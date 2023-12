Πέθανε στη Σκιάθο ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Ρομάνους

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ και συγγραφέας, Ρίτσαρντ Ρομάνους. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο.

Ο Αμερικανός ηθοποιός από το 2002, είχε επιλέξει ως μόνιμη κατοικία του τη Σκιάθο, μιας και αποτέλεσε για εκείνον έμπνευση για τη συγγραφή των βιβλίων του. Μάλιστα πριν λίγα χρόνια είχε ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης του δήμου μαζί με την σύζυγό του, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παράλληλα για αρκετό καιρό αρθρογραφούσε στο skiathoslife.gr.

Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Ιερό Ναό Γεννήσεως της Θεοτόκου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στο κοιμητήριο Σκιάθου.

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Ρίτσαρντ Ρομάνους

Ο λιβανέζικης καταγωγής ηθοποιός, γεννήθηκε το 1943 στο Βερμόντ των ΗΠΑ. Πήρε πτυχίο Φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο Xavier του Σινσινάτι και ξεκίνησε να σπουδάζει Νομικά αλλά τα εγκατέλειψε για να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού. Φοίτησε στο φημισμένο Actor’s Studio της Νέας Υόρκης με τον Λι Στράσμπεργκ και ο πρώτος σημαντικός του ρόλος ήταν στην ταινία «Κακόφημοι δρόμοι» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Παράλληλα δάνεισε τη φωνή του για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων του Ralph Bakshi, «Wizards» και «Hey Good Lookin».

Συμμετείχε σε πολλές ταινίες, θεατρικά έργα και τηλεοπτικές σειρές, όπως «Οι Σοπράνος». Είχε επίσης γράψει μουσική για αρκετές ταινίες και μαζί με τη γυναίκα του Άνθεα έχουν γράψει το σενάριο και έχουν κάνει την παραγωγή των ταινιών «Giving up the ghost» (1998) και «If you believe» (1999).

Με πληροφορίες από ΕΡΤ, skiathoslife.gr