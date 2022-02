Πέθανε στα 57 του ο Μαρκ Λάνεγκαν, frontman των Screaming Trees

Πέθανε σήμερα σε ηλικία 57 χρόνων ο τραγουδιστής των Screaming Trees και Queens of the Stone, Μαρκ Λάνεγκαν.

«Ο αγαπημένος μας φίλος Mark Lanegan πέθανε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Killarney της Ιρλανδίας. Αγαπημένος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, συγγραφέας και μουσικός, ήταν 57 ετών και αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Σέλι» αναφέρει η ανακοίνωση στο λογαριασμό του στο Facebook.



Αρχικά, ο Αμερικανός έγινε γνωστός ως τραγουδιστής των Screaming Trees. Ήταν επίσης γνωστός ως μέλος των Queens of the Stone Age και The Gutter Twins. Κυκλοφόρησε έντεκα σόλο στούντιο άλμπουμ από το 1990, καθώς και τρία άλμπουμ συνεργασίας με την Isobel Campbell και δύο με τον Duke Garwood.

Οι Screaming Trees, με τον Μαρκ Λάνεγκαν στα αριστερά, στα παρασκήνια του Fulham Greyhound στο Λονδίνο, το 1989 - Φωτ.: Getty Images

O Αμερικανός τραγουδιστής, γεννημένος και μεγαλωμένος στην επαρχία της πολιτείας της Ουάσινγκτον, κατάφερε να νικήσει μετά από μήνες τον κορωνοϊό που τον άφησε σε κώμα.



Η βιογραφία του «Devil in a Coma» όπου περιέγραψε τη βασανιστική, παρά λίγο μοιραία, εμπειρία του, κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο.

O Λάνεγκαν σε συναυλία στις Βρυξέλλες, τον Δεκέμβριο του 2001 - Φωτ.: Getty Images



«Ολοένα και περισσότερο αυτό θύμιζε ένα ατελείωτο χαράκωμα σε μια φυλακή της κομητείας όπου δεν μπορούσα να κουνηθώ, με τη δίκη μου να είναι σκοπίμως απροσδιόριστη, διαρκώς μεταφερόμενη ώστε να με κρατάνε φυλακισμένο. Ό,τι κι αν ήταν αυτό το σκ@@@βαγόνι στο οποίο είχα μπει, δεν ήταν αστείο. Είχα πάρει τις κλωτσιές που μου άξιζαν μέσα στα χρόνια, αλλά αυτό προσπαθούσε να με διαλύσει, σώμα και ψυχή, και δεν μπορούσα να δω φως στο τούνελ» έγραφε σε απόσπασμα που είχε δημοσιεύσει ο Guardian.



Για χρόνια χρήστης ναρκωτικών και φίλος των Κερτ Κομπέιν, Τζέφρι Λι Πιρς των Gun Club, ο Λάνεγκαν αποκαλείτο ως ο «μεγάλος επιζών της ροκ».

Με πληροφορίες από Guardian