Queens of the Stone Age: Ακυρώθηκε η συναυλία τους στην Ελλάδα

Δεν θα πραγματοποιηθεί η συναυλία των Queens of the Stone Age στην Αθήνα που ήταν προγραμματισμένη για τις 27 Ιουλίου στο πλαίσιο του AthensRocks.

Με ανακοίνωσή του το συγκρότημα ενημέρωσε ότι θα πρέπει να επιστρέψει στην Αμερική άμεσα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ο τραγουδιστής Joss Homme. Γι' αυτό το λόγο οι επόμενες 8 συναυλίες της ευρωπαϊκής περιοδείας του συγκροτήματος, μεταξύ των οποίων και στην χώρα μας, δεν θα πραγματοποιηθούν.

Queens are gutted we aren't able to play for you. We apologize for any inconvenience and share in your frustration and disappointment. pic.twitter.com/JbCxJqOb8H