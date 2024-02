Οι Queens of the Stone Age στην Αθήνα

Οι Queens of the Stone Age είναι το δεύτερο μεγάλο όνομα που ανακοινώνεται στο lineup του AthensRocks, αυτό το καλοκαίρι μετά τον Lenny Kravitz.

To αμερικάνικο γκρουπ θα εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ στις 27 Ιουλίου.

Το συγκρότημα του Joshua Homme έχει να εμφανιστεί για πάνω από 19 χρόνια στην Ελλάδα. Είναι η τρίτη φορά που έρχονται στην χώρα μας αλλά πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη διοργάνωση.

Σχηματίστηκαν στο Palm Desert της Καλιφόρνια τη δεκαετία του '90, οι Queens of the Stone Age κατάφεραν μέσα από την πολυδιάστατη μουσική τους και το τεράστιο ταλέντο τους να γιγαντωθούν και να γίνουν οι ροκ ήρωες μιας ολόκληρης γενιάς. Παραγωγικοί, φιλόδοξοι και πλέον εμβληματικοί οι QOTSA δεν έχασαν ποτέ τη δημοφιλία τους και την έμπνευσή τους ξεπερνώντας κάθε μουσικό είδος με το οποίο επέλεξαν να διασταυρωθούν καλλιτεχνικά.

Aπό το θρυλικό ομώνυμο ντεμπούτο τους που κυκλοφόρησε το 1998 μέχρι το περσινό εκπληκτικό "In Times New Roman" ο Joshua Homme κι η παρέα του μας χάρισαν μνημειώδη τραγούδια σαν τα "No One Knows", "Little Sister", "My God is the Sun", "Make it with Chu", "Go with the Flow", "Emotion Sickness", "The Way You Used To Do". Θεωρούνται μια από τις καλύτερες live μπάντες στον πλανήτη.

Info

Οι Queens of the Stone Age θα εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ στο lineup του AthensRocks στις 27 Ιουλίου 2024.

Η προπώληση των εισιτηρίων γίνεται μέσω του www.ticketmaster.gr στον παρακάτω σύνδεσμο https://bit.ly/AR24QOTS