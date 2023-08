Πέδρο Αλμοδόβαρ: 12 ανέκδοτες ιστορίες του θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά στα αγγλικά

Εκδοτικός οίκος απέκτησε τα δικαιώματα για 12 μέχρι πρότινος αδημοσίευτες ιστορίες του Πέδρο Αλμοδόβαρ και αναμένεται αυτές να εκδοθούν στα αγγλικά.

Η Harvill Secker, μία βρετανική εκδοτική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2005, απέκτησε το «The Last Dream», μία συλλογή από 12 αδημοσίευτες ιστορίες από το προσωπικό αρχείο του σκηνοθέτη Πέδρο Αλμοδόβαρ, που γράφτηκαν από τα τέλη της δεκαετίας του '60 έως σήμερα. Η εκδότρια Έλι Στιλ απέκτησε τα δικαιώματα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία από τη Σεσίλια Παλάσιος της PRH Spain. Το «The Last Dream» θα εκδοθεί στη λίστα Leopards του εκδοτικού οίκου Harvill Secker, τον Σεπτέμβριο του 2024, σε αγγλική μετάφραση του Φρανκ Γούαιν.

Σημειώνεται ότι ο εκδοτικός οίκος Harvill Secker προέκυψε από τη συγχώνευση της Secker & Warburg και του Harvill Press.

Η συλλογή διηγημάτων περιγράφεται ως μια δελεαστική ματιά στο δημιουργικό μυαλό του Αλμοδόβαρ και ταυτόχρονα ως ένα masterclass στο πώς να πεις μια ιστορία. Ο εκδοτικός οίκος αναφέρει ότι η «οικεία και σκανδαλώδης» συλλογή αντανακλά τις εμμονές του Αλμοδόβαρ και πολλά από τα θέματα του κινηματογραφικού του έργου, καλύπτοντας είδη από την αυτοβιογραφία μέχρι την κωμωδία, την παρωδία, το pastiche και το gothic. Το pastiche είναι ένα έργο εικαστικής τέχνης, λογοτεχνίας, θεάτρου, μουσικής ή αρχιτεκτονικής που μιμείται το ύφος ή τον χαρακτήρα του έργου ενός ή περισσότερων άλλων καλλιτεχνών. Σε αντίθεση με την παρωδία, το pastiche αποτίει φόρο τιμής στο έργο που μιμείται, αντί να το διακωμωδεί.

Η ομώνυμη ιστορία, το «The Last Dream», περιγράφεται από τον εκδότη ως ένα όμορφο χρονικό του θανάτου της μητέρας του Αλμοδόβαρ, ενώ άλλες ιστορίες περιλαμβάνουν:

- μια ιστορία αγάπης μεταξύ του Ιησού και του Βαραββά

- έναν σκηνοθέτη καλτ που βγαίνει σε αναζήτηση παυσίπονων ένα Σαββατοκύριακο που είναι αργία

- την πρωτογενή εκδοχή της ταινίας «Bad Education»

- και μια gothic ιστορία ενός μετανοημένου βαμπίρ ανάμεσα σε μοναχούς.

Στην εισαγωγή του βιβλίου, ο Αλμοδόβαρ γράφει: «Μου έχουν ζητήσει να γράψω την αυτοβιογραφία μου περισσότερες από μία φορές και πάντα αρνιόμουν. Μου έχουν επίσης προτείνει να αφήσω κάποιον άλλον να γράψει τη βιογραφία μου, αλλά πάντα ένιωθα κάπως θετικός στην ιδέα ενός βιβλίου που θα αφορούσε αποκλειστικά εμένα ως άτομο. Ποτέ δεν κράτησα ημερολόγιο, και όποτε προσπάθησα, δεν κατάφερα να φτάσω στη δεύτερη σελίδα, κατά μία έννοια, λοιπόν, αυτό το βιβλίο αποτελεί κάτι το παράδοξο. Θα μπορούσε να περιγραφεί καλύτερα ως μια αποσπασματική αυτοβιογραφία, ελλιπής και λίγο αινιγματική».

Η τελευταία του ταινία μικρού μήκους, «Strange Way of Life», ένα queer γουέστερν με πρωταγωνιστές τους Πέδρο Πασκάλ και Ίθαν Χοκ, έκανε πρεμιέρα στις Κάννες νωρίτερα φέτος.

Η Στιλ τέλος δήλωσε σχετικά με τη συλλογή διηγημάτων: «Αυτές οι ιστορίες είναι μια πραγματική γιορτή της σχέσης μεταξύ ζωής και τέχνης, φαντασίας και πραγματικότητας. Οι φίλοι των ταινιών του Αλμοδόβαρ θα αναγνωρίσουν πολλά από τα χαρακτηριστικά του: ένας καλλιτέχνης που δεν φοβάται να γράψει για τις πιο προσωπικές μας στιγμές, εξερευνώντας την επιθυμία, τη θνητότητα, τη μοναξιά και τον πόνο και τη δόξα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, διανθισμένα με παιχνιδιάρικο χιούμορ και μια βαθιά αγάπη για τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ήταν συναρπαστικό να μάθουμε ότι ο Πέδρο γράφει ιστορίες από την εφηβεία του, και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι που εκδίδουμε το έργο του στο Harvill Secker».

Harvill Secker has acquired The Last Dream, 12 formerly unpublished stories from film director Pedro Almodóvar’s personal archive, written between the late ’60s and the present day.



Read more here: https://t.co/yLD2AEWGli pic.twitter.com/jZWRqUtcdx