Νεκρός ο Lee Sun-kyun, πρωταγωνιστής από την ταινία «Παράσιτα» - Έρευνα για πιθανή αυτοκτονία

Ο Νοτιοκορεάτης ηθοποιός Lee Sun-kyun, γνωστός για τον ρόλο του στην βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Παράσιτα», βρέθηκε νεκρός, όπως επιβεβαίωσαν οι αρχές στο BBC.

Ο 48χρονος ηθοποιός, Lee Sun-kyun, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε αυτοκίνητο σήμερα σε ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα της Σεούλ. Δεν είναι σαφές αν έβαλε τέλος στη ζωή του, αλλά η αστυνομία δήλωσε ότι έλαβε μια αναφορά πως είχε φύγει από το σπίτι του αφού είχε γράψει ένα σημείωμα. Από τον Οκτώβριο βρισκόταν υπό καθεστώς έρευνας για υπόθεση που είχε να κάνει με χρήση ναρκωτικών.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap ανέφερε ότι ήταν ύποπτος πως έλαβε ναρκωτικά από έναν υπάλληλο σε μπαρ της Σεούλ. Είχε πει ότι αν και είχε δεχτεί αυτά που του είχε δώσει, δεν γνώριζε ότι επρόκειτο για παράνομα ναρκωτικά. Η σπιτονοικοκυρά του, παράλληλα, φέρεται να είχε αναφέρει στην αστυνομία ότι έκανε χρήση ναρκωτικών στο σπίτι της πολλές φορές, κάτι που ο ίδιος αρνήθηκε. Νωρίτερα είχε ζητήσει μέσω του δικηγόρου του να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης ψεύδους. Επίσης οι σχετικές εξετάσεις του για ναρκωτικά είχαν αρνητικά ή ασαφή αποτελέσματα, προστίθεται πάντως στο δημοσίευμα.

Τι ανέφερε η αστυνομία για το θάνατο του Lee Sun-kyun

Η αστυνομία δήλωσε ότι λυπάται που ο γνωστός ηθοποιός πέθανε εν μέσω ερευνών, αλλά ότι η έρευνα «διεξήχθη με τη συγκατάθεσή του», ανέφερε το News1 Korea. Το πρακτορείο του Lee Sun-kyun, HODU&U Entertainment, ανέφερε σε ανακοίνωσή του: «Δεν υπάρχει τρόπος να περιορίσουμε τη θλίψη και την απόγνωση. Ζητάμε με σεβασμό να αποφύγετε τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, που βασίζονται σε εικασίες έτσι ώστε το τελευταίο ταξίδι του να μην είναι άδικο».

Η καριέρα του Lee Sun-kyun

Ο ηθοποιός, ο οποίος ήταν παντρεμένος και απέκτησε δύο γιους με την επίσης ηθοποιό Jeon Hye-jin, είχε καριέρα που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες. Πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, και το όνομά του έγινε γνωστό το μέσα στη δεκαετία του 2010.

Διεθνώς γνωστός έγινε ως Park Dong-ik στην ταινία «Παράσιτα», όπου υποδυόταν τον πατέρα της πλούσιας οικογένειας Παρκ, στην οποία αργότερα διείσδυσαν μέλη μιας φτωχής οικογένειας που παρίσταναν άσχετα άτομα.

Η ταινία έλαβε τέσσερα βραβεία στα Όσκαρ του 2020, μεταξύ των οποίων και της καλύτερης ταινίας κι έγινε η πρώτη μη αγγλόφωνη ταινία που κέρδισε το βραβείο.

Η έρευνα για ναρκωτικά

Υπήρξε εκτεταμένο ενδιαφέρον γύρω από την έρευνα σχετικά με τα ναρκωτικά, η οποία προκάλεσε σημαντική ζημιά στη φήμη του Lee Sun-kyun. Αποσύρθηκε μάλιστα από το «No Way Out», μια τηλεοπτική σειρά μυστηρίου που άρχισε να γυρίζεται τον Οκτώβριο.

Τα αδικήματα για ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τη χρήση μαριχουάνας, θεωρούνται σοβαρά εγκλήματα στη Νότια Κορέα. Η κατανάλωση μαριχουάνας επισύρει ποινές φυλάκισης έως και πέντε ετών.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Yoon Suk Yeol έχει υποσχεθεί την πάταξη των ναρκωτικών. Φέτος, οι αρχές της χώρας διεύρυναν το τμήμα εγκλημάτων κατά των ναρκωτικών και ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας υποσχέθηκε «έναν ολοκληρωτικό πόλεμο για την αναχαίτιση των εγκλημάτων κατά των ναρκωτικών». Ο Lee Sun-kyun δεν είναι ο μόνος Νοτιοκορεάτης διάσημος, που είχε τεθεί υπό έρευνα για χρήση ναρκωτικών πρόσφατα. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο σταρ της K-pop, G-Dragon απαλλάχθηκε από κατηγορίες για ναρκωτικά μετά από εβδομάδες έρευνας. Τέλος και η ηθοποιός Yoo Ah-in δικάζεται επί του παρόντος για χρήση ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από BBC