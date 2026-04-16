Ουαλία: Τεράστιο κρυφό σπήλαιο με οστά προϊστορικών ιπποπόταμων εντοπίστηκε κάτω από κάστρο

Το σπήλαιο έχει φέρει στο φως «εξαιρετικά σπάνια» στοιχεία

Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ένα σπήλαιο κρυμμένο κάτω από ένα κάστρο του 11ου αιώνα στο Πέμπροκσαϊρ της Ουαλίας αποτελεί «πραγματικά αξιοθαύμαστο αρχαιολογικό χώρο» που θα μπορούσε να αναθεωρήσει την προϊστορία της Βρετανίας, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Μικρές ανασκαφές στο σπήλαιο κάτω από το Κάστρο του Πέμπροκ, γνωστό ως σπήλαιο Γουόγκαν, έχουν αποκαλύψει μέχρι στιγμής «εξαιρετικά σπάνια» στοιχεία για τους πρώτους ανθρώπους και ζώα – μεταξύ των οποίων και τα οστά ενός ιπποπόταμου που περιπλανιόταν στην Ουαλία πριν από 120.000 χρόνια.

Το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν θα ηγηθεί τώρα μιας ευρύτερης πενταετούς εξερεύνησης του χώρου, η οποία, όπως ελπίζουν οι αρχαιολόγοι, θα μπορούσε να αποκαλύψει «πολλά για τους πρώιμους προϊστορικούς προγόνους μας».

«Δεν υπάρχει άλλος χώρος σαν αυτόν στη Βρετανία – είναι μια ανακάλυψη που συμβαίνει μια φορά στη ζωή», δήλωσε ο Δρ Ρομπ Ντίνις από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν.

Η αρχαιολογική έρευνα στην Ουαλία

Η σπηλιά Γουόγκαν, που πιστεύεται ότι σκάφτηκε από τους Βικτωριανούς, είναι προσβάσιμη μέσω μιας σπειροειδούς σκάλας από το κάστρο.

Με μήκος 23 μέτρα και ύψος που φτάνει τα 10 μέτρα, η σπηλιά έχει χαρακτηριστεί ως «τεράστια».

Για πολύ καιρό θεωρούταν ότι δεν είχαν απομείνει πολλά αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο, αλλά μικρές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2021 και 2024 αποκάλυψαν στοιχεία τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα που χρονολογούνται σε διάστημα άνω των 100.000 ετών – συμπεριλαμβανομένων λίθινων εργαλείων και οστών μαμούθ, ιπποπόταμου και τριχωτού ρινόκερου.

Τα οστά έχουν χαρακτηριστεί ως καλά διατηρημένα, και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η σπηλιά αναδεικνύεται ως ένα από τα σημαντικότερα προϊστορικά αρχεία στη Βρετανία.

Ο Ντίνις, ο οποίος διηύθυνε τις αρχικές ανασκαφές και θα ηγηθεί του νέου ανασκαφικού έργου, δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος για το τι θα ανακαλύψουν.

«Παρά το περιορισμένο έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα, μπορούμε ήδη να πούμε ότι η σπηλιά του Γουόγκαν είναι ένας πραγματικά αξιοσημείωτος χώρος», είπε.

«Όχι μόνο υπάρχουν εξαιρετικά σπάνια στοιχεία για τους πρώιμους Homo sapiens, αλλά υπάρχουν και ενδείξεις για ακόμη παλαιότερη ανθρώπινη κατοίκηση, πιθανώς από Νεάντερταλ».

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος παρόμοιος αρχαιολογικός χώρος στη Βρετανία – πρόκειται για μια ανακάλυψη που συναντά κανείς μια φορά στη ζωή του. Με αυτό το νέο πρόγραμμα μπορούμε να μάθουμε πολλά για τους πρώιμους προϊστορικούς προγόνους μας, για το πώς ζούσαν και πώς ήταν ο κόσμος τους», τόνισε.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι η σπηλιά μπορεί να χαρτογραφήσει μια μακρά ακολουθία ανθρώπινης δραστηριότητας, από τους κυνηγούς-συλλέκτες που ζούσαν εκεί αμέσως μετά την τελευταία Εποχή των Παγετώνων, περίπου 11.500 χρόνια πριν, μέχρι τους πρώτους Homo sapiens της Βρετανίας, μεταξύ 45.000 και 35.000 χρόνια πριν, και ίσως επίσης παλαιότερα ίχνη που πιθανώς άφησαν οι Νεάντερταλ».

Όπως τόνισε, «βρήκαμε επίσης οστά ιπποπόταμου, τα οποία πιθανώς χρονολογούνται στην τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο, πριν από περίπου 120.000 χρόνια. Ο χώρος θα μπορούσε επομένως να μας δώσει πληροφορίες για το πώς οι πολλαπλές αλλαγές στο κλίμα και το περιβάλλον επηρέασαν τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί για 100.000 χρόνια ή και περισσότερο».

Συναρπαστικές οι πληροφορίες του σπηλαίου

Το πανεπιστήμιο θα ηγηθεί της έρευνας με την υποστήριξη του Pembroke Castle Trust, το οποίο δήλωσε ότι τα ευρήματα από το σπήλαιο Γουόγκαν θα ταξινομηθούν και θα φυλαχθούν στο Πέμπροκ.

