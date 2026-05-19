Οσμή αερίου στην Αττική: Άγνωστη η αιτία και η προέλευσή της - Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της Πυροσβεστικής

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής για την έντονη οσμή αερίου σε περιοχές της Αττικής ολοκληρώθηκαν με την αιτία και την προέλευσή της να παραμένουν άγνωστες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες πληροφορίες, η οσμή που έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Αττικής, φαίνεται πως έχει πλέον υποχωρήσει.

Οσμή αερίου στην Αττική: Σε ποιες περιοχές έγινε αισθητή

Η έντονη οσμή αερίου έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 19 Μαΐου και ήταν πιο έντονη στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο. Μαρτυρίες των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, τις οποίες επικαλείται το ΕΡΤnews, αναφέρουν ότι η οσμή ήταν ιδιαίτερα έντονη από το Λαγονήσι μέχρι τη Δραπετσώνα και από τη Γλυφάδα μέχρι τη Νέα Σμύρνη, την Καλλιθέα και τον Άγιο Δημήτριο.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) δέχθηκε από τις 11:40 αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν άμεσα, οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονταν οι αναφορές.

Αντίστοιχα, η ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου, ανέφερε ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα, κατόπιν επικοινωνίας με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο εκτενών ελέγχων που έχει εκτελέσει για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό.

Για το συμβάν ενημερώθηκαν εξ αρχής η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. «Με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής», κατέληγε η ανακοίνωση του υπουργείου.

Οσμή αερίου στην Αττική: Τι εκτιμά ο καθηγητής Χημείας Μιχάλης Χάλαρης

Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο καθηγητής χημείας Μιχάλης Χάλαρης δήλωσε ότι εκτιμά πως: «Από κάποιο σημείο προς τα δυτικά υπάρχει διαρροή και έχει μεταφερθεί προς τα νότια. Είναι ξεκάθαρο για εμένα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες βοηθούν να μεταφερθεί ποσότητα του ρύπου προς τα νότια προάστια και γι΄αυτό είναι και πιο έντονο το φαινόμενο και όσο απομακρύνεται από την κεντρική εστία έχουμε πιο ασθενή οσμή. Δηλαδή Γλυφάδα, Άλιμο έχουμε πιο ασθενή οσμή, Άγιο Δημήτριο, Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα πιο έντονη κ.ο.κ.».

Στη συνέχεια εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθεί σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να γίνει η ανάλυση του αέρα και να δοθεί απάντηση για την προέλευση της διαρροής, εφόσον υπάρχει.

Ερωτηθείς σχετικά, ο καθηγητής απάντησε: «Σας το λέω δεν είναι επικίνδυνο. Από κάπου έχουμε υπερβολική εκτόνωση κάποια βιομηχανίας - αυτό είναι προσωπική εκτίμηση- που εκτόνωσε κάποια καυσαέρια και έχει μεταφερθεί η οσμή με αέριους ρύπους προς τα κάτω».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΕΡΤnews