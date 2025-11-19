Αυτός ο πίνακας του Κλιμτ έγινε ο δεύτερος ακριβότερος που δημοπρατήθηκε ποτέ

Πορτρέτο που φιλοτέχνησε την περίοδο 1914-1916 ο ζωγράφος από την Αυστρία, Γκούσταφ Κλιμτ, πωλήθηκε έναντι 236,4 εκατομμυρίων δολαρίων (204 εκατ. ευρώ) από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη.

Έτσι, έγινε ο δεύτερος ακριβότερος πίνακας ζωγραφικής που δημοπρατήθηκε ποτέ.

Ο ακριβότερος πίνακας που εκποιήθηκε ποτέ σε δημοπρασία, παραμένει το έργο Salvator Mundi, που αποδίδεται στον Λεονάρντο ντα Βίντσι κι άλλαξε χέρια έναντι 450 εκατομμυρίων δολαρίων το 2017.

The most anticipated lot of the evening, Gustav Klimt’s 'Bildnis Elisabeth Lederer (Portrait of Elisabeth Lederer)', has just sold for an astonishing $236.4 million.



It now stands as the most valuable work of Modern art ever sold at auction. pic.twitter.com/hZFP1fC47l — Sotheby's (@Sothebys) November 18, 2025

«Άγνωστο» το όνομα του αγοραστή του πίνακα

Έξι επίδοξοι αγοραστές διεκδίκησαν για περίπου 20 λεπτά τον πίνακα Bildnis Elisabeth Lederer (ή Πορτρέτο της Eλίζαμπεθ Λέντερερ), λάδι σε καμβά, μεγέθους 1,80 x 1,30 μ., που είχε εκτιμηθεί ότι ήταν αξίας 150 εκατ. δολαρίων.

Μια χλωμή εντυπωσιακή νεαρή γυναίκα ποζάρει σε βιολετί φόντο, ντυμένη με ένα αραχνοΰφαντο λευκό φόρεμα. Στυλιζαρισμένες φιγούρες Κινέζων με παραδοσιακή ενδυμασία, άλογα, διακοσμητικά μοτίβα και ένα πολύχρωμο χαλί συμπληρώνουν τη σύνθεση του «Πορτρέτου της Eλίζαμπεθ Λέντερερ».

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s δεν αποκάλυψε το όνομα του αγοραστή.

Τα μεγάλα πορτρέτα του Γκούσταφ Κλιμτ κατά τη σημαντικότερη περίοδό του (1912-1917) είναι «εξαιρετικά σπάνια», τόνισε ο οίκος. Τα περισσότερα είναι μέρος συλλογών μεγάλων μουσείων, ελάχιστα βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών.

♬ original sound - Sotheby’s @sothebys Gustav Klimt’s masterpiece 'Bildnis Elisabeth Lederer (Portrait of Elisabeth Lederer)' just made auction history, becoming the most valuable work of modern art ever sold at $236.4 million. Moments ago, the star lot from the Leonard A. Lauder Collection sparked a 19-minute bidding battle inside #SothebysNewYork

Ο πίνακας δεν είχε δημοπρατηθεί ποτέ ξανά

Ο οίκος Sotheby’s απέκτησε τη Συλλογή Λόντερ με οικονομικές εγγυήσεις που εξασφαλίζουν στους κληρονόμους του Λόντερ μια ελάχιστη τιμή βάσης των έργων, σε περίπτωση που πουληθούν σε τιμή χαμηλότερη από την εγγυημένη ή δεν πουληθούν.

Κάτι ακόμα που δελέασε το Ίδρυμα Λόντερ ώστε να προτιμήσει τον οίκο Sotheby’s είναι η διεξαγωγή της δημοπρασίας αυτών των έργων υψηλού προφίλ και μεγάλης γενεαλογίας στο κτίριο Breuer στη λεωφόρο Madison, την πρώην έδρα του Μουσείου Αμερικανικής Τέχνης Whitney, με το οποίο ο Λόντερ είχε μακρά ιστορία αφού υπήρξε ο μεγαλύτερος ευεργέτης του.

«Όταν ξεκίνησε το ταξίδι της συλλογής έργων τέχνης, το έκανε με πολλά από τα έργα αυτής της ομάδας», είχε δηλώσει η Λίσα Ντένισον, πρόεδρος του Sotheby’s στην Αμερική.

Κορυφαίο στην ομάδα των έργων που δημοπρατήθηκαν, είναι το «Πορτρέτο της Eλίζαμπεθ Λέντερερ» (1914) του Γκούσταφ Κλιμτ το οποίο θα πωλούνταν- σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση- για παραπάνω από 150 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα και πιο περίτεχνα σχεδιασμένα διάσημα ολόσωμα πορτρέτα του Κλιμτ. Αποτελεί παράδειγμα των έργων που δημιούργησε κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εποχής της Βιέννης στις αρχές του 20ού αιώνα και δεν είχε δημοπρατηθεί ποτέ ξανά.

Αυτό τον πίνακα ο Λόντερ τον είχε δανείσει στην Εθνική Πινακοθήκη του Καναδά στην Οτάβα και παλιότερα στη Neue Galerie της Νέας Υόρκης, που ίδρυσε ο μικρότερος αδελφός του το 2016, για τις ανάγκες της έκθεσης «Ο Κλιμτ και οι γυναίκες της Χρυσής Εποχής της Βιέννης, 1900-1918». Είναι ένα από τα δύο μόνο ολόσωμα πορτρέτα του Κλιμτ που είχαν απομείνει σε ιδιώτη.

Το μοντέλο είναι η Eλίζαμπεθ Λέντερερ (1894-1944), η κόρη των χορηγών του, η οποία ήταν μόλις 20 ετών όταν πόζαρε. Προηγουμένως είχε ζωγραφίσει τη μητέρα της Σερίνα, κι αυτό το πορτρέτο βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Τα πορτρέτα μητέρας και κόρης επανενώθηκαν στην έκθεση της Neue Galerie του 2016.

Ο Κλιμτ είχε φιλοτεχνήσει και το πορτρέτο της μητέρας της Σερίνα, που τιτλοφορείται «Portrait of Charlotte Pulitzer», αλλά το γνωρίζουμε μόνο από φωτογραφίες, αφού χάθηκε στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και η τύχη του αγνοείται μέχρι σήμερα.

Μέχρι το τέλος της ζωής του ο Κλιμτ είχε αναπτύξει στενή σχέση με αυτή την οικογένεια που ήταν η δεύτερη πλουσιότερη μεταξύ των εβραϊκών αυστριακών οικογενειών. Μετά τον θάνατό του σε ηλικία 55 ετών, η περιουσία περιήλθε στην κυριότητα της Σερίνα. Οι Λέντερερ συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη συλλογή έργων Κλιμτ, συμπεριλαμβανομένου του μνημειώδους αριστουργήματός του «Beethoven Frieze» (1902), που τώρα βρίσκεται στο Secession Building στη Βιέννη.

