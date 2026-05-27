Ισπανία: Έφοδος της αστυνομίας στα κεντρικά του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Η ισπανική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα κεντρικά γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στη Μαδρίτη, σε μια εξέλιξη που εντείνει ακόμη περισσότερο την πίεση προς την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της ειδικής μονάδας UCO της Πολιτοφυλακής, τα οποία αναζητούσαν στοιχεία στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση του κυβερνώντος κόμματος.

Το δημοσίευμα της El Confidencial αναφέρει ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με άδεια του Εθνικού Δικαστηρίου και συνδέεται με ξεχωριστή έρευνα της ισπανικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς.

Οι ισπανικές δικαστικές αρχές δεν σχολίασαν άμεσα τις πληροφορίες.

Νέα πίεση στον Σάντσεθ

Η έφοδος έρχεται μόλις μία εβδομάδα μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ιστορικού στελέχους των Σοσιαλιστών και στενού συμμάχου του Σάντσεθ.

Ο Θαπατέρο κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος, άσκηση επιρροής και άλλα αδικήματα που συνδέονται με τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας Plus Ultra το 2021.

Ο ίδιος ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα συνεργαστεί πλήρως με τη Δικαιοσύνη στο πλαίσιο της έρευνας.

Όπως είπε, αν προκύψουν νέα στοιχεία ή παρατυπίες, το κόμμα «θα ενεργήσει με την ίδια αποφασιστικότητα όπως και στο παρελθόν».

Ερωτηθείς για τις νομικές περιπέτειες του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, ο Σάντσεθ επανέλαβε τη στήριξή του προς τον ιστορικό ηγέτη των Σοσιαλιστών, δηλώνοντας ότι δεν βλέπει λόγο να αλλάξει στάση μετά την ανάγνωση της δικαστικής απόφασης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική πίεση στην εύθραυστη κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ, η οποία στηρίζεται σε μικρότερα περιφερειακά και αυτονομιστικά κόμματα για να διατηρεί κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Σενάρια για πρόωρες εκλογές

Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται οι φωνές ακόμη και μεταξύ συμμάχων της κυβέρνησης που ζητούν πρόωρες εκλογές.

Ο επικεφαλής του Βασκικού Εθνικιστικού Κόμματος, Aitor Esteban, δήλωσε ότι θα είναι «πολύ δύσκολο» για τον Σάντσεθ να παραμείνει στην εξουσία έως το τέλος της θητείας το 2027.

«Υπάρχουν ήδη εννέα ανοιχτές υποθέσεις και τώρα προστέθηκε και η υπόθεση Θαπατέρο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Gabriel Rufián από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Καταλονίας προειδοποίησε ότι τυχόν αποδείξεις για συστηματική παράνομη χρηματοδότηση των Σοσιαλιστών θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην άρση της στήριξης προς την κυβέρνηση.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι το κόμμα του είχε στηρίξει την πρόταση μομφής που οδήγησε το 2018 στην πτώση του τότε πρωθυπουργού Μαριάνο Ραχόι μετά από σκάνδαλο διαφθοράς που αφορούσε το Λαϊκό Κόμμα.

Με πληροφορίες από Politico