Έργο της Φρίντα Κάλο έγινε ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ

Αινιγματικό σουρεαλιστικό αυτοπορτρέτο, που φιλοτέχνησε το 1940 η μεξικανή ζωγράφος Φρίντα Κάλο, εκποιήθηκε χθες Πέμπτη έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Έγινε ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που πωλήθηκε ποτέ.

Το έργο El sueño (La cama), «Το όνειρο (το κρεβάτι)», έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ, για έργο που είχε δημιουργήσει η Αμερικανίδα ζωγράφος Τζόρτζια Ο’ Κιφ κι είχε εκποιηθεί έναντι 44,4 εκατ. δολαρίων το 2014.

Το όνομα του αγοραστή του έργου έπειτα από τέσσερα λεπτά δημοπράτησης, δεν αποκαλύφθηκε από τον οίκο.

'El sueño (La cama)' by Frida Kahlo soars to $54.7 million, becoming the most valuable work by a woman artist ever sold at auction.



Painted in 1940 during a pivotal decade in her career, marked by her turbulent relationship with Diego Rivera. pic.twitter.com/t6Sni7fIKT — Sotheby's (@Sothebys) November 21, 2025

Τι δείχνει ο πίνακας της Φρίντα Κάλο

Στον πίνακα, η Φρίντα Κάλο εικονίζεται να κοιμάται σε ξύλινο κρεβάτι αποικιακού στιλ που μοιάζει να ίπταται στον ουρανό, ενώ στην οροφή του κρεβατιού της είναι ξαπλωμένος σκελετός, τυλιγμένος με μασούρια δυναμίτη, με ανθοδέσμη στο χέρι και κάτι σαν χαμόγελο.

Πρόκειται για εικόνα «πολύ προσωπική», στην οποία η ζωγράφος «αναμιγνύει φολκλόρ μοτίβα της μεξικανικής κουλτούρας με τον ευρωπαϊκό σουρεαλισμό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Άννα Ντι Στάζι, ειδική για τη λατινοαμερικάνικη τέχνη στον οίκο Sotheby’s.

🇲🇽 Hoy celebramos una noticia que llena de orgullo a México. El sueño (La cama), una de las obras más representativas de Frida Kahlo, alcanzó una cifra récord en una subasta en Nueva York, reconociéndola como una de las artistas más importantes del mundo y reafirmando la fuerza… pic.twitter.com/vcmQiUDQLw — Museo Frida Kahlo (@museofridakahlo) November 21, 2025

Η θρυλική Μεξικανή δημιουργός, που πέθανε το 1954 σε ηλικία 47 ετών, «δεν συμφωνούσε καθόλου» που κριτικοί την είχαν κατατάξει στο σουρεαλιστικό κίνημα, σημείωσε ακόμη η ειδικός. Αλλά «με αυτή την εκπληκτική εικονογραφία, έμοιαζε προσήκον να συμπεριληφθεί» στο ρεύμα αυτό, συμπλήρωσε.

Ο σκελετός δεν υπήρχε μόνο στον πίνακα. Η Φρίντα Κάλο είχε και στην πραγματική ζωή σκελετό φτιαγμένο από παπιέ μασέ στην οροφή του κρεβατιού της, σημείωσε ο οίκος, παραθέτοντας φωτογραφικό υλικό.

Ο πόνος και ο θάνατος αποτελούσαν πάγια, κεντρικά στοιχεία στο έργο της. Όλη της τη ζωή, η Φρίντα Κάλο είχε κλονισμένη υγεία, καθώς όταν ήταν παιδί προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα, ενώ το 1925 βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο που ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα.

El cuadro “El sueño (La cama)”, de Frida #Kahlo fue subastado por 54.7 mdd en #NuevaYork, convirtiéndolo en la obra más cara creada por una mujer. Es uno de los autorretratos de Kahlo más cargados psicológicamente y simbólicamente, según la casa de subastas Sotheby's: pic.twitter.com/Lfgz38tFGw — Nacho Lozano (@nacholozano) November 21, 2025

