Ουαλία: Τεράστιο κρυφό σπήλαιο με οστά προϊστορικών ιπποπόταμων εντοπίστηκε κάτω από κάστρο

Ένα σπήλαιο κρυμμένο κάτω από ένα κάστρο του 11ου αιώνα στο Πέμπροκσαϊρ της Ουαλίας αποτελεί «πραγματικά αξιοθαύμαστο αρχαιολογικό χώρο» που θα μπορούσε να αναθεωρήσει την προϊστορία της Βρετανίας, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Μικρές ανασκαφές στο σπήλαιο κάτω από το Κάστρο του Πέμπροκ, γνωστό ως σπήλαιο Γουόγκαν, έχουν αποκαλύψει μέχρι στιγμής «εξαιρετικά σπάνια» στοιχεία για τους πρώτους ανθρώπους και ζώα – μεταξύ των οποίων και τα οστά ενός ιπποπόταμου που περιπλανιόταν στην Ουαλία πριν από 120.000 χρόνια.

Το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν θα ηγηθεί τώρα μιας ευρύτερης πενταετούς εξερεύνησης του χώρου, η οποία, όπως ελπίζουν οι αρχαιολόγοι, θα μπορούσε να αποκαλύψει «πολλά για τους πρώιμους προϊστορικούς προγόνους μας».

Η αρχαιολογική έρευνα στην Ουαλία

Η σπηλιά Γουόγκαν, που πιστεύεται ότι σκάφτηκε από τους Βικτωριανούς, είναι προσβάσιμη μέσω μιας σπειροειδούς σκάλας από το κάστρο.

Με μήκος 23 μέτρα και ύψος που φτάνει τα 10 μέτρα, η σπηλιά έχει χαρακτηριστεί ως «τεράστια».

Για πολύ καιρό θεωρούταν ότι δεν είχαν απομείνει πολλά αρχαιολογικά ευρήματα στον χώρο, αλλά μικρές ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2021 και 2024 αποκάλυψαν στοιχεία τόσο για ανθρώπους όσο και για ζώα που χρονολογούνται σε διάστημα άνω των 100.000 ετών – συμπεριλαμβανομένων λίθινων εργαλείων και οστών μαμούθ, ιπποπόταμου και τριχωτού ρινόκερου.

Τα οστά έχουν χαρακτηριστεί ως καλά διατηρημένα, και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η σπηλιά αναδεικνύεται ως ένα από τα σημαντικότερα προϊστορικά αρχεία στη Βρετανία.

Ο Ντίνις, ο οποίος διηύθυνε τις αρχικές ανασκαφές και θα ηγηθεί του νέου ανασκαφικού έργου, δήλωσε ότι είναι αισιόδοξος για το τι θα ανακαλύψουν.

«Παρά το περιορισμένο έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα, μπορούμε ήδη να πούμε ότι η σπηλιά του Γουόγκαν είναι ένας πραγματικά αξιοσημείωτος χώρος», είπε.

«Όχι μόνο υπάρχουν εξαιρετικά σπάνια στοιχεία για τους πρώιμους Homo sapiens, αλλά υπάρχουν και ενδείξεις για ακόμη παλαιότερη ανθρώπινη κατοίκηση, πιθανώς από Νεάντερταλ».

«Δεν υπάρχει κανένας άλλος παρόμοιος αρχαιολογικός χώρος στη Βρετανία – πρόκειται για μια ανακάλυψη που συναντά κανείς μια φορά στη ζωή του. Με αυτό το νέο πρόγραμμα μπορούμε να μάθουμε πολλά για τους πρώιμους προϊστορικούς προγόνους μας, για το πώς ζούσαν και πώς ήταν ο κόσμος τους», τόνισε.

«Είμαστε αισιόδοξοι ότι η σπηλιά μπορεί να χαρτογραφήσει μια μακρά ακολουθία ανθρώπινης δραστηριότητας, από τους κυνηγούς-συλλέκτες που ζούσαν εκεί αμέσως μετά την τελευταία Εποχή των Παγετώνων, περίπου 11.500 χρόνια πριν, μέχρι τους πρώτους Homo sapiens της Βρετανίας, μεταξύ 45.000 και 35.000 χρόνια πριν, και ίσως επίσης παλαιότερα ίχνη που πιθανώς άφησαν οι Νεάντερταλ».

Όπως τόνισε, «βρήκαμε επίσης οστά ιπποπόταμου, τα οποία πιθανώς χρονολογούνται στην τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο, πριν από περίπου 120.000 χρόνια. Ο χώρος θα μπορούσε επομένως να μας δώσει πληροφορίες για το πώς οι πολλαπλές αλλαγές στο κλίμα και το περιβάλλον επηρέασαν τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί για 100.000 χρόνια ή και περισσότερο».

Συναρπαστικές οι πληροφορίες του σπηλαίου

Το πανεπιστήμιο θα ηγηθεί της έρευνας με την υποστήριξη του Pembroke Castle Trust, το οποίο δήλωσε ότι τα ευρήματα από το σπήλαιο Γουόγκαν θα ταξινομηθούν και θα φυλαχθούν στο Πέμπροκ.

Για το κάστρο του Πέμπροκ – τον τόπο γέννησης του Ερρίκου Τυδώρ και δημοφιλή τουριστικό αξιοθέατο – το έργο αυτό σηματοδοτεί ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

«Αυτά είναι απίστευτα συναρπαστικά νέα για όλους στο κάστρο», δήλωσε ο διευθυντής Τζον Γουίλιαμς.

«Παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το σπήλαιο Γουόγκαν άρχισε να αποκαλύπτει τα μυστικά του – είναι πολύ διαφορετικό από τη μεσαιωνική ιστορία με την οποία συνήθως ασχολούμαστε στο κάστρο».

Οι νέες ανασκαφές έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στα τέλη Μαΐου.

Με πληροφορίες από BBC