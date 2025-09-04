ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση του Οίκου - Το λαϊκό προσκύνημα και η επιθυμία του για την κηδεία

«Ο κύριος Αρμάνι έφυγε γαλήνια, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες» - Το μήνυμα του Οίκου Armani και των υπαλλήλων του θρυλικού σχεδιαστή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι / Φωτογραφία: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images
Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε σήμερα 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Ο Οίκος Armani αποχαιρετά τον «πατέρα» του, δίνοντας στη δημοσιότητα, λεπτομέρειες για το λαϊκό προσκύνημα της σορού του Τζόρτζιο Αρμάνι, αλλά και την επιθυμία του κορυφαίου σχεδιαστή, για την κηδεία του.

Το μήνυμα δημοσιεύθηκε στα επίσημα social media του οίκου Armani:

«Με απέραντη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Giorgio Armani. Ο Il Signor Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από τους αγαπημένους του. Ακούραστος μέχρι το τέλος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφιερώνοντας τον εαυτό του στην εταιρεία, τις συλλογές, και τα πολλά τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια.
Μιλάνο, 04/09/2025».

Στην ίδια ανάρτηση, παρατίθεται και ένα μήνυμα που υπογράφουν οι υπάλλοιλοι του Τζόρτζιο Αρμάνι.

«Σε αυτή την εταιρεία, αισθανόμασταν πάντα σαν μέλος της μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που αφήνει εκείνος που ίδρυσε και ανέθρεψε αυτή την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση. Όμως, ακριβώς στο πνεύμα του, εμείς, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που δούλευαν πάντα δίπλα στον κ. Armani, δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη. Οι υπάλληλοί του, η οικογένειά του».

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο Οίκος Armani κάνει μια σύντομη αναδρομή στα χρόνια της αφοσίωσης του κορυφαίου σχεδιαστή, ο οποίος εργαζόταν μέχρι το τέλος, τονίζοντας, παράλληλα, την ευαισθητοποίησή του όσον αφορά κοινωνικά ζητήματα, με ιδιαίτερη αδυναμία του, το Μιλάνο.

«Μιλάνο, 4 Σεπτεμβρίου 2025.

Με άπειρη θλίψη, ο όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του: Giorgio Armani.

Ο κύριος Armani, όπως τον αποκαλούσαν πάντα με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, έφυγε γαλήνια, περιστοιχισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ακούραστος, εργάστηκε μέχρι τις τελευταίες του ημέρες, αφοσιωμένος στην εταιρεία, στις συλλογές και στα πολλά, συνεχώς νέα έργα που βρίσκονταν σε εξέλιξη.

Με τα χρόνια, ο Giorgio Armani δημιούργησε ένα όραμα που ξεκίνησε από τη μόδα και επεκτάθηκε σε κάθε πτυχή της ζωής, προλαβαίνοντας την εποχή του με εξαιρετική διαύγεια και πρακτικότητα. Τον καθοδηγούσε μια ανεξάντλητη περιέργεια, η προσοχή στο παρόν και στους ανθρώπους. Σε αυτήν τη διαδρομή, δημιούργησε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, καθιστώντας τον εαυτό του αγαπητό και σεβαστό για την ικανότητά του να επικοινωνεί με όλους. Πάντα ευαίσθητος στις ανάγκες της κοινωνίας, δραστηριοποιήθηκε σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα προς όφελος της αγαπημένης του Μιλάνου.

Η Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με πενηντάχρονη ιστορία, που αναπτύχθηκε με συγκίνηση και υπομονή. Ο Giorgio Armani έκανε πάντοτε την ανεξαρτησία, στη σκέψη και στην πράξη, το δικό του ξεχωριστό γνώρισμα. Η εταιρεία είναι η αντανάκλαση, σήμερα και πάντα, αυτού του αισθήματος. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να προχωρούν τον Όμιλο με σεβασμό και συνέπεια σε αυτές τις αξίες.

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου έως την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ., στο Μιλάνο, στην οδό Bergognone 59, στον χώρο Armani/Teatro. Κατόπιν ρητής επιθυμίας του κυρίου Armani, η κηδεία θα τελεστεί σε ιδιωτικό κύκλο». 
 

