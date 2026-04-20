Πέθανε ο ηθοποιός Patrick Muldoon των «Days of Our Lives» και «Melrose Place»

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών

The LiFO team
Ο Patrick Muldoon / EPA
Ο Αμερικανός ηθοποιός, Patrick Muldoon, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις σειρές Days of Our Lives και Melrose Place, πέθανε σε ηλικία 57 ετών την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του στο Variety.

Ο Muldoon έγινε γνωστός τη δεκαετία του 1990, όταν υποδύθηκε τον Όστιν Ριντ στο «Days of Our Lives» από το 1992 έως το 1995. Επέστρεψε στον ίδιο ρόλο σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα, την περίοδο 2011–2012.

Είχε επίσης συμμετοχή στη νεανική σειρά «Πριν Χτυπήσει το Κουδούνι (Saved by the Bell)» το 1991, ενώ ακολούθησε ο ρόλος του Ρίτσαρντ Χαρτ στη «Λεωφόρο του Μελρόουζ (Melrose Place, 1995 - 1996)», όπου ενσάρκωσε έναν από τους βασικούς «κακούς» της σειράς.

Patrick Muldoon: Η πορεία και το έργο του

Στον κινηματογράφο, ξεχώρισε το 1997 με τη συμμετοχή του στην ταινία «Στρατιώτες του Σύμπαντος (Starship Troopers)», σε σκηνοθεσία Πολ Βερχόφεν.

Παράλληλα με την υποκριτική, είχε έντονη δραστηριότητα και ως παραγωγός μέσω της εταιρείας του, Storyboard Productions, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως «Οι φυλές του Palos Verdes», «Αρκάνσας», «Marlowe», «Μετρητής Καρτών», «The Dreadful» και «Riff Raff».

Μάλιστα, μόλις δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, είχε ανακοινώσει μέσω Instagram τη συμμετοχή του στην επερχόμενη ταινία «Kockroach», με πρωταγωνιστές τους Κρις Χέμσγουορθ, Τέιρον Έγκερτον, Ζαζί Μπιτς και Άλεκ Μπάλντοουιν. Η παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστραλία.

Η τελευταία του εμφάνιση ως ηθοποιός ήταν στην ταινία «Dirty Hands», ένα αστυνομικό θρίλερ με τη συμμετοχή της Ντένιζ Ρίτσαρντς και του Μάικλ Μπιτς, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στον μήνα.

Ο Πάτρικ Μαλντούν αφήνει πίσω του τη σύντροφό του, Μίριαμ Ρόθμπαρτ, τους γονείς του, την αδελφή του και την οικογένειά της.

Με πληροφορίες από Variety

