Oι επανεκδόσεις κλέβουν την παράσταση αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες. Το As Time Goes By θα ηχήσει και πάλι υπό τον έναστρο ουρανό, καθώς η θρυλική Καζαμπλάνκα επιστρέφει στα σινεμά προς τέρψη ερωτοχτυπημένων (και μη) θεατών.

Το Λαγωνικό 24 Καρατίων (A Shot in the Dark), η πιο αστεία ταινίας της σειράς «Ροζ Πάνθηρας», εξασφαλίζει γέλιο μέχρι δακρύων, ενώ το Παιχνίδι των Λυγμών (The Crying Game) ή αλλιώς ένα παιχνίδι ταυτοτήτων, έρχεται για να αποκαλύψει το «μυστικό» του σε μια νεότερη γενιά θεατών.

Από τις νέες κυκλοφορίες σίγουρα ξεχωρίζει το Nobody, η περιπέτεια που επανασυστήνει στο κοινό τον Μπομπ Όντενκερκ του Better Call Saul ως action hero. Mε βλοσυρό βλέμμα και ιστγουντικό γρύλισμα, ο αμερικανός καρατερίστας είναι πειστικότατος στα νέα του καθήκοντα.

Το First Cow της Κέλι Ράιχαρντ, ταινία που συναντήσαμε σε αρκετές λίστες με τα καλύτερα της περασμένης χρονιάς, φέρνει μια νότα φεστιβαλικής γραφής στο κινηματογραφικό μας καλοκαίρι. O Mπένεντικτ Κάμπερμπατς είναι εξαιρετικός στην παλιομοδίτικη κατασκοπεία με τίτλο Ο Κατάσκοπος του Ψυχρού Πολέμου (The Courier), ενώ το Μια Φορά κι έναν Καιρό (Come Away) επιχειρεί μια διαφορετική ανάγνωση στον μύθο του Πίτερ Παν.

Τέλος, σοβαρή υποψηφιότητα για μελλοντικό cult status θέτει η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ με τους Μάκη Παπαδημητρίου και Μιχάλη Σαράντη να αναζητούν τα ίχνη της αγαπημένης τους πορνοστάρ, που εξαφανίστηκε από το προσκήνιο εν μια νυκτί.