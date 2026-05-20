Θερμή υποδοχή Πούτιν από τον Σι στο Πεκίνο: Τα μηνύματα και η ατζέντα των συνομιλιών

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, υποδέχθηκε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Πεκίνο την Τετάρτη, σε μια συνάντηση που πραγματοποιείται λίγες μόλις ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η χρονική συγκυρία της συνάντησης Τζινπίνγκ - Πούτιν έχει προκαλέσει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς αναλυτές και διπλωματικοί κύκλοι παρακολουθούν στενά τόσο τον συμβολισμό όσο και τα πιθανά αποτελέσματα των συνομιλιών μεταξύ Κίνας και Ρωσίας.

Η τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του Λαού, στο κέντρο του Πεκίνου, με στρατιωτικές τιμές, στρατιωτική μπάντα και παιδιά να κρατούν σημαίες των δύο χωρών φωνάζοντας συνθήματα.

习近平为俄罗斯总统普京举行欢迎仪式

大国之交，友谊之邦，中俄友谊永长存

Xi Jinping Holds Welcome Ceremony for Russian President Vladimir Putin

Bonds of great nations, friendship between kindred states; China-Russia friendship endures forever. pic.twitter.com/Hd6HOHVLm3 — 夏洛🇨🇳 (@JEAN84812676) May 20, 2026

Οι εικόνες θύμιζαν έντονα την πρόσφατη συνάντηση του Σι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον ίδιο χώρο, κατά την οποία οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα εμπορίου, επενδύσεων αλλά και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ταϊβάν.

XI & PUTIN TOGETHER IN BEIJING

Chinese President Xi Jinping met with a high-level Russian delegation, with Vladimir Putin standing right by his side.

Big smiles and clear mutual respect on display as the two leaders showcase their deepening partnership.

A notable show of unity… pic.twitter.com/AdRQhmTGP3 — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) May 20, 2026

Συνάντηση Τζινπίνγκ - Πούτιν: Στο επίκεντρο οικονομία και γεωπολιτικές εξελίξεις

Οι συνομιλίες μεταξύ Σι και Πούτιν ξεκίνησαν με μια πιο περιορισμένη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών για ευαίσθητα ζητήματα, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν διευρυμένες επαφές με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Σι Τζινπίνγκ τόνισε ότι Κίνα και Ρωσία πρέπει να στηρίζουν η μία την άλλη στην πορεία ανάπτυξης και «εθνικής αναζωογόνησης», προειδοποιώντας παράλληλα ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον «νόμο της ζούγκλας».

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε τις σχέσεις Μόσχας και Πεκίνου «ισχυρότερες από ποτέ», σημειώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει «αξιόπιστος προμηθευτής ενέργειας» εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Ρώσος πρόεδρος προσκάλεσε επίσης τον Σι να επισκεφθεί τη Ρωσία το επόμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει οι δύο ηγέτες τα τελευταία χρόνια.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η ρωσική οικονομία συνεχίζει να δέχεται πιέσεις λόγω των δυτικών κυρώσεων και του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ενίσχυση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων με την Κίνα θεωρείται κρίσιμη για τη Μόσχα, καθώς το Πεκίνο αποτελεί πλέον έναν από τους σημαντικότερους οικονομικούς της εταίρους.

Με πληροφορίες από Guardian