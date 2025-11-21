ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Έργο της Φρίντα Κάλο έγινε ο ακριβότερος πίνακας από γυναίκα που δημοπρατήθηκε ποτέ

Το έργο El sueño (La cama), «Το όνειρο (το κρεβάτι)», έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ, για έργο που είχε δημιουργήσει η Αμερικανίδα ζωγράφος Τζόρτζια Ο’ Κιφ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΦΡΙΝΤΑ ΚΑΛΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: X
0

Αινιγματικό σουρεαλιστικό αυτοπορτρέτο, που φιλοτέχνησε το 1940 η μεξικανή ζωγράφος Φρίντα Κάλο, εκποιήθηκε χθες Πέμπτη έναντι 54,66 εκατομμυρίων δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Έγινε ο ακριβότερος πίνακας φιλοτεχνημένος από γυναίκα που πωλήθηκε ποτέ.

Το έργο El sueño (La cama), «Το όνειρο (το κρεβάτι)», έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ, για έργο που είχε δημιουργήσει η Αμερικανίδα ζωγράφος Τζόρτζια Ο’ Κιφ κι είχε εκποιηθεί έναντι 44,4 εκατ. δολαρίων το 2014.

Το όνομα του αγοραστή του έργου έπειτα από τέσσερα λεπτά δημοπράτησης, δεν αποκαλύφθηκε από τον οίκο.

Τι δείχνει ο πίνακας της Φρίντα Κάλο

Στον πίνακα, η Φρίντα Κάλο εικονίζεται να κοιμάται σε ξύλινο κρεβάτι αποικιακού στιλ που μοιάζει να ίπταται στον ουρανό, ενώ στην οροφή του κρεβατιού της είναι ξαπλωμένος σκελετός, τυλιγμένος με μασούρια δυναμίτη, με ανθοδέσμη στο χέρι και κάτι σαν χαμόγελο.

Πρόκειται για εικόνα «πολύ προσωπική», στην οποία η ζωγράφος «αναμιγνύει φολκλόρ μοτίβα της μεξικανικής κουλτούρας με τον ευρωπαϊκό σουρεαλισμό», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Άννα Ντι Στάζι, ειδική για τη λατινοαμερικάνικη τέχνη στον οίκο Sotheby’s.

Η θρυλική Μεξικανή δημιουργός, που πέθανε το 1954 σε ηλικία 47 ετών, «δεν συμφωνούσε καθόλου» που κριτικοί την είχαν κατατάξει στο σουρεαλιστικό κίνημα, σημείωσε ακόμη η ειδικός. Αλλά «με αυτή την εκπληκτική εικονογραφία, έμοιαζε προσήκον να συμπεριληφθεί» στο ρεύμα αυτό, συμπλήρωσε.

Ο σκελετός δεν υπήρχε μόνο στον πίνακα. Η Φρίντα Κάλο είχε και στην πραγματική ζωή σκελετό φτιαγμένο από παπιέ μασέ στην οροφή του κρεβατιού της, σημείωσε ο οίκος, παραθέτοντας φωτογραφικό υλικό.

Ο πόνος και ο θάνατος αποτελούσαν πάγια, κεντρικά στοιχεία στο έργο της. Όλη της τη ζωή, η Φρίντα Κάλο είχε κλονισμένη υγεία, καθώς όταν ήταν παιδί προσβλήθηκε από πολιομυελίτιδα, ενώ το 1925 βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο που ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

προτομή της Νεφερτίτης Αίγυπτος Βερολίνο

Πολιτισμός / Βερολίνο: Η Νεφερτίτη είναι «αμετακίνητη» παρά τις εκκλήσεις της Αιγύπτου

Παρότι κατά καιρούς διατυπώνονται δημόσιες εκκλήσεις για επαναπατρισμό, το ίδρυμα που κατέχει το έργο υποστηρίζει ότι η προτομή είναι τόσο εύθραυστη ώστε να θεωρείται «αμετακίνητη»
LIFO NEWSROOM
Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 19:00 - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Πολιτισμός / Το ΚΠΙΣΝ «στολίζει» για τα Χριστούγεννα στις 29 Νοεμβρίου - Αναλυτικά το εορταστικό πρόγραμμα

Συναυλίες, παραστάσεις, DJ sets, προβολές ταινιών, παγοδρόμιο - και πολλά ακόμη - θα περιλαμβάνονται στον φετινό χριστουγεννιάτικο κόσμο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
LIFO NEWSROOM
Aριάνα Γκράντε, ταχυδακτυλουργικές απάτες και η φετινή Χρυσή Άρκτος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Aριάνα Γκράντε, ταχυδακτυλουργικές απάτες και η φετινή Χρυσή Άρκτος από αύριο στους κινηματογράφους

Το δεύτερο και τελευταίο μέρος του «Wicked», το τρίτο «Now You See Me» και η ταινία που έδωσε στον Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ το μεγάλο βραβείο της Μπερλινάλε ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μια έκθεση με τα άγνωστα και σπάνια υφάσματα που σχεδίασε ο Άντι Γουόρχολ

Πολιτισμός / Μια έκθεση με τα άγνωστα και σπάνια υφάσματα που σχεδίασε ο Άντι Γουόρχολ

Για πρώτη φορά στην Ιταλία, εκτίθενται άγνωστες μέχρι σήμερα δημιουργίες του Άντι Γουόρχολ από τη δεκαετία του ’50, αποκαλύπτοντας μια σχεδόν άγνωστη πλευρά του καλλιτέχνη: εκείνη του γραφίστα μόδας και σχεδιαστή υφασμάτων.
LIFO NEWSROOM
 
 