Για το κάστρο του Πέμπροκ – τον τόπο γέννησης του Ερρίκου Τυδώρ και δημοφιλή τουριστικό αξιοθέατο – το έργο αυτό σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

«Αυτά είναι απίστευτα συναρπαστικά νέα για όλους στο κάστρο», δήλωσε ο διευθυντής Τζον Γουίλιαμς.

«Παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το σπήλαιο Γουόγκαν άρχισε να αποκαλύπτει τα μυστικά του – είναι πολύ διαφορετικό από τη μεσαιωνική ιστορία με την οποία συνήθως ασχολούμαστε στο κάστρο».

Οι νέες ανασκαφές έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου.

Με πληροφορίες από BBC

Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Πολιτισμός / Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Η έκθεση Paula Rego: Story Line που άνοιξε στη Victoria Miro στο Λονδίνο δεν επιστρέφει απλώς στα σχέδια μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Ανοίγει ξανά έναν ολόκληρο κόσμο από γυναίκες, παραμύθια, βία, επιθυμία και σκοτεινή τρυφερότητα, την ώρα που ο γιος της προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το αλλόκοτο σύμπαν που άφησε πίσω της.
THE LIFO TEAM
ΓΑΛΛΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ Bernard-Henri Lévy

Πολιτισμός / Γαλλία: Πάνω από 100 συγγραφείς εγκαταλείπουν ιστορικό εκδοτικό οίκο λόγω του ακροδεξιού ιδιοκτήτη

Στην πρωτοφανή αυτή μαζική αποχώρηση συμμετέχουν δεκάδες γνωστοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων ο φιλόσοφος Bernard-Henri Lévy και η φεμινίστρια συγγραφέας Virginie Despentes
THE LIFO TEAM
ΕΣΩ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Πολιτισμός / ΕΣΩ 2026: Η μεγαλύτερη διοργάνωση για το Design και την Αρχιτεκτονική επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Η φετινή θεματική «Διαπραγμάτευση, όχι Συμβιβασμός. Ο Σχεδιασμός ως Διάλογος ανάμεσα στη Γη, την Τεχνολογία και τον Άνθρωπο» μας καλεί να επανεξετάσουμε την αρχιτεκτονική ως συνεχή διαδικασία διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε πολλαπλούς συντελεστές.
THE LIFO TEAM
Η Ζάχα Χαντίντ και το τίμημα του να μη μικραίνεις

Πολιτισμός / Η Ζάχα Χαντίντ και το τίμημα του να μη μικραίνεις

Δέκα χρόνια μετά τον θάνατό της, το αρχείο με τα 1.200 ρούχα της Ζάχα Χαντίντ στο Λονδίνο δεν φωτίζει απλώς τη «fashion πλευρά» της. Φέρνει ξανά μπροστά μια γυναίκα που έκανε τη φόρμα τρόπο παρουσίας και ξανανοίγει ένα γνώριμο ερώτημα: πόσες γυναίκες αρχίζουν να διαβάζονται ως πρόβλημα τη στιγμή ακριβώς που σταματούν να μικραίνουν τον εαυτό τους;
THE LIFO TEAM
Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Πολιτισμός / Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Λίγες μέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του στις 22 Απριλίου, ο Τζον Γουότερς παρουσίασε στο Μπέρκλεϊ τη νέα του παράσταση, επιστρέφοντας στη σκηνή με το ίδιο πνεύμα τρας, χιούμορ και ανυπακοής που τον έκανε εμβληματική μορφή της αμερικανικής αντικουλτούρας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It’s a good thing»
THE LIFO TEAM
Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Πολιτισμός / Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
THE LIFO TEAM
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Πιστοποιούνται τα αρχαιολογικά μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε, το 2024, με τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια και συνεχίστηκε με την εκπόνηση και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης για κάθε μουσείο
THE LIFO TEAM
Στα 93 της, η Τζόαν Σεμέλ ζωγραφίζει ακόμη το γυμνό σώμα της χωρίς καμία ντροπή

Πολιτισμός / Δεν ήθελα ιδανικό σώμα, ήθελα αληθινό: Η Τζόαν Σεμέλ στα 93 της

Η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόαν Σεμέλ, που σόκαρε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1970 ζωγραφίζοντας το δικό της γυμνό σώμα, επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο με τη νέα έκθεση Continuities σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα τιμάται με μεγάλη αναδρομική στο Jewish Museum.
THE LIFO TEAM
Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Πολιτισμός / Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
THE LIFO TEAM
Η δύναμη της αγάπης: όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Πολιτισμός / Όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο μικρού μήκους φιλμ του τρανς δημιουργού Geo Aghinea, χαρτογραφεί μια queer νυχτερινή ζωή που απλώνεται σε εγκαταλειμμένα κτίρια, διαμερίσματα και αυτοσχέδιους χώρους στο Βουκουρέστι.
THE LIFO TEAM
ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

Πολιτισμός / Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
THE LIFO TEAM
 
 