Νέες απειλές Τραμπ κατά Ιράν: «Ο χρόνος τρέχει, και καλύτερα να κινηθούν αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε εκ νέου, την Κυριακή, με συνέπειες το Ιράν, εάν οι ηγέτες του δεν αναλάβουν δράση γρήγορα.

«Για το Ιράν, ο χρόνος τρέχει, και καλύτερα να κινηθούν, ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ!», έγραψε σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Την ίδια ώρα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον δεν προέβη σε καμία συγκεκριμένη παραχώρηση στην τελευταία της απάντηση στην προτεινόμενη ατζέντα του Ιράν για τις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Επικοινωνία Νετανιάχου και Τραμπ για το Ιράν

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να προσφέρουν καμία απτή παραχώρηση, επιδιώκουν να αποσπάσουν παραχωρήσεις που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κατά τη διάρκεια του πολέμου, γεγονός που θα οδηγήσει σε αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις», ανέφερε το πρακτορείο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Ιράν δήλωσε ότι ο αμερικανο-ισραηλινός πόλεμος κατά του Ιράν έχει αλλάξει την παγκόσμια τάξη πραγμάτων.

«Στον τρίτο πόλεμο που μας επιβλήθηκε, η παγκόσμια ηγεμονία της Αμερικής έχει καταρρεύσει. Ο ιρανικός λαός και οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμοι να ανταποκριθούν αποφασιστικά σε οποιαδήποτε απειλή ή επιθετική ενέργεια», ανέφερε ο Ρεζά Ταλάι-Νικ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν τηλεφωνική συνομιλία που διήρκεσε περισσότερο από μισή ώρα, σύμφωνα με τον ισραηλινό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan.

Συζήτησαν την πιθανότητα ανανέωσης των εχθροπραξιών με το Ιράν, και ο Τραμπ ενημέρωσε τον Νετανιάχου για την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Με πληροφορίες από Reuters και Al Jazeera