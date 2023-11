Σε δημοπρασία η μπλούζα που φορούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα στο πορτρέτο του αρραβώνα της το 1981

Η μπλούζα που φόρεσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα, για το πορτρέτο του αρραβώνα της το 1981, βγήκε σε δημοπρασία μαζί με άλλα διάσημα ρούχα.

Πρόκειται για μία ροζ κρεπ μπλούζα με γιακά που μοιάζει με βολάν και χαλαρές πιέτες στο μπροστινό μέρος, που φορούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα και βγαίνει προς πώληση από τις δημοπρασίες Julien’s με αρχική εκτίμηση από 80 έως 100 χιλ. δολάρια.

Το ρούχο είχε προηγουμένως εκτεθεί στο παλάτι του Κένσινγκτον στο Λονδίνο ως μέρος της έκθεσης Diana: Her Fashion Story το 2019.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε φωτογραφηθεί από τον βασιλικό φωτογράφο Λορντ Σνόουντον και το πορτρέτο της, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Vogue, συνέπεσε με την επίσημη ανακοίνωση του αρραβώνα της με τον -τότε- πρίγκιπα Κάρολο, τον Φεβρουάριο του 1981, σύμφωνα με την National Portrait Gallery.

Εν τω μεταξύ, η τετραήμερη εκδήλωση των δημοπρασιών Julien και Turner Classic Movies (TCM), που ονομάζεται Hollywood Legends, θα βγάλει στο σφυρί και ένα βραδινό φόρεμα που φορούσε η πριγκίπισσα Νταϊάνα. Είναι σχεδιασμένο από τον Μαροκινό σχεδιαστή μόδας Jacques Azagury και φορέθηκε στη Φλωρεντία της Ιταλίας τον Απρίλιο του 1985. Επίσης και μία φούστα, η οποία εκτιμάται ότι αξίζει από 100 έως 200 χιλ. δολάρια.

Ανάμεσα στα ρούχα των σταρ του Χόλιγουντ που περιλαμβάνονται στη δημοπρασία είναι και ένα φόρεμα Givenchy που φορούσε η Audrey Hepburn στην κωμωδία Charade του 1963, ένα αμάνικο φόρεμα που φορούσε η Gloria Swanson στην ταινία του 1950 Sunset Boulevard και το φόρεμα της Barbra Streisand από το My Barbra της δεκαετίας του 1960. Τα εν λόγω ρούχα κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 450.000 δολαρίων.

From #PrincessDiana to #AudreyHepburn. Juliens Auctions Day 4 of our #Hollywood Legends is bringing memorable highlights to the auction block on December 17th.



Lots are live and ready for bidding, don’t forget to register!



Day 4:https://t.co/953H8S719U pic.twitter.com/aAvN5FhZqA