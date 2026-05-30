ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

ΗΠΑ: Ο υπουργός Άμυνας δηλώνει πως είμαστε «απολύτως ικανοί να ξαναρχίσουμε τις επιθέσεις στο Ιράν»

Ο Πιτ Χέγκσεθ τόνισε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «υπομονετικός» και επιδιώκει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο

The LiFO team
The LiFO team
Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δηλώνει πως οι ΗΠΑ είναι «απολύτως ικανές να ξαναρχίσουν τις επιθέσεις στο Ιράν» Facebook Twitter
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ/Φωτογραφία: EPA
0

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να επαναλάβουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε το Σάββατο (30/5), ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, την ώρα που διαπραγματευτές από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη προσπαθούν να γεφυρώσουν τις μεγάλες διαφορές που εξακολουθούν να εμποδίζουν μια συμφωνία.

«Η δυνατότητά μας να ξαναρχίσουμε επιχειρήσεις, εάν χρειαστεί, είναι δεδομένη. Είμαστε απολύτως ικανοί να το κάνουμε», δήλωσε ο Χέγκσεθ από τη Σιγκαπούρη. «Τα αποθέματά μας είναι υπεραρκετά, τόσο στην περιοχή όσο και παγκοσμίως, επομένως βρισκόμαστε σε πολύ καλή θέση», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο Shangri-La Dialogue, το σημαντικότερο φόρουμ της Ασίας για θέματα άμυνας, στρατού και διπλωματίας, ο επικεφαλής του Πενταγώνου υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, παρά τη στρατιωτική εμπλοκή τους με το Ιράν.

«Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Ενισχύουμε ραγδαία τη βιομηχανική μας βάση στην άμυνα, ώστε πολύ σύντομα να παράγουμε δύο, τρεις και τέσσερις φορές περισσότερα πυρομαχικά, διασφαλίζοντας ότι όλα τα επιχειρησιακά μας σχέδια χρηματοδοτούνται επαρκώς σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε.

Ο Χέγκσεθ τόνισε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει «υπομονετικός» και επιδιώκει μια «μεγάλη συμφωνία» που θα εγγυάται ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Αδιέξοδο στη χθεσινή σύσκεψη 

Εχθές, Παρασκευή (29/5) ο Αμερικανός πρόεδρος πραγματοποίησε σύσκεψη με τους συνεργάτες του με θέμα την μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας The New York Times, ο Τραμπ αποχώρησε από τη δίωρη συνεδρίαση χωρίς να καταλήξει σε κάποια απόφαση, αν και νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Ιράν: Ο Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς την «τελική απόφαση» που δεσμεύτηκε ότι θα έπαιρνε

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση» σε σχέση με την ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν - Η αντίδραση της Τεχεράνης στην επιμονή του για τα πυρηνικά
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Διεθνή / Η άφιξη των Βρετανών ταξιδιωτών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια πρέπει να είναι τρεις ώρες πριν την αναχώρησή τους

Το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου που αντικαθιστά τις σφραγίδες στα διαβατήρια με ψηφιακή καταγραφή προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις στους συνοριακούς ελέγχους
THE LIFO TEAM
ΟΗΕ ΡΩΣΙΑ ΙΣΤΑΗΛ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΒΙΑ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ

Διεθνή / Ο ΟΗΕ προσθέτει το Ισραήλ και τη Ρωσία στη «μαύρη λίστα» για σεξουαλική βία εν μέσω συγκρούσεων

Ο οργανισμός αναφέρει περιστατικά κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού ανδρών κρατουμένων, από τις δυνάμεις ασφαλείας κυβερνήσεων που έχουν εμποδίσει την πρόσβαση των ερευνητών του ΟΗΕ
THE LIFO TEAM
ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Ιράν: Ο Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς την «τελική απόφαση» που δεσμεύτηκε ότι θα έπαιρνε

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι σκόπευε να λάβει μια «οριστική απόφαση» σε σχέση με την ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν - Η αντίδραση της Τεχεράνης στην επιμονή του για τα πυρηνικά
THE LIFO TEAM
 
 