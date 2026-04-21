Practical Magic 2: Η Σάντρα Μπούλοκ και η Νικόλ Κίντμαν επιστρέφουν ως αδελφές Όουενς στο πρώτο teaser

Η ταινία πρόκειται να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο

Φωτ. Warner Bros. Pictures
Το πρώτο teaser τρέιλερ της ταινίας «Practical Magic 2» κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, με τις Σάντρα Μπούλοκ και Νικόλ Κίντμαν να επιστρέφουν στους ρόλους τους ως Σάλι και Τζίλιαν Όουενς.

Οι δύο αδελφές προέρχονται από μια μακρά γενιά μαγισσών και προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή παρά την οικογενειακή κατάρα.

Στο τρέιλερ, το κοινό μεταφέρεται πίσω στο εμβληματικό σπίτι των Όουενς, όπου φαίνεται να κατοικούν η Σάλι (Μπούλοκ) και η Τζίλιαν (Κίντμαν).

«Είμαι σίγουρη ότι έχετε ακούσει για την οικογένεια Όουενς», λέει η Σάλι στο τρέιλερ. «Αυτές από τη Μασαχουσέτη. Αυτές που οι γείτονές τους ψιθυρίζουν ότι είναι μάγισσες».

Μετά από μερικές ειδυλλιακές λήψεις του σπιτιού, το τρέιλερ περνά σε μια σκηνή με τον Λι Πέις να μιλάει στους χαρακτήρες της Κίντμαν και της Μπούλοκ.

«Είστε οι αδελφές Όουενς», λέει.

«Ναι, όλοι όσοι αγαπάμε πεθαίνουν», απαντά η Σάλι.

Στη συνέχεια, το teaser περιλαμβάνει περισσότερα αποσπάσματα από την ταινία, ενώ στο παρασκήνιο ακούγεται το «Coconut» του Χάρι Νίλσον, ένα βασικό τραγούδι από την πρώτη ταινία.

Η σύνοψη της πολυαναμενόμενης συνέχειας αναφέρει ότι η Σάλι και η Τζίλιαν επιστρέφουν «σε έναν κόσμο γεμάτο σκανταλιές υπό το φως του φεγγαριού και ισχυρή μαγεία».

«Οι αδελφές Όουενς πρέπει να αντιμετωπίσουν τη σκοτεινή κατάρα που απειλεί να διαλύσει την οικογένειά τους μια για πάντα, σε ένα κινηματογραφικό γεγονός που δεν πρέπει να χάσετε, γεμάτο διασκέδαση, μαγεία και χάος», προσθέτει η σύνοψη.

Στο τρέιλερ εμφανίζονται επίσης οι Τζόι Κινγκ και Μέιζι Γουίλιαμς. Οι Στόκαρντ Τσάνινγκ και Νταϊάν Γουίστ επιστρέφουν επίσης στη νέα ταινία και εμφανίζονται στο τρέιλερ ως οι εκκεντρικές θεία Φράνσις και θεία Τζετ, αντίστοιχα.

Η πρώτη ταινία «Practical Magic» γοήτευσε το κοινό το 1998 και βασίστηκε στο ομώνυμο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Άλις Χόφμαν του 1995.

Η ταινία ακολουθούσε τις Τζίλιαν και Σάλι, δύο αδελφές μάγισσες που γεννήθηκαν σε μια μαγική οικογένεια και μεγάλωσαν με τις θείες τους σε μια μικρή πόλη.

Όταν ο φίλος της Τζίλιαν πεθαίνει απροσδόκητα, οι αδελφές «παρακολουθούν ένα εντατικό μάθημα δυνατής μαγείας» και προσπαθούν να τον αναστήσουν, σύμφωνα με τη σύνοψη.

Το «Practical Magic 2», βασισμένο στο μυθιστόρημα της Χόφμαν του 2021 «The Book of Magic», θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο.

Με πληροφορίες από Good Morning America

 
 
Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

TV & Media / Η Σαρλίζ Θερόν μιλά ανοιχτά για τη νύχτα που η μητέρα της πυροβόλησε και σκότωσε τον πατέρα της

«Αυτά συμβαίνουν σε πολλά σπίτια. Οι γυναίκες υφίστανται μια πολύ, πολύ άδικη μεταχείριση. Κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Και δεν νομίζω ότι κανείς πήρε στα σοβαρά τη μητέρα μου», είπε, μεταξύ άλλων, η ηθοποιός
THE LIFO TEAM
Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Διεθνή / Από τον Πάπα στον MrBeast: η λίστα του TIME για όσους κρατούν σήμερα το βλέμμα του κόσμου

Η φετινή λίστα του TIME με τα 100 πιο επιδραστικά πρόσωπα βάζει μαζί ηγέτες, σταρ, creators και πρόσωπα της τεχνητής νοημοσύνης. Και δείχνει ότι η επιρροή σήμερα δεν ανήκει σε έναν μόνο κόσμο, αλλά εκεί όπου συναντιούνται η εξουσία, η εικόνα και η δημόσια προσοχή.
THE LIFO TEAM
METAL GEAR SOLID SONY ΤΑΙΝΙΑ

TV & Media / Metal Gear Solid: Η Sony ετοιμάζει ταινία με το βιντεοπαιχνίδι - Ποιοι θα τη σκηνοθετήσουν

«Ως μακροχρόνιοι θαυμαστές του παιχνιδιού, είμαστε ενθουσιασμένοι και νιώθουμε τιμή που θα φέρουμε στη ζωή τους εμβληματικούς χαρακτήρες και τον αξέχαστο κόσμο του Hideo Kojima», δήλωσαν οι δύο σκηνοθέτες
THE LIFO TEAM
Η Αννα Γουίντουρ ξαναπαίρνει το Devil Wears Prada στα χέρια της

Διεθνή / Για σένανε μπορώ τη Vogue να προδώσω: όταν η Άννα Γουίντουρ συνάντησε ξανά τη Μιράντα Πρίστλι

Η Vogue ενώνει στο εξώφυλλο του Μαΐου της Vogue την Άννα Γουίντουρ και τη Μέριλ Στριπ, λίγο πριν από το The Devil Wears Prada 2 και το Met Gala, ξαναφέρνοντας στο προσκήνιο τον μύθο που συνοδεύει την ταινία εδώ και είκοσι χρόνια.
THE LIFO TEAM
WARNER BROS PARAMOUNT SKYDANCE

TV & Media / Η Paramount Skydance εξασφαλίζει $24 δισ. από κεφάλαια της Μέσης Ανατολής για τη συμφωνία με τη Warner Bros

Το υπέρογκο ποσό μειώνει παράλληλα τη συνεισφορά που θα χρειαστεί να καταβάλει ο Λάρι Έλισον, ενώ η συμφωνία μεταξύ των δύο εταιρειών αναμένει την έγκριση ρυθμιστικών αρχών και ειδική ψηφοφορία μετόχων
THE LIFO TEAM
 
 