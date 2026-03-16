Όσκαρ: Οι 5 πιο άβολες στιγμές στην ιστορία τους

Τα Όσκαρ 2026 επέστρεψαν το βράδυ της Κυριακής, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο λαμπερής γιορτής του Χόλιγουντ.

Η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των Όσκαρ έχει δημιουργήσει μερικά από τα πιο απρόβλεπτα και αμήχανα, αλλά και αστεία στιγμιότυπα στην ιστορία της τηλεόρασης.

Από χαστούκια επί σκηνής μέχρι πτώσεις και αμήχανο νευρικό γέλιο, αυτά τα περιστατικά αποδεικνύουν ότι πίσω από τα Όσκαρ κρύβεται πάντα η ανθρώπινη, απρόβλεπτη πλευρά της ζωής στο Χόλιγουντ.

Οι πέντε πιο άβολες στιγμές διασήμων στην ιστορία των Όσκαρ

1) Όταν ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ επί σκηνής

Καμία στιγμή των Όσκαρ δεν προκάλεσε τόσο σοκ, όσο η αντιπαράθεση μεταξύ του Γουίλ Σμιθ και του Κρις Ροκ, κατά τη διάρκεια της τελετής του 2022.

Ο Κρις Ροκ παρουσίαζε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ, όταν έκανε ένα προσβλητικό σχόλιο για τη σύζυγό του, Τζέιντα Σμιθ.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και τον χαστούκισε. Το κοινό φαινόταν αρχικά μπερδεμένο, ενώ η ατμόσφαιρα άλλαξε απότομα όταν γύρισε στη θέση του φωνάζοντας: «Μην αναφέρεις ξανά τη γυναίκα μου!».

Οι συνέπειες ήταν άμεσες: ο ηθοποιός αποκλείστηκε για 10 χρόνια από τα Όσκαρ, ζήτησε δημόσια συγγνώμη και παραιτήθηκε από την Ακαδημία Κινηματογράφου.

2) Όταν ο Νιλ Πάτρικ Χάρις βγήκε με εσώρουχο στη σκηνή

Κατά την παρουσίαση των Όσκαρ το 2015, ο Νιλ Πάτρικ Χάρις συμμετείχε σε ένα κωμικό σκέτς, εμπνευσμένο από την ταινία Birdman.

Ο Νιλ Πάτρικ Χάρις εμφανίστηκε από τα παρασκήνια φορώντας μόνο με ένα στενό λευκό εσώρουχο, περνώντας από τις αίθουσες πριν ανέβει στη σκηνή, προσπαθώντας να μιμηθεί διάσημη σκηνή της ταινίας.

Το αποτέλεσμα φάνηκε αμήχανο στους θεατές, που παρακολουθούσαν τον παρουσιαστή σχεδόν γυμνό κάτω από τα φώτα για αρκετά δευτερόλεπτα.

Οι κριτικές υποστήριξαν είχε προδοθεί από τους σεναριογράφους, οι οποίοι δεν του είχαν δώσει καλό υλικό, ενώ πολλοί θεατές τον είδαν να νιώθει αμήχανα από τα αστεία.

3) Η κάπως υπερβολική παρουσίαση του Τζιμ Κάρεϊ

Όταν ο Τζιμ Κάρεϊ ανέβηκε στη σκηνή το 1999 για να παρουσιάσει το βραβείο Όσκαρ για το Καλύτερο Κινηματογραφικό Μοντάζ, μετέτρεψε την παρουσίαση σε ένα χαοτικό κωμικό νούμερο με υπερβολικά αστεία.

Αντί να ακολουθήσει το παραδοσιακό σενάριο, ξεκίνησε μονολόγους για τη δύναμη του μοντάζ, ακόμη και αστειευόμενος ότι οι μοντέρ μπορούν να σώσουν κακές ερμηνείες κόβοντάς τες.

Ωστόσο, παρά την ευρηματικότητα, το κοινό αντέδρασε γελώντας ευγενικά, ενώ η ατμόσφαιρα της τελετής παρέμεινε επίσημη.

Η ειρωνεία μάλιστα ήταν ότι, παρά την επιτυχία του στο «The Truman Show», δεν ήταν υποψήφιος για βραβείο.

4) Όταν η Μάργκοτ Ρόμπι ξέσπασε σε γέλια επί σκηνής

Κατά την παρουσίαση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βραβείων της Ακαδημίας το 2015, η Μάργκοτ Ρόμπι , μαζί με τον Μάιλς Τέλερ, άρχισε να δυσκολεύεται να διαβάσει το σενάριο λόγω νευρικού γέλιου.

Η ηθοποιός απομακρυνόταν επανειλημμένα από το μικρόφωνο και προσπαθούσε να συγκρατήσει τα γέλια της, προκαλώντας αμηχανία αλλά και γέλια στο κοινό, δείχνοντας πόσο εύκολα μπορεί να ξεφύγει μια ζωντανή τελετή από τον αυστηρό έλεγχο.

5) Όταν η Τζένιφερ Λόρενς έπεσε στις σκάλες

Όταν η Τζένιφερ Λόρενς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το Όσκαρ Καλύτερης Ηθοποιού το 2013, δεν ήξερε ότι θα γίνει viral.

Η ηθοποιός προσπάθησε να ανέβει τις σκάλες φορώντας μία μεγάλη τουαλέτα, σκόνταψε και έπεσε μπροστά στο κοινό.

Το κοινό με τη σειρά του αντέδρασε με έκπληξη και δευτερόλεπτα μετά, άρχισε να την καταχειροκροτεί.

Με πληροφορίες από boredpanda.com

