Πίνακας του Ρούμπενς πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 2.3 εκατ. ευρώ

Πίνακας του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Γαλλία για 2,3 εκατ. ευρώ – πολύ πάνω από την αρχική εκτίμηση.

Το έργο απεικονίζει τον Ιησού Χριστό πάνω στον σταυρό και χρονολογείται στο 1613. Ανακαλύφθηκε από τον δημοπράτη Ζαν-Πιερ Οσενά πέρυσι σε μια παριζιάνικη έπαυλη, αφού είχε παραμείνει κρυμμένο για περισσότερους από τέσσερις αιώνες.

Ο Οσενά – του οποίου ο οίκος δημοπρασιών πούλησε τον πίνακα την Κυριακή – εντόπισε τον καμβά ενώ προετοίμαζε το ακίνητο για πώληση.

Είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι πρόκειται για «αριστούργημα», ζωγραφισμένο από τον Ρούμπενς όταν βρισκόταν «στο απόγειο του ταλέντου του». Η τελική τιμή, μαζί με προμήθειες και έξοδα, ανήλθε στα 2,94 εκατ. ευρώ (3,41 εκατ. δολάρια).

A long-lost painting by 17th-century Flemish master Peter Paul Rubens sold at auction in France for almost three million euros -- well beyond its asking price https://t.co/dYOeVSozsZ pic.twitter.com/JCclqSV56Y — AFP News Agency (@AFP) December 1, 2025

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε στο προωθητικό υλικό πως ελάχιστα ήταν γνωστά για τον πίνακα.

Το έργο αγοράστηκε από τον Γάλλο ακαδημαϊκό ζωγράφο του 19ου αιώνα Γουίλιαμ-Αντόλφ Μπουγκερό και έπειτα το κληροδότησε στην οικογένειά του, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών. Η αυθεντικότητα του πίνακα επιβεβαιώθηκε από τον Γερμανό ιστορικό τέχνης Νιλς Μπίτνερ, ειδικό στη φλαμανδική μπαρόκ ζωγραφική, σύμφωνα με τον Οσενά.

Ο Μπίτνερ είχε δηλώσει πριν τη δημοπρασία ότι ο Ρούμπενς ζωγράφιζε συχνά σταυρώσεις, αλλά σπάνια απεικόνιζε «τον εσταυρωμένο Χριστό ως νεκρό σώμα πάνω στον σταυρό».

«Αυτός είναι ο μοναδικός πίνακας όπου φαίνεται αίμα και νερό να αναβλύζουν από την πλευρική πληγή του Χριστού, κάτι που ο Ρούμπενς ζωγράφισε μόνο μία φορά».

Ο Οσενά ανέφερε ότι η προέλευση του έργου επιβεβαιώθηκε μέσω μεθόδων όπως ακτινογραφίες και ανάλυση χρωστικών ουσιών.

«Είναι η απαρχή της μπαρόκ ζωγραφικής, με τον εσταυρωμένο Χριστό να απεικονίζεται απομονωμένος, φωτεινός και να ξεχωρίζει έντονα σε ένα σκοτεινό και απειλητικό ουρανό», είπε.

Αν και ο Ρούμπενς δημιούργησε πολλά έργα για την Εκκλησία, ο συγκεκριμένος πίνακας – διαστάσεων 105,5 x 72,5 εκ. – εκτιμάται ότι είχε δημιουργηθεί για ιδιώτη συλλέκτη.

Με πληροφορίες από The Guardian

