δείχνουν τη στιγμή που ξεκινά η ένοπλη επίθεση
THE LIFO TEAM
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΙΜ ΓΙΟΝΓΚ ΟΥΝ

Διεθνή / Βόρεια Κορέα: Για «ραγδαία ενίσχυση του πυρηνικού της οπλοστασίου» προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Η Βόρεια Κορέα έχει σημειώσει «πολύ σοβαρή» πρόοδο στην ικανότητά της να αυξήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλής στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας
THE LIFO TEAM
ΜΑΡΟΥΑΝ ΜΠΑΡΓΚΟΥΤΙ ΙΣΡΑΗΛ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Διεθνή / Μαρουάν Μπαργκούτι: Σε κίνδυνο ο Παλαιστίνιος ηγέτης λόγω «αυξανόμενης κακομεταχείρισης» στις φυλακές του Ισραήλ

Ο «Μαντέλα της Παλαιστίνης» υπέστη πρόσφατα τρεις επιθέσεις, μεταξύ των οποίων και μια επίθεση κατά την οποία οι δεσμοφύλακες έβαλαν ένα σκυλί να του ορμήξει, σύμφωνα με τον δικηγόρο του
THE LIFO TEAM
ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ ΠΕΤΕΡ ΜΑΓΙΑΡ ΛΟΑΤΚΙ+

Διεθνή / Ουγγαρία: Η «σιωπή» του Πέτερ Μαγιάρ για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας προκαλεί ανησυχία

Στην εκστρατεία που του χάρισε τη νίκη, ο νεοεκλεγείς Ούγγρος πρωθυπουργός εστίασε σε αρκετά βασικά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα του, αφήνοντας ωστόσο «απ' έξω» τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
THE LIFO TEAM
 
 