Νικόλ Κίντμαν: «Το βρίσκω συναρπαστικό» - Μιλά για την απόφαση να γίνει «death doula»

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε εκτενώς και αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για την απόφασή της να γίνει «death doula».

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε για το νέο της ενδιαφέρον σε συνέντευξη με τη δημοσιογράφο Hoda Kotb, στην εκδήλωση HISTORYTalks το Σάββατο.

Η 58χρονη ηθοποιός, όταν ρωτήθηκε τι είναι μία «death doula», απάντησε πως «είναι η βοήθεια σε ανθρώπους στο τελικό στάδιο της ζωής. Είναι η υποστήριξη των οικογενειών. Είναι το να είσαι παρών, με ουδετερότητα».

Η ίδια, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι σκέφτηκε να ασχοληθεί με το να γίνει «death doula» μετά τον θάνατο της μητέρας της, η οποία πέθανε σε ηλικία 84 ετών τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Το βρίσκω συναρπαστικό. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, είναι πολύ όμορφο και χρειάζεται να έχεις έναν συγκεκριμένο τύπο προσωπικότητας για να το κάνεις, αλλά ανακάλυψα ότι στην πραγματικότητα έχω αυτή την προσωπικότητα», ανέφερε στη συνέχεια.

Νικόλ Κίντμαν: «Αν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν και να κάνουν αυτά τα τελευταία στάδια λιγότερο επώδυνα»

«Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Πάντα υπάρχει πόνος στη ζωή, σωστά; Αλλά αν υπάρχουν άνθρωποι εκεί που μπορούν να βοηθήσουν και να κάνουν αυτά τα τελευταία στάδια λιγότερο επώδυνα, ώστε να νιώσεις τη σύνδεση και την αγάπη, τότε αυτό είναι κάτι πολύ όμορφο να μπορείς να κάνεις. Αυτό είναι που εξερευνώ», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι θεωρεί τις «death doulas» αναγκαίες λόγω του αυξημένου προσδόκιμου ζωής, της «μοναξιάς» που αντιμετωπίζουν ορισμένοι άνθρωποι και του «τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι άνθρωποι σε αυτό το στάδιο της ζωής».

Είχε επίσης αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της απώλειας της μητέρας της ένιωσε «μοναξιά», καθώς «η οικογένεια μπορεί να προσφέρει μόνο μέχρι ένα σημείο».

«Εκεί ήταν που είπα: “Μακάρι να υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι στον κόσμο που απλώς κάθονται δίπλα σου με ουδετερότητα και προσφέρουν παρηγοριά και φροντίδα”», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE