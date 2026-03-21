Οι BTS επιστρέφουν στη σκηνή έπειτα από 4 χρόνια

Χιλιάδες θαυμαστές έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στο ιστορικό κέντρο της Σεούλ για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των BTS, σε μια συναυλία που θεωρείται το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς.

Το δημοφιλές συγκρότημα της K-pop ανεβαίνει στη σκηνή στην πλατεία Γκουανγκουαμούν, η οποία έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο χώρο συνάντησης για τους θαυμαστές του.

Συνολικά, περίπου 260.000 άνθρωποι αναμένεται να παρακολουθήσουν την εμφάνιση των RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V και Jung Kook, οι οποίοι εμφανίζονται ξανά μαζί για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2022, μετά την παύση των δραστηριοτήτων τους λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η συναυλία πραγματοποιείται με φόντο ιστορική πύλη του 14ου αιώνα που οδηγεί στο βασιλικό παλάτι και περιλαμβάνει τραγούδια από το νέο άλμπουμ «Arirang», το οποίο κυκλοφόρησε την Παρασκευή.

Για τη Νότια Κορέα, η επιστροφή των BTS δεν αφορά μόνο τη μουσική, αλλά σηματοδοτεί και την επανεμφάνιση μιας ισχυρής πολιτιστικής επιρροής με διεθνή απήχηση.

Από τους εκατοντάδες χιλιάδες παρευρισκόμενους, περίπου 22.000 εξασφάλισαν δωρεάν εισιτήρια για την είσοδο στον περιφραγμένο χώρο μπροστά στη σκηνή.

Μεταξύ αυτών και η Άμι Οστρόφσκαγια, φοιτήτρια που μετακόμισε στη Σεούλ από τη Ρωσία, η οποία δήλωσε ότι το συγκρότημα αποτέλεσε αφορμή για να γνωρίσει σε βάθος την κορεατική κουλτούρα. Αντίστοιχα, η 29χρονη Ζακλίν από το Μεξικό ταξίδεψε για να δει από κοντά τους BTS, σημειώνοντας ότι, παρά την επιτυχία των σόλο πρότζεκτ, το συγκρότημα ξεχωρίζει όταν εμφανίζεται ενωμένο.

Η ατμόσφαιρα στην πόλη συνδυάζει έντονη αναμονή και ενθουσιασμό, καθώς θαυμαστές έχουν καταφθάσει από όλο τον κόσμο για τη σπάνια αυτή εμφάνιση.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Netflix, το οποίο εξασφάλισε τα αποκλειστικά δικαιώματα στο πλαίσιο συμφωνίας με το συγκρότημα, μαζί με το ντοκιμαντέρ «BTS: THE RETURN» για την επανένωσή τους.

Το κέντρο της Σεούλ έχει προσαρμοστεί πλήρως στο γεγονός: αξιοθέατα και καταστήματα φωτίστηκαν στο χαρακτηριστικό μωβ χρώμα των BTS, ενώ περίπου 7.000 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί για τη διαχείριση των μεγάλων συγκεντρώσεων.

Παράλληλα, έχουν επιβληθεί περιορισμοί πρόσβασης σε κτίρια και τρεις κοντινοί σταθμοί του μετρό παραμένουν κλειστοί.

Ο τίτλος του νέου άλμπουμ «Arirang» αντλείται από ένα από τα πιο γνωστά παραδοσιακά τραγούδια της Κορέας, που συμβολίζει τη μετάβαση από τις δυσκολίες σε μια καλύτερη προοπτική. Η πρώτη καταγεγραμμένη εκτέλεσή του χρονολογείται το 1896 στις ΗΠΑ, από ομάδα Κορεατών στο Πανεπιστήμιο Χάουαρντ.

Στο προωθητικό υλικό του άλμπουμ, τα μέλη των BTS παρουσιάζονται να ακούν εκείνη την ιστορική ηχογράφηση, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και τον ρόλο τους ως σύγχρονων πρεσβευτών της κορεατικής κουλτούρας.

Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία τους, Big Hit Music, το «Arirang» πούλησε 3,98 εκατομμύρια αντίτυπα μέσα στην πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.