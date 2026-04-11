Πολιτισμός

Αρχαία νεκρόπολη με περισσότερες από 3.000 ταφές ανακαλύφθηκε στην Κροατία

Η ανακάλυψη ρίχνει φως στις ταφικές συνήθειες των κατοίκων της ρωμαϊκής περιόδου

ΚΡΟΑΤΙΑ ΡΩΜΑΪΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΤΑΦΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Μια ομάδα αρχαιολόγων ανακάλυψε τα ερείπια μιας αρχαίας ρωμαϊκής νεκρόπολης κρυμμένης κάτω από την πόλη Ζάνταρ, στην Κροατία, αποκαλύπτοντας περίπου πέντε αιώνες 3.000 ταφών.

Η εντυπωσιακά μεγάλη νεκρόπολη προσφέρει μια εικόνα του ρωμαϊκού πολεοδομικού σχεδιασμού και των εθίμων στην πόλη που ήταν γνωστή ως Ιάδερ από τον 1ο έως τον 5ο αιώνα μ.Χ.

Η νέα ανακάλυψη, που ανακοινώθηκε από το Τμήμα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Ζάνταρ, προέκυψε από κάτω από το κτίριο που κάποτε στεγάζονταν ο Κροατικός Αυτοκινητιστικός Όμιλος (HAK) στη συνοικία Ρέλια, της παλαιότερης συνεχώς κατοικημένης πόλης της Κροατίας.

Οι αρχαιολογικές έρευνες στο Ζάνταρ χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Παλαιότερες ανακαλύψεις περιλαμβάνουν ευρήματα κάτω από το σημερινό εμπορικό κέντρο Ρέλια, την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, έναν κήπο και διάφορους εμπορικούς χώρους. Συνολικά, τα παλαιά και τα νέα ευρήματα τάφων και ταφικών αντικειμένων αποκαλύπτουν μια ρωμαϊκή νεκρόπολη που ήταν σε συνεχή χρήση για σχεδόν πέντε αιώνες.

Η αρχαιολογική ανακάλυψη στην Κροατία

Σύμφωνα με τους ερευνητές του πανεπιστημίου Ίγκορ Μπόρζιτς και Ίβανα Γιάδριτς-Κούτσαν, η νεκρόπολη του Ζάνταρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρωμαϊκούς χώρους ταφής που έχουν ανακαλυφθεί ποτέ στην περιοχή και προσφέρει μια νέα προοπτική για τη ρωμαϊκή ζωή, συμπεριλαμβανομένων των ταφικών πρακτικών, των κοινωνικών δομών και των εμπορικών αλληλεπιδράσεων της πόλης.

Δεδομένου του όγκου των τάφων στον χώρο, οι ειδικοί ανέφεραν ότι η νεκρόπολη χρησίμευσε ως ο βασικός χώρος ταφής κατά την ακμή της δύναμης της αρχαίας ρωμαϊκής Ιάδερ.

Η ρωμαϊκή παράδοση οδήγησε στην κατασκευή ταφικών συγκροτημάτων έξω από τα τείχη της πόλης, κατά μήκος των κύριων οδών. Η συνεχιζόμενη ανακάλυψη της νεκρόπολης του Ιάδερ αποκαλύπτει στοιχεία τόσο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης και τις εμπορικές πρακτικές της περιοχής, όσο και για τα ατομικά έθιμα που συνδέονται με κάθε τάφο. Η έκταση της νεκρόπολης αποκαλύπτει τη διάταξη του Ιάδερ πριν από 2.200 χρόνια.

Δεδομένου ότι οι ταφικές παραδόσεις ήταν καλά εδραιωμένες τον 1ο αιώνα, η νεκρόπολη καθιστά σαφές πού βρισκόταν κάποτε η κύρια αρτηρία της πόλης.

Οι κοινωνικές συνήθειες για τη μετά θάνατον ζωή

Επειδή η νεκρόπολη φιλοξενεί τα λείψανα ανθρώπων από όλα τα κοινωνικά στρώματα, προσφέρει επίσης στους ειδικούς πληροφορίες για τα έθιμα των διαφόρων κοινωνικών τάξεων κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Οι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει μια πληθώρα αντικειμένων —κυρίως κεραμικές και γυάλινες τεφροδόχους και αμφορείς— μέσα στους τάφους, μαζί με άλλα κτερίσματα, όπως κοσμήματα, λάμπες πετρελαίου, νομίσματα και επιτραπέζια σκεύη. Κάθε αντικείμενο, είτε είναι περίτεχνα κατασκευασμένο είτε απλό, αντανακλά τις πεποιθήσεις που καθοδηγούσαν τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι του Ζάνταρ αποχαιρετούσαν τους αγαπημένους τους που είχαν πεθάνει και τους έστελναν στη μετά θάνατον ζωή.

Οι λάμπες, για παράδειγμα, προορίζονταν να φωτίζουν το δρόμο προς τη μετά θάνατον ζωή, ενώ τα νομίσματα αντιπροσώπευαν την πληρωμή για τη μετάβαση στην επόμενη ζωή, και απλά αντικείμενα όπως μαχαιροπίρουνα συμπεριλαμβάνονταν για να παρέχουν εργαλεία στους νεκρούς στη μετά θάνατον ζωή.

Οι αρχαιολόγοι σημείωσαν ότι τα αντικείμενα που ανακτήθηκαν από την αρχαία νεκρόπολη προέρχονταν από πολλές διαφορετικές περιοχές. Ούσα στη θάλασσα της Αδριατικής, η αρχαία Ιάδερ είχε ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς σε όλη τη Μεσόγειο, όπως αντανακλάται στα κτερίσματα.

Οι αρχαιολογικές έρευνες στο ρωμαϊκό Ζάνταρ συνεχίζονται, πράγμα που σημαίνει ότι η έκταση της νεκρόπολης δεν είναι ακόμη πλήρως γνωστή. Η τελευταία ανακάλυψη δίνει ελπίδες ότι υπάρχουν πολλά ακόμη στοιχεία της αρχαίας Ιάδερ που απλώς περιμένουν να ανακαλυφθούν κάτω από την καθημερινή ζωή του σημερινού Ζάνταρ.

Με πληροφορίες από AOL

Πολιτισμός

Tags

0

