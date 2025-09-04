Πέθανε ο Τζόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε με την κομψότητα της ιταλικής υψηλής ραπτικής, πέθανε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 91 ετών.

Ο σχεδιαστής, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας τον τελευταίο καιρό, είχε γεννηθεί στις 11 Ιουλίου 1934 στην Πιατσέντσα, στη βόρεια Ιταλία.

Η απουσία του από τις πασαρέλες της μιλανέζικης Εβδομάδας Μόδας τον περασμένο Ιούνιο είχε προκαλέσει ανησυχία, καθώς μέχρι τότε δεν είχε λείψει ποτέ από παρουσίαση της φίρμας του. Όπως είχε ανακοινωθεί τότε, ο Αρμάνι ανάρρωνε στο σπίτι έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο. Στη θέση του, τις επιδείξεις είχε επιμεληθεί ο στενός του συνεργάτης και υπεύθυνος του ανδρικού Emporio Armani, Λέο Ντελ’ Όρκο.

Ο Αρμάνι μεγάλωσε στο Μιλάνο, όπου μετακόμισε η οικογένειά του το 1949. Ξεκίνησε σπουδές Ιατρικής, τις οποίες όμως εγκατέλειψε όταν κλήθηκε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Η πρώτη του επαφή με τη μόδα ήρθε το 1956, όταν εργάστηκε στη Rinascente, την ιστορική αλυσίδα πολυκαταστημάτων της ιταλικής πρωτεύουσας. Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε τον σχεδιαστή Νίνο Τσερούτι, ο οποίος του εμπιστεύτηκε τον επανασχεδιασμό της γραμμής Hitman. Το 1974 παρουσίασε τη δική του πρώτη συλλογή, με την επωνυμία «Armani by Sicons».

Έναν χρόνο μετά, μαζί με τον Σέρτζιο Γκαλεότι, ίδρυσε τον οίκο Giorgio Armani. Το λιτό και διαχρονικό του ύφος καθόρισε τη διεθνή εικόνα του ιταλικού prêt-à-porter και της υψηλής ραπτικής. Ενώ πολλές ιστορικές φίρμες πέρασαν στα χέρια πολυεθνικών, ο Αρμάνι παρέμεινε στο τιμόνι της δικής του αυτοκρατορίας, η αξία της οποίας εκτιμάται σήμερα γύρω στα 13 δισ. δολάρια.

Στενά συνδεδεμένος με τον κινηματογράφο, έντυσε τον Ρίτσαρντ Γκιρ στο «American Gigolo» και από τότε έγινε ο αγαπημένος πολλών αστέρων του Χόλιγουντ. Ενδεικτικά, οιΤζόντι Φόστερ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζέσικα Τσαστέιν, Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο εμφανίστηκαν με δικές του δημιουργίες του στο κόκκινο χαλί. Στην Ιταλία, στενή του φίλη ήταν η Σοφία Λόρεν, ενώ συχνά συνεργάστηκε με ηθοποιούς όπως ο Στέφανο Ακόρσι και ο Πιερφραντσέσκο Φαβίνο.

Οραματιστής και επιχειρηματικά, διεύρυνε τη μάρκα με σειρές όπως η αθλητική EA7 και η A|X Armani Exchange, που απευθύνεται σε πιο νεανικό και «urban» κοινό, δείχνοντας ότι ήξερε να συμβαδίζει και συχνά να προηγείται των τάσεων χωρίς να προδώσει το ύφος του.

Το 2023, το Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου τον τίμησε με επίτιμο τίτλο στο Global Business Management, αναγνωρίζοντας το αποτύπωμά του όχι μόνο στη μόδα, αλλά και στη διεθνή επιχειρηματικότητα.

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η ανακοίνωση του Οίκου Armani για τον θάνατο του ιδρυτή του

«Με βαθύτατη θλίψη, ο Όμιλος Armani ανακοινώνει τον θάνατο του δημιουργού, ιδρυτή και ακούραστου κινητήριου μοχλού του, Τζόρτζιο Αρμάνι.

Ο κ. Αρμάνι, όπως τον αποκαλούσαν πάντοτε με σεβασμό και θαυμασμό οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες του, έφυγε ήρεμα από τη ζωή, περιστοιχισμένος από τους δικούς του. Δούλευε ακούραστα μέχρι τις τελευταίες ημέρες, αφοσιωμένος στην εταιρεία, στις συλλογές και στα πολυάριθμα σχέδια που είχε σε εξέλιξη.

Στα χρόνια που πέρασαν, ο Τζόρτζιο Αρμάνι δημιούργησε μια ολόκληρη κοσμοθεωρία που ξεκίνησε από τη μόδα και επεκτάθηκε σε κάθε πτυχή του σύγχρονου τρόπου ζωής, προλαβαίνοντας τις εξελίξεις με εξαιρετική διαύγεια και πρακτικότητα. Τον καθοδηγούσε μια ανεξάντλητη περιέργεια, η προσοχή στον άνθρωπο και την εποχή του. Δημιούργησε έναν ανοιχτό διάλογο με το κοινό, κερδίζοντας αγάπη και σεβασμό για την ικανότητά του να επικοινωνεί με όλους. Πάντα ευαισθητοποιημένος απέναντι στην κοινωνία, στήριξε πολλές πρωτοβουλίες, ιδίως προς όφελος της πόλης που αγαπούσε ιδιαίτερα, του Μιλάνου

Η Giorgio Armani είναι μια εταιρεία με ιστορία πενήντα ετών, χτισμένη με υπομονή και πάθος. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι έκανε την ανεξαρτησία στη σκέψη και στη δράση το προσωπικό του σήμα κατατεθέν. Η εταιρεία αποτελεί, τώρα και πάντα, αντανάκλαση αυτής της φιλοσοφίας. Η οικογένεια και οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν το έργο του Ομίλου με σεβασμό και συνέπεια στις αξίες του.

Η σορός θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, στο Armani/Teatro, οδός Bergognone 59, στο Μιλάνο. Σύμφωνα με την επιθυμία του, η κηδεία θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.»

