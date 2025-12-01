ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πίνακας του Ρούμπενς πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 2.3 εκατ. ευρώ

Το έργο ήταν κρυμμένο για περισσότερους από τέσσερις αιώνες σε μια παριζιάνικη έπαυλη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πίνακας του Ρούμπενς πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 2.3 εκατ. ευρώ
Πορτρέτο του Ρούμπενς/Φωτογραφία: Getty Images
Πίνακας του Πέτερ Πάουλ Ρούμπενς πουλήθηκε σε δημοπρασία στη Γαλλία για 2,3 εκατ. ευρώ – πολύ πάνω από την αρχική εκτίμηση.

Το έργο απεικονίζει τον Ιησού Χριστό πάνω στον σταυρό και χρονολογείται στο 1613. Ανακαλύφθηκε από τον δημοπράτη Ζαν-Πιερ Οσενά πέρυσι σε μια παριζιάνικη έπαυλη, αφού είχε παραμείνει κρυμμένο για περισσότερους από τέσσερις αιώνες.

Ο Οσενά – του οποίου ο οίκος δημοπρασιών πούλησε τον πίνακα την Κυριακή – εντόπισε τον καμβά ενώ προετοίμαζε το ακίνητο για πώληση.

Είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά ότι πρόκειται για «αριστούργημα», ζωγραφισμένο από τον Ρούμπενς όταν βρισκόταν «στο απόγειο του ταλέντου του». Η τελική τιμή, μαζί με προμήθειες και έξοδα, ανήλθε στα 2,94 εκατ. ευρώ (3,41 εκατ. δολάρια).

Ο οίκος δημοπρασιών ανέφερε στο προωθητικό υλικό πως ελάχιστα ήταν γνωστά για τον πίνακα.

Το έργο αγοράστηκε από τον Γάλλο ακαδημαϊκό ζωγράφο του 19ου αιώνα Γουίλιαμ-Αντόλφ Μπουγκερό και έπειτα το κληροδότησε στην οικογένειά του, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών. Η αυθεντικότητα του πίνακα επιβεβαιώθηκε από τον Γερμανό ιστορικό τέχνης Νιλς Μπίτνερ, ειδικό στη φλαμανδική μπαρόκ ζωγραφική, σύμφωνα με τον Οσενά.

Ο Μπίτνερ είχε δηλώσει πριν τη δημοπρασία ότι ο Ρούμπενς ζωγράφιζε συχνά σταυρώσεις, αλλά σπάνια απεικόνιζε «τον εσταυρωμένο Χριστό ως νεκρό σώμα πάνω στον σταυρό».

«Αυτός είναι ο μοναδικός πίνακας όπου φαίνεται αίμα και νερό να αναβλύζουν από την πλευρική πληγή του Χριστού, κάτι που ο Ρούμπενς ζωγράφισε μόνο μία φορά».

Ο Οσενά ανέφερε ότι η προέλευση του έργου επιβεβαιώθηκε μέσω μεθόδων όπως ακτινογραφίες και ανάλυση χρωστικών ουσιών.

«Είναι η απαρχή της μπαρόκ ζωγραφικής, με τον εσταυρωμένο Χριστό να απεικονίζεται απομονωμένος, φωτεινός και να ξεχωρίζει έντονα σε ένα σκοτεινό και απειλητικό ουρανό», είπε.

Αν και ο Ρούμπενς δημιούργησε πολλά έργα για την Εκκλησία, ο συγκεκριμένος πίνακας – διαστάσεων 105,5 x 72,5 εκ. – εκτιμάται ότι είχε δημιουργηθεί για ιδιώτη συλλέκτη.

Με πληροφορίες από The Guardian

