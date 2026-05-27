Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη έχει προσχέδιο συμφωνίας – Προβλέπει άνοιγμα των Στενών και άρση του ναυτικού αποκλεισμού 

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε, ότι η Τεχεράνη έχει λάβει ένα προσχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ, που προβλέπει την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ και τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού.

Σύμφωνα με το Reuters, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη απέκτησε προσχέδιο ενός αρχικού, ανεπίσημου πλαισίου για το μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αυτό το πλαίσιο προβλέπει, ότι το Ιράν θα επαναφέρει -μέσα σε διάστημα ενός μήνα- την εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών στα προπολεμικά επίπεδα και πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Ακόμη, σύμφωνα με την ιρανική τηλεόραση, το πλαίσιο αυτό εξαιρεί τα στρατιωτικά πλοία και προβλέπει ότι το Ιράν θα διαχειρίζεται τη ναυσιπλοΐα στα Στενά σε συνεργασία με το Ομάν.

Ιράν: Το «μνημόνιο κατανόησης» με τις ΗΠΑ

Το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προέκυψε από έμμεσες συνομιλίες που ξεκίνησαν μετά τον πόλεμο, ο οποίος άρχισε τον Φεβρουάριο, με το Πακιστάν να έχει αναλάβει τον κύριο διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο πόλεμος ξέσπασε κατόπιν απότομης κλιμάκωσης ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ νωρίτερα φέτος, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιθέσεις με πυραύλους και drones, προκαλώντας προβλήματα στη ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο και οδηγώντας σε αμερικανική στρατιωτική εμπλοκή, γεγονός που ενίσχυσε τους φόβους για μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 31 ανθρώπων. Ακόμη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τον νέο στρατιωτικό ηγέτη της Χαμάς.

Με πληροφορίες από Reuters